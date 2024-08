Nous l'avons noté 5/5, ce smartphone est le meilleur modèle de sa marque actuellement

Le Galaxy S24 Ultra est sans aucun doute l’un des smartphones Android les plus prisés, et ce succès s’explique aisément. D'une part, il s'agit du modèle le plus puissant de Samsung, le leader mondial des smartphones.

D'autre part, il offre une expérience utilisateur exceptionnelle, alliant puissance et fluidité, ce qui séduit la majorité des utilisateurs, sauf ceux qui préfèrent des écrans plus compacts.

Malgré un prix élevé, plus de 1300 € sans offres promotionnelles, il est pourtant le smartphone de Samsung le plus vendu dans le monde à l'heure actuelle, devant les Galaxy A15 et A55 pourtant beaucoup moins chers, démontrant à quel point la qualité de ce smartphone le rend attractif.

Fiche technique du Samsung Galaxy S24 Ultra

Écran : Dynamic Amoled 2X, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces

Dynamic Amoled 2X, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire : 12 Go

12 Go Stockage : 256Go, 512 Go, 1To

256Go, 512 Go, 1To Quadruple objectifs : 200+50+10+12

200+50+10+12 Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Avec une taille d’écran comparable à celle de la Nintendo Switch, mais propulsé par le puissant processeur Snapdragon 8 Gen 3, le Galaxy S24 Ultra se distingue grâce à son écran Dynamic AMOLED 2X, considéré comme l'un des meilleurs sur le marché, et figurant toujours parmi les meilleurs du classement selon Dxomark.

Ce smartphone offre bien plus que de la simple performance brute. Samsung propose un environnement connecté complet, incluant des applications et une gamme d’appareils compatibles qui enrichissent l’expérience utilisateur.

Le Galaxy S24 Ultra devient ainsi le centre névralgique d’un écosystème complet, intégrant écouteurs, enceintes, montres connectées, et même des appareils électroménagers comme les lave-linge Samsung.

Nous avons donné 5/5 à ce smartphone, une note méritée que vous pouvez découvrir dans notre test complet !

Quelle offre actuellement pour le Galaxy S24 Ultra de Samsung ?

Le Galaxy S24 Ultra de Samsung est disponible pour 899 € sur Rakuten, en version importée, ce qui peut expliquer que son prix soit plus bas. Pour autant, une version importée ne propose que peu de différences avec une version française et est totalement compatible avec les opérateurs français. Il s’agit donc d’une bonne affaire d’après nous qui mérite notre attention.