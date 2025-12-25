LMB Awards : Ce constructeur de smartphone a fait la différence cette année

Dans le cadre de nos LMB Awards, nous avons choisi de mettre en lumière le constructeur qui a su, selon nous, proposer la vision la plus cohérente et la plus rafraîchissante de l'année.

Nous avons hésité entre différents acteurs, lorgnant vers le pragmatique de certains et l'innovation portée par d'autres... mais pas très longtemps, car il est une marque qui a su proposer des smartphones aux caractéristiques solides tout en étant innovants : c'est Nothing, bien sûr.

Et pour ceux qui en douteraient, précisons sans ambages que cet article n'est pas sponsorisé, comme aucun des LMB Awards.

Le prix du Constructeur de l'Année 2025 est décerné à Nothing pour son audace esthétique, la maturité de son écosystème et sa stratégie de gamme inclusive.

Si la firme londonienne occupait jusqu'ici une place de challenger de niche, elle a franchi cette année un palier décisif. En structurant plus solidement que jamais ses offres, allant de l'entrée de gamme ultra accessible au segment haut de gamme, elle prouve que l'originalité n'est pas incompatible avec des smartphones efficaces.

La force des smartphones Nothing réside, d'après nous, dans deux éléments clés : l'identité visuelle immédiatement reconnaissable et son Nothing OS, mis à jour à travers les échanges constants qu'entretient la marque avec ses utilisateurs.

La consécration avec le Nothing Phone (3)

Le lancement du Nothing Phone (3) a été la sortie majeure cette année pour la marque, fusionnant un design tout à fait unique et une fiche haut de gamme très solide.

Équipé d'un processeur puissant et d'un système photographique capable de rivaliser avec les leaders du secteur, il va plus loin que jamais pour la marque. L'introduction d'un capteur périscopique et l'optimisation du traitement logiciel placent cet appareil parmi les meilleurs rapports performance-prix du segment premium.

Mais, au-delà des fiches techniques, c'est l'expérience utilisateur qui fait toute la différence. Nothing OS offre une expérience unique, que ce soit avec son esthétique monochrome qui tranche avec les surcouches souvent encombrées de la concurrence, mais aussi avec sa façon de proposer de nombreux widgets et éléments de personnalisation.

La marque a compris que le logiciel est le cœur de la fidélisation, proposant des mises à jour régulières et une interface sans aucune application superflue : pas de publicité, rien de trop, et tout peut être supprimé.

✅ Les points forts de l'année Montée en puissance photographique sur le haut de gamme

Interface logicielle épurée et réactive

Identité de marque forte et cohérente ⚠️ Les défis à relever Disponibilité physique encore limitée en boutique

Concurrence agressive sur les tarifs en ligne

CMF : l'accessibilité sans compromis esthétique

L'autre coup de maître de Nothing cette année réside dans l'expansion de sa marque secondaire CMF, créée en 2023. En lançant des produits comme le CMF Phone (2) Pro, le constructeur a réussi le pari de démocratiser l'innovation.

Proposer un smartphone à moins de 300 euros capable de délivrer une expérience fluide au quotidien et avec un look aussi radical que soigné est une prouesse sur un marché souvent très standardisé.

L'écosystème de la marque s'est également étoffé avec des montres connectées et des écouteurs qui partagent cette même philosophie. En 2025, choisir un appareil Nothing ou CMF, c'est adhérer à une vision différente de la technologie. Nous ne sommes pas si loin de l'Apple des Android, mais avec une proximité bien plus marquée avec son public.

Cette capacité à créer une communauté engagée autour de produits matériels est sans doute la plus grande victoire de la marque cette année.

En conclusion :

Nothing a su transformer l'essai. En alliant une maîtrise logicielle croissante à des designs variés qui ne laissent personne indifférent, la marque s'impose à nos yeux comme le constructeur le plus dynamique de 2025.

Cette distinction aux LMB Awards souligne un parcours sans faute, marqué par une ambition claire : rendre la technologie plus humaine et plus amusante, sans jamais oublier l'essentiel.

LMB Awards, les élections à venir

Restez connectés pour la suite des LMB Awards, où nous nous pencherons bientôt sur les catégories suivantes :