Nous avons pu le tester pendant le MWC, ce smartphone à moins de 320 € sur Amazon a tout de la qualité d’un haut de gamme

Nous étions présents lors du MWC, le Mobile World Congress de Barcelone, pour couvrir l’événement. Durant ce salon, Xiaomi nous a fait forte impression avec une sélection de smartphones originaux aux spécifications solides. Des smartphones qui nous ont laissé un véritable goût de « et pourquoi pas ! ».

Bien sûr, parmi les téléphones portables que nous avons pu découvrir se trouvaient les nouveaux hauts de gamme Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Ultra, mais étonnamment, nos regards ont également été attirés par des appareils plus milieu de gamme et moins chers.

Un renouveau du milieu de gamme perceptible

Durant tout le salon, Xiaomi, mais aussi Samsung ou ZTE, ont réussi à nous prouver que leur volonté était de redonner aux appareils de cœur de gamme leurs lettres de noblesse, des lettres dont l’encre commençait sérieusement à s’effacer.

Il faut dire que le public a tendance à se tourner de plus en plus vers le haut de gamme ou l’entrée de gamme d'après les chiffres de ventes.

Pour contrer ce phénomène, Samsung a par exemple sorti ses excellents Galaxy A26, A36 et A56 avec des finitions et fonctionnalités qui se rapprochent vraiment de ce que le haut de gamme propose. Et dans la même lignée, c’est ce que Xiaomi fait avec ses gammes Redmi Note et Poco.

Une stratégie commerciale, certes, mais qui a du bon, puisque cela oblige les constructeurs à proposer sur des smartphones abordables ce qui était réservé au premium.

Le dernier Redmi Note nous a fait très bonne impression

Cessons de faire durer le suspense, c’est le Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus que nous souhaitons vous recommander aujourd’hui. Ce smartphone de cœur de gamme est le plus puissant de sa famille.

Proposant un design épuré et de grande qualité, il est une alternative très sérieuse à un modèle comme le Galaxy A55 ou A56 de Samsung, des modèles à la frontière du haut de gamme.

Le Xiaomi 14 Pro Plus propose une puce de Qualcomm adaptée pour le milieu de gamme et est épaulé par un minimum de 8 Go de RAM, extensible virtuellement, ce qui veut dire que vous pouvez le rendre plus puissant grâce à une option intégrée à votre smartphone. Pour faire simple, il est puissant et adapté au gaming si vous aimez vous y adonner de temps en temps.

Il propose d’ailleurs un écran plutôt large de 6,67 pouces, avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz, ce qui renforce sa position de smartphone très moderne permettant de jouer à des jeux mobiles en 3D, tout comme de regarder des films en haute définition en streaming.

Mais là où l'appareil fait vraiment fort, c’est que pour à peine plus de 300 €, il donne accès à un quadruple capteur photo, dont un objectif principal de 200 mégapixels. Certes, ça ne fait pas tout, mais il capte très bien la lumière, ce qui permet des clichés efficaces de jour comme de nuit.

De plus, posséder quatre capteurs permet de prendre des clichés dans différents cas de figure, avec un rendu très naturel, puisqu’il vous évite d’avoir recours au zoom numérique qui dégrade la qualité de vos photos !

Où se procurer cet appareil ?

En ce moment, vous pouvez vous procurer le Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus sur Amazon pour seulement 319 €. C’est un très bon prix pour cet appareil dont le prix de vente conseillé de départ est de 473 €.