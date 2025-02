Nothing Phone (3a) : un nouveau bouton dédié à la photo et des caractéristiques prometteuses

Le dernier teaser partagé par Nothing montre l'ajout d'un bouton physique sur la tranche du smartphone, positionné sous le bouton d'alimentation. Cette nouvelle touche serait dédiée à la photographie, permettant un accès rapide à l'appareil photo ainsi qu'aux différents contrôles comme les niveaux de zoom.

Le message accompagne l'image : « Votre seconde mémoire, à portée de clic. Le pouvoir en perspective » semble confirmer cette voie.

Des spécifications techniques ambitieuses

Avant sa présentation officielle lors du MWC, les rumeurs les plus sérieuses indiquent que le Nothing Phone (3a) serait proposé en deux versions : le modèle standard et une variante Pro.

Le modèle de base embarquerait un processeur Snapdragon 7s Gen 3, accompagné d'un écran AMOLED Full HD+ de 6,8 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. L'autonomie serait assurée par une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide filaire 45W.

Côté photo, l'appareil disposerait d'une configuration à trois capteurs : un module principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels offrant un zoom optique 2x. Pour les selfies, un capteur frontal de 32 mégapixels serait intégré.

Deux configurations de mémoire

Le Nothing Phone (3a) serait disponible en deux versions : une première avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et une seconde plus généreuse offrant 12 Go de RAM et 256 Go d'espace. Le modèle Pro ne proposerait qu'une seule configuration, dotée de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Une stratégie ciblée

Akis Evangelidis, cofondateur de Nothing, explique que la série (a) s'adresse à un public spécifique :

« Pour la série (a), nous avons un ensemble différent d'utilisateurs. Lorsque les gens achètent un smartphone, certains recherchent les meilleures spécifications, ils veulent les dernières innovations et les derniers processeurs. Cependant, d'autres utilisateurs sont tout aussi passionnés par la technologie, mais se contentent d'une excellente expérience utilisateur – c'est à eux que s'adresse la série (a). Nous nous concentrons vraiment sur les besoins fondamentaux des utilisateurs en termes d'appareil photo, d'écran, de processeur et, bien sûr, de design ».

La présentation officielle du 4 mars permettra de confirmer les caractéristiques techniques et de découvrir l'ensemble des fonctionnalités de ce nouveau bouton ainsi que les autres innovations apportées par Nothing pour cette nouvelle génération de smartphones.