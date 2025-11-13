OnePlus 15 : lancement officiel, fiche technique et ambitions en france

Après une présentation officielle en Chine, le nouveau smartphone haut de gamme OnePlus 15 est enfin disponible chez nous. Pour ce modèle, la marque propose une rupture avec la génération précédente au niveau du design notamment grâce à son module photo carré et son cadre en titane réservé aux finitions avancées. En France, trois variantes sont proposées : Sand Dune (blanc), Absolute Black (noir) et Mist Purple (violet). Au dos, son toucher velouté affiche son ambition premium, et conçu pour limiter les traces de doigts tout en assurant une bonne prise main dans la durée.

Outre son design différent de ces prédécesseurs, ce qui est particulièrement remarquable sur ce modèle, c’est son écran AMOLED qui mesure 6,78 pouces, affiche une définition 1,5K et supporte une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz. Cette caractéristique promet une fluidité significative dans la navigation et dans l’usage quotidien, d’après le fabricant.

Puissance et autonomie : les promesses de OnePlus

En termes de poids et d'épaisseur, le OnePlus 15 ambitionne de maintenir une belle impression d'équilibre malgré la capacité accrue de sa batterie. Cette dernière a une capacité monstrueuse de 7300 mAh dépassant largement la concurrence. Elle s'accompagne de la charge rapide filaire 120 W, et sans fil 50 W, permettant selon le fabricant de retrouver plus de 80% d’autonomie en moins de 20 minutes. Un système de protection contre la surchauffe est également intégré pour garantir sécurité et durabilité au fil des cycles de recharge.

Le OnePlus 15 bénéficie du tout dernier processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, le chipset le plus haut de gamme à ce jour, associé à de la RAM LPDDR5X ultra-rapide, promesse de performances maximales aussi bien en multitâche qu’en gaming. Deux versions sont commercialisées en France selon les besoins : 256 ou 512 Go de stockage, toutes deux en UFS 4.1.

Face à cette configuration, la concurrence directe s’incarne dans des modèles comme le Samsung Galaxy S25 Ultra et l’iPhone 17 Pro Max voire au futur realme GT 8 Pro, qui tablent sur des spécificités comparables.

Photo et interface : vers une nouvelle expérience utilisateur

Le volet photographique du OnePlus 15 évolue sensiblement par rapport aux précédentes générations. La marque abandonne le partenariat exclusif avec Hasselblad au profit d’un moteur de traitement d’image développé en interne : le DetailMax Engine. À l’arrière, le smartphone propose un triple capteur de 50 mégapixels, dont un zoom optique 3,5x. En façade, il intègre une caméra de 32 mégapixels.

Côté logiciel, le OnePlus 15 arrive en France avec OxygenOS 16, la dernière version basée sur Android 16, tandis que la déclinaison chinoise embarque ColorOS selon les marchés. Cette surcouche propose une navigation intuitive, des options de personnalisation avancées et une sécurité renforcée sans oublier certaines fonctions d’intelligence artificielle, probablement plusieurs intéressants notamment en ce qui concerne la rédaction de document (et des pensées de l’utilisateur), la traduction, l’enregistrement, les résumés et la transcription ainsi de l’optimisation des photos.

Le smartphone est certifié IP66, IP68 et IP69 résistant ainsi à la poussière, à l’immersion sous l’eau ainsi qu’aux hautes pressions.

Disponibilité et prix

Le OnePlus 15 est lancé officiellement en France ce 13 novembre 2025. La version 512 Go est proposée à 1129 euros alors que la configuration avec 256 Go est disponible pour 980 euros.

