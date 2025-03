Nubia Z70 Ultra : le smartphone ultra performant pour un prix très contenu

Fiche technique

Écran : AMOLED 6,85 pouces 1216 x 2688 pixels, 144 Hz

Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Elite

12 ou 16 Go de mémoire vive extensibles

256 ou 512 Go d’espace de stockage non extensibles

Triple capteur photo 50+50+64 mégapixels

Capteur à selfie de 16 mégapixels sous l’écran

Batterie : 6150 mAh, charge filaire 80W

Protection : IP69

Système : Android 14 avec une surcouche logicielle Nebula AIOS

Design

Le Nubia Z70 Ultra fait une entrée remarquée sur le marché avec un design qui sort résolument des sentiers battus. Dès la première prise en main, on est frappé par sa construction premium qui allie verre et métal avec une finition impeccable. Le smartphone arbore des lignes épurées avec des tranches très légèrement arrondies qui assurent une excellente préhension malgré ses dimensions généreuses (164,3 x 77,1 x 8,6 mm).

L'élément le plus distinctif se trouve à l'arrière, où le bloc photo adopte une approche bi-partite originale. Le capteur principal, mis en valeur par un élégant cerclage rouge, trône fièrement en position supérieure, tandis que les deux autres objectifs s'alignent horizontalement plus bas dans une symétrie parfaite. Cette disposition n'est pas sans rappeler certains appareils photo hybrides haut de gamme, suggérant clairement les ambitions photographiques du terminal.

La finition anti-traces de doigt appliquée sur le module photo s'avère particulièrement efficace, un détail appréciable au quotidien. Le choix des matériaux montre une recherche poussée, avec une version en verre noir classique, mais élégante, et une déclinaison plus originale en jaune que chacun appréciera (ou pas).

L'ergonomie a visiblement été au cœur des préoccupations des concepteurs. En effet, les boutons physiques sont judicieusement positionnés sur la tranche droite, incluant un déclencheur photo dédié qui ravira les amateurs de photographie. La tranche gauche n'est pas en reste avec son bouton raccourci vers l'application photo, une fonctionnalité particulièrement pratique pour ne pas manquer les moments importants.

La certification IP68/IP69 garantit une excellente résistance aux éléments, plaçant le Z70 Ultra au niveau des meilleurs du marché en termes de protection. Il peut donc parfaitement résister à la poussière et être immergé sous l’eau tout en proposant également une résistance aux hautes températures ainsi qu’à la pression.

En matière de connectivité, le smartphone ne fait aucun compromis : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, et même un émetteur infrarouge pour transformer l'appareil en télécommande universelle. La prise en charge de deux cartes SIM et de l'eSIM offre une flexibilité appréciable pour les utilisateurs exigeants.

Le lecteur d'empreintes digitales sous l'écran est positionné à environ 4 cm du bord inférieur, un placement idéal qui tombe naturellement sous le pouce. Sa réactivité est excellente, avec un taux de reconnaissance rapide et fiable qui n'a rien à envier aux meilleurs du marché, comme le Samsung Galaxy S25 Ultra ou l’iPhone 16 Pro Max.

Côté audio, le Z70 Ultra est équipé d'une configuration stéréo qui délivre un son puissant et équilibré. Les haut-parleurs offrent une belle amplitude sonore, même si on note une légère tendance à la saturation à volume maximum. L'absence de prise jack 3.5mm est compensée par une excellente qualité audio en Bluetooth, grâce au support des codecs haute définition.

La partie la plus révolutionnaire du design reste sans doute la face avant, totalement épurée grâce à la caméra selfie dissimulée sous l'écran. Cette prouesse technologique de 7ème génération permet enfin de profiter d'une surface d'affichage sans aucune interruption, offrant une expérience visuelle immersive que peu de concurrents peuvent égaler actuellement.

L'écran

L'écran du Nubia Z70 Ultra est sans conteste l'un de ses atouts majeurs. Cette dalle AMOLED de 6,85 pouces en diagonale offre une expérience visuelle exceptionnelle, notamment grâce à l'absence totale de poinçon pour la caméra selfie. Cette prouesse technologique, rendue possible par la 7ème génération de caméra sous l'écran, procure une immersion totale lors du visionnage de contenus ou des sessions de jeu.

La définition de 2688 x 1216 pixels (format 19,9:9) assure une densité de 430 ppi, garantissant une excellente finesse d'affichage. La fréquence de rafraîchissement de 144 Hz constitue une évolution significative par rapport à la génération précédente, même si l'absence de technologie LTPO limite la variation à un minimum de 60 Hz. Dans nos tests quotidiens, la fluidité est remarquable, particulièrement en navigation et en gaming.

La luminosité maximale est inférieure à celle du Google Pixel 9 Pro XL, par exemple, mais elle suffit à assurer une excellente lisibilité en plein soleil. Le calibrage des couleurs est particulièrement réussi avec un bon rendu.

