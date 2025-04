OnePlus 13T : les fuites d'images dévoilent un design compact et élégant

Les images qui ont fuité montreraient un OnePlus 13T adoptant une approche différente de ses prédécesseurs. D'après ces clichés, le smartphone arborerait un design plus compact, avec des bords arrondis et un écran plat. Cette esthétique s'éloignerait des lignes caractéristiques de la marque pour se rapprocher davantage de celles du Xiaomi 11, un concurrent direct sur le marché des smartphones haut de gamme.

Ce changement de direction stylistique pourrait marquer un tournant dans la stratégie de design de OnePlus. En effet, la marque, connue pour son approche audacieuse et innovante, semblerait opter pour un look plus sobre et élégant afin de séduire un public encore plus large.

Un module caméra repensé

L'un des éléments les plus marquants des images divulguées est sans conteste le module caméra. Situé à l'arrière de l'appareil, il adopterait une forme carrée, tranchant avec les designs circulaires ou ovales que l'on a pu voir sur les précédents modèles de la marque. Ce module intégrerait deux capteurs photo ainsi qu'un flash LED, le tout agrémenté d'accents argentés qui viendraient souligner ses contours.

Cette configuration, si elle se confirme, pourrait indiquer une évolution dans l'approche photographique de OnePlus. La marque pourrait avoir choisi de se concentrer sur la qualité plutôt que sur la quantité, en optant pour deux capteurs performants plutôt que de multiplier les objectifs, une décision en phase avec les tendances actuelles du marché.

Une palette de couleurs audacieuse

Les fuites révèlent également une surprise en matière de coloris. Le OnePlus 13T serait disponible dans une teinte décrite comme « rose », bien que cette description ne rende pas pleinement justice à la nuance observée. En réalité, il s'agirait d'une couleur très pâle, se situant quelque part entre le doré et le rose doré, sans pour autant présenter un aspect brillant.

Cette teinte subtile et élégante rappellerait celle de certains modèles d'iPhone, comme le montrent les comparaisons effectuées sur l'une des images divulguées. Ce choix de couleur pourrait être interprété comme une volonté de OnePlus de se positionner sur un segment plus premium du marché, en proposant des finitions raffinées susceptibles de plaire à une clientèle exigeante.

Un écran aux bords affinés

Les images laissent également entrevoir un écran aux caractéristiques intéressantes. Les bords seraient particulièrement fins et arrondis, rappelant ceux de l'iPhone 16 Pro. La caméra frontale serait logée dans un discret poinçon, permettant de maximiser la surface d'affichage sans recourir à une encoche plus imposante.

D'après les estimations basées sur ces fuites, l'écran du OnePlus 13T mesurerait environ 6,31 pouces. Cette taille, si elle se confirme, placerait l'appareil dans la catégorie des smartphones compacts, un segment de marché de plus en plus prisé par les consommateurs à la recherche d'un compromis entre confort d'utilisation et surface d'affichage généreuse.

Des détails qui font la différence

Les images révèlent d'autres détails intéressants sur le design du OnePlus 13T. Le bouton d'alimentation et les boutons de volume seraient positionnés sur le côté droit de l'appareil. Le cadre de l'appareil serait en métal, avec des bords incurvés qui devraient contribuer à une prise en main agréable.

Un élément notable est l'apparition d'un nouveau « bouton intelligent » qui remplacerait l'Alert Slider, une caractéristique emblématique des smartphones OnePlus. Il reste à voir quelles fonctionnalités seraient associées à ce nouveau bouton et comment il s'intégrerait dans l'expérience globale du OnePlus 13T.

En adoptant un design plus compact et raffiné, OnePlus semble vouloir se démarquer sur un marché des smartphones haut de gamme de plus en plus concurrentiel. La comparaison directe avec un iPhone, visible sur l'une des images divulguées, illustre bien cette ambition.