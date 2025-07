Oppo A5 : un smartphone résistant avec une batterie de 6000 mAh à prix accessible

Peu de temps après le A5 Pro, Oppo propose désormais un nouveau smartphone d’entrée de gamme qui se veut à l’épreuve des chocs et de l’eau. Avec sa certification IP65, sa résistance aux chocs de niveau militaire. D'après la marque, l'Oppo A5 bénéficie d'une conception particulièrement soignée en matière de résistance.

L’appareil est protégé contre la poussière, le sable et les projections d'eau, permettant son utilisation dans des environnements difficiles comme les chantiers ou lors d'activités extérieures. Attention, il n’est pas totalement étanche à l’eau.

On peut compter sur une protection au niveau des éléments critiques : les ports SIM sont équipés de joints en silicone, tandis que l'interface USB-C utilise une prise étanche. Pour avoir un mobile Oppo abordable totalement submersible, il y a le Oppo A5 Pro qui est certifié IP69.

La robustesse de l'Oppo A5 s'appuie également sur sa résistance aux chocs de niveau militaire, certifiée par la classification Gold Label de SGS. Son écran en verre doublement trempé résiste à des impacts 160% plus élevés que le verre standard, selon le fabricant. Le cadre en alliage haute résistance protège les composants principaux des risques quotidiens. Les tests en laboratoire semblent avoir validé la capacité de l'appareil à survivre aux chutes, rayures et même à l'écrasement par un véhicule.

Cette notion de durabilité contraste avec la tendance actuelle du marché, où de nombreux smartphones privilégient la finesse au détriment de la solidité. Ainsi, il propose une approche intéressante face à des concurrents comme le Samsung Galaxy A15, le Galaxy A16 ou les Xiaomi Redmi Note 13 ou Redmi Note 14, par exemple.

Malgré ses renforts, l'appareil dispose d’un profil relativement contenu avec 7,99 mm d'épaisseur pour 193 grammes. Il est décliné en deux coloris : « Blanc brumeux » et « Violet de minuit », avec une finition mate.

Une autonomie exceptionnelle avec une batterie qui tiendra longtemps

Le Oppo A5 intègre une batterie de 6000 mAh, soit 200 mAh de plus que la version Pro. Cette batterie utilise une conception à onglet central développée exclusivement par Oppo, qui réduit la résistance interne pour améliorer les vitesses de charge et de décharge tout en minimisant la production de chaleur.

Selon la marque, cette batterie permet plus de 16 heures de streaming vidéo YouTube ininterrompu, plus de 26 heures d'appels vocaux avec l'écran éteint, et 450 heures d'autonomie en veille.

D'après Oppo, la batterie conservera plus de 80% de sa capacité d'origine après 1700 cycles de charge, soit l'équivalent de cinq années d'utilisation quotidienne. En outre, on peut compter sur la charge rapide SUPERVOOC 45W qui permet, selon la marque, d'atteindre 30% de charge en 21 minutes et 100% en 84 minutes, des performances honorables pour cette gamme de prix.

Des performances équilibrées pour un usage quotidien

Pour fonctionner, le Oppo A5 s'appuie sur la plateforme mobile Snapdragon 6s 4G Gen1, associée à 4 Go ou 6 Go de RAM selon la configuration choisie, et 128 Go de stockage. La fonction d'extension de RAM d'Oppo permet d'augmenter la mémoire vive disponible pour garantir une expérience fluide lors de l'utilisation simultanée de plusieurs applications.

L'écran de 6,5 pouces affiche une luminosité maximale de 1000 cd/m², assurant une bonne lisibilité en extérieur. Le mode ultra volume de 300% améliore l'expérience audio, tandis que la commutation de réseau cellulaire/Wi-Fi 2.0 optimise la connectivité.

En matière de photographie, l'appareil est doté d’un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur de profondeur de 2 mégapixels et une caméra frontale de 5 mégapixels. Ces spécifications restent modestes, mais suffisantes pour un usage quotidien. Les fonctions de retouche d'image alimentées par l'IA, intégrées à ColorOS 15, enrichissent les possibilités créatives.

L'assistant Google Gemini fait partie intégrante de l'expérience logicielle, aidant à rationaliser les tâches quotidiennes et à stimuler la productivité. Cette intégration de l'intelligence artificielle démocratise l'accès aux outils d'assistance numérique dans le segment d'entrée de gamme.

Disponibilité et prix

L'Oppo A5 est disponible depuis le 1er juillet 2025 en France sur la boutique officielle de la marque et chez les revendeurs partenaires. Le modèle avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage est proposé à 149,90 euros, tandis que la version 6 Go de RAM et 128 Go de stockage est affichée à 159,90 euros.