En outre, on peut compter sur de nombreux réglages d'affichage et bien pensés. Le mode de lecture (pour toutes les applications ou seulement certaines) transforme l'écran en monochrome pour un confort optimal, tandis que la compatibilité HDR10 sublime les contenus multimédias. La fonction mini-écran, activable d'un simple geste vers le bas, facilite grandement l'utilisation à une main malgré les dimensions généreuses de l'appareil.

Le taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz assure une réactivité exemplaire, particulièrement appréciable en gaming. La protection Longxi Glass de deuxième génération offre une résistance satisfaisante aux rayures et aux chocs tout en préservant la sensibilité tactile.

En comparaison avec ses concurrents directs, l'écran du Z70 Ultra se positionne honorablement. S'il n'atteint pas les sommets de luminosité du Pixel 9 Pro XL, il surpasse le Samsung Galaxy S24 Plus en termes de calibrage colorimétrique et offre une expérience visuelle plus immersive grâce à l'absence de poinçon.

Le système et les applications

Le Nubia Z70 Ultra tourne sous Nebula AIOS 1.0, basé sur Android 15, la dernière version du système d'exploitation de Google. La politique de mises à jour du constructeur s'avère relativement limitée avec une promesse de 3 ans de mises à jour, incluant une évolution vers Android 16. Cette durée de support apparaît comme insuffisante face à la concurrence, notamment Samsung et Google qui proposent 7 ans de mises à jour, ou même OnePlus qui assure 4 ans de mises à jour système et 5 ans de mises à jour de sécurité.

L'interface Nebula AIOS se distingue par sa clarté et son aspect épuré. Elle offre de nombreuses options de personnalisation, même si elle n'atteint pas le niveau de personnalisation de ColorOS ou de NothingOS, par exemple. La navigation dans les menus nécessite un temps d'adaptation, car la logique d'organisation des paramètres n'est pas toujours intuitive. Certains réglages, notamment pour la personnalisation de l'écran d'accueil ou l'écran de verrouillage, sont parfois difficiles à localiser. Les habitués de la marque s’y sont pas dépaysés.

Le smartphone intègre plusieurs fonctionnalités d'intelligence artificielle notables. Parmi elles, on trouve un système de traduction automatique en temps réel, y compris pendant les appels, ainsi que des outils de retouche photo basés sur l'IA. Une barre latérale intelligente s'adapte également aux usages de l'utilisateur. Fait appréciable, toutes ces fonctionnalités d'IA sont disponibles en français, contrairement à certains concurrents.

Pour les joueurs, une Game Bar complète permet d'optimiser l'expérience gaming avec des options d'ajustement des performances, d'amélioration de la connexion Wi-Fi et d'affichage du framerate.

En termes d'applications préinstallées, le Z70 Ultra se montre particulièrement sobre, ne proposant que les applications Google essentielles, un navigateur Internet, un utilitaire de nettoyage de disque et un outil de traduction. Cette approche minimaliste est appréciable, évitant la surcharge d'applications superflues (bloatware).

Les performances

Le Nubia Z70 Ultra embarque le dernier processeur Snapdragon 8 Elite gravé en 3 nm, avec une fréquence maximale de 4,32 GHz sur ses cœurs hautes performances. Cette puce est couplée à différentes configurations de mémoire LPDDR5X : 12 ou 16 Go de RAM, accompagnées d'un stockage UFS 4.0 allant de 256 ou 512 Go. Le stockage n'est malheureusement pas extensible via carte micro SD. Notez qu’il est possible d’ajouter jusqu’à 12 Go de mémoire vive virtuelle via la fonction RAM étendue, le cas échéant.

En termes de performances brutes, le Z70 Ultra se classe parmi les smartphones les plus puissants du moment. Le nouveau Snapdragon 8 Elite démontre des capacités impressionnantes, surpassant la concurrence avec des performances doublées dans certains cas. Le GPU Adreno 830 cadencé à 1100 MHz assure une puissance graphique considérable.

Au quotidien, la navigation est parfaitement fluide et le multitâche est géré sans le moindre ralentissement. Les applications se lancent instantanément, et même les tâches les plus exigeantes, comme l'encodage vidéo 4K s'effectuent sans accroc.

Côté gaming, le Z70 Ultra excelle avec les jeux les plus exigeants. Genshin Impact, Diablo et Call of Duty Mobile fonctionnent au framerate maximum en qualité maximale. Cependant, le smartphone montre ses limites au niveau de la gestion thermique. La chaleur dégagée peut devenir gênante lors des sessions de jeu prolongées, nécessitant parfois l'utilisation d'accessoires comme une manette externe pour éviter le contact direct avec la zone chaude.

Face à la concurrence, le Z70 Ultra se démarque par son rapport performance-prix avantageux. Même dans sa configuration de base avec 12 Go de RAM, il rivalise sans peine avec les flagships les plus onéreux du marché. La combinaison du Snapdragon 8 Elite, de la RAM LPDDR5X et du stockage UFS 4.0 en fait une véritable centrale de puissance pour tous les usages.

Le multimédia

Le Nubia Z70 Ultra propose une configuration photo ambitieuse avec un triple module arrière. Le capteur principal de 50 mégapixels (Sony IMX906) se distingue par son ouverture variable (f/1.59 à f/4.0), encore rare sur le marché qui permet d'ajuster la profondeur de champ selon les besoins. Parmi les smartphones qui utilisent aussi cette technologie, il y a le champion Huawei Pura 70 Ultra, le Xiaomi 14 Ultra, le Honor Magic7 Pro, par exemple.

Le capteur principal est accompagné d'un ultra grand-angle de 50 mégapixels (f/2.0) offrant un champ de vision de 122° et d'un téléobjectif de 64 mégapixels avec une ouverture f/2.48. À l'avant, on trouve un capteur selfie de 16 mégapixels dissimulé sous l'écran.

L'interface photo se révèle complète, mais parfois déroutante. Le smartphone dispose de boutons physiques dédiés : un déclencheur sur la tranche droite permettant la mise au point à mi-course et la prise de vue, ainsi qu'un bouton coulissant personnalisable sur la tranche gauche. L'application propose de nombreuses options sous l'onglet « Famille appareil-photo », incluant de nombreux modes : trainés d’étoiles, ciel étoilé, lune, ouverture électronique, trace lumineuse, time-lapse, taille réelle, macro, document, photo d’identité, panoramique, effets, cloner, multi-exposition et double vue.

En termes de qualité photo, le capteur principal offre des clichés satisfaisants avec une belle maîtrise de la luminosité et des couleurs naturelles. Le mode portrait se distingue par un détourage précis et un effet bokeh bien dosé.

L'ultra grand-angle montre quelques faiblesses avec une netteté perfectible et une gestion des hautes lumières parfois approximative.

Le téléobjectif maintient une bonne qualité jusqu'à 5x, au-delà duquel la qualité se dégrade sensiblement.

La caméra selfie sous écran marque une nette amélioration par rapport à la génération précédente, même si le rendu reste légèrement en retrait comparé aux solutions traditionnelles avec poinçon. En basse lumière, le Z70 Ultra s'en sort honorablement avec une tendance à réchauffer légèrement les tons, mais conserve un bon niveau de détail.

Dans l'ensemble, le Z70 Ultra offre une expérience photo polyvalente et compétente, sans pour autant atteindre le niveau d'excellence des meilleurs photophones du marché. Son principal atout reste son ouverture variable, qui offre des possibilités créatives uniques, même si l'interface pourrait gagner en simplicité.

L'autonomie

Le Nubia Z70 Ultra embarque une imposante batterie silicium-carbone de 6150 mAh, une technologie innovante censée offrir une meilleure densité énergétique. Malheureusement, malgré cette capacité généreuse, l'autonomie s'avère décevante. En usage quotidien mixte, le smartphone tient à peine plus d'une journée, tandis qu'en utilisation intensive, il rend l'âme en fin d'après-midi.

La charge rapide 80W permet de compenser partiellement cette autonomie moyenne. Le mode turbo permet une recharge complète en 45 minutes, avec 50% de batterie récupérés en seulement 16 minutes. Le smartphone ne propose pas de charge sans fil, une absence regrettable pour un appareil haut de gamme. En comparaison, le ROG Phone 9 Pro offre une meilleure gestion énergétique avec une batterie plus petite.

Le contenu de la boîte

Le smartphone Nubia Z70 Ultra est livré avec un câble USB-C vers USB-C, un chargeur, un outil d'extraction pour le tiroir à cartes SIM et une coque de protection transparente.

Notre avis

Après plusieurs semaines de test, le Nubia Z70 Ultra laisse une impression mitigée. D'un côté, on apprécie son écran sans compromis dépourvu de poinçon, ses performances brutes impressionnantes grâce au Snapdragon 8 Elite, et son module photo polyvalent avec son ouverture variable. Le design soigné et la qualité de fabrication sont également au rendez-vous. Cependant, plusieurs points viennent ternir le tableau : une autonomie décevante malgré une batterie généreuse, une chauffe prononcée en usage intensif, et une interface qui mériterait plus de finesse. La politique de mise à jour limitée à trois ans constitue également un frein à l'investissement sur le long terme. Proposé à partir de 749€, le Z70 Ultra reste néanmoins une alternative intéressante face aux flagships traditionnels, notamment pour les utilisateurs privilégiant l'expérience multimédia et la photographie.