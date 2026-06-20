Oppo Find X10 Pro : les fuites annoncent un double capteur 200 mégapixels et une grosse batterie

À retenir Écran LTPO OLED de 6,78 pouces avec définition « 1.5K ».

avec définition « 1.5K ». Intégration de la puce MediaTek Dimensity 9600 , gravée en 2 nm .

, gravée en . Double capteur photo de 200 mégapixels avec un téléobjectif périscopique.

avec un téléobjectif périscopique. Batterie d'une capacité proche de 8000 mAh avec charge rapide à 80W .

avec charge rapide à . Certification IP68 et IP69 pour la résistance à l'eau.

Selon différentes fuites jugées suffisamment sérieuses, le Oppo Find X10 Pro qui vient logiquement après le Oppo Find X9 Pro et le Find X9 Ultra miserait sur un grand écran plat LTPO OLED de 6,78 pouces, avec une définition présentée comme « 1.5K » et des bordures extrêmement fines sur les quatre côtés. La dalle serait fournie par Tianma, un acteur chinois déjà cité sur d’autres modèles haut de gamme, et offrirait une fréquence de rafraîchissement adaptative pouvant atteindre 120 Hz au maximum.

Les rumeurs ajoutent que l’écran prendrait en charge le gamut BT.2020, ce qui, selon les fuites, viserait une restitution des couleurs plus large que celle proposée sur de nombreux smartphones premium actuels. À titre de comparaison, plusieurs modèles haut de gamme de 2025 se concentraient encore sur des espaces colorimétriques plus restreints, ce qui laisse penser qu’Oppo chercherait à séduire les utilisateurs sensibles à la fidélité d’affichage, notamment pour les contenus vidéo. Par ailleurs, le choix d’une dalle plate et non incurvée irait à contre-courant de certaines références concurrentes tout en répondant aux attentes d’une partie du public en matière de confort d’utilisation.

Sur le plan de la résistance, les fuites évoquent une certification IP68 combinée à un niveau IP69, une association encore rare dans l’univers des smartphones. Il serait ainsi capable d’offrir une résistance aux jets d’eau à haute pression. En parallèle, un lecteur d’empreintes digitales ultrasonique intégré à l’écran est mentionné, technologie que l’on retrouve déjà chez certains concurrents mais qui reste encore limitée à quelques références haut de gamme.

Puce Dimensity 9600 : la gravure 2 nm en ligne de mire

Au cœur du Find X10 Pro, la plupart des rumeurs mentionnent l’intégration de la future puce MediaTek Dimensity 9600, gravée en 2 nm. Selon ces fuites, la série Find X10 ferait partie des premières à exploiter ce SoC sur Android, avec l’objectif pour MediaTek de concurrencer directement les processeurs Snapdragon et les puces d’Apple sur le terrain des performances et de l’efficacité.

Par rapport aux générations précédentes en 3 nm ou plus, ce passage au 2 nm serait présenté comme un argument clé pour améliorer l’autonomie et maintenir la montée en puissance des smartphones très haut de gamme. Des modèles concurrents à venir sont eux aussi attendus avec des SoC de nouvelle génération signés Qualcomm ou Samsung, mais Oppo, selon les fuites, ferait le choix d’une stratégie centrée sur MediaTek pour sa série Find X10 Pro. Les rumeurs évoquent par ailleurs des configurations mémoire pouvant aller jusqu’à 16 Go de RAM et des capacités de stockage allant jusqu’à 512 Go, des chiffres qui correspondent aux standards actuels du segment premium.

Oppo Find X9 Pro

Photo : la stratégie du double capteur 200 mégapixels

L’un des points qui attirent le plus l’attention concerne le bloc photo. D’après plusieurs fuites concordantes, le Oppo Find X10 Pro serait en cours de test avec un duo de capteurs arrière de 200 mégapixels, tous deux reposant sur des capteurs de grande taille, de l’ordre de 1/1,3 pouce. L’appareil combinerait un capteur principal 200 mégapixels Samsung HPC avec un téléobjectif périscopique 200 mégapixels, ce qui représenterait une évolution notable par rapport au Find X9 Pro, qui n’intégrait qu’un seul module 200 mégapixels.

Des rumeurs mentionnent également un troisième module de 3 mégapixels dédié à l’analyse multispectrale, censé améliorer la gestion des couleurs et de la lumière sur les clichés, en complément des deux capteurs principaux. Si cette configuration était confirmée, elle placerait le Find X10 Pro face aux propositions les plus ambitieuses du marché, où des acteurs comme Samsung ou Xiaomi exploitent déjà des capteurs 200 mégapixels, mais généralement en module principal unique ou associés à des téléobjectifs de résolution inférieure.

Certaines fuites plus anciennes évoquaient même des variantes de la série Find X10, notamment le Find X10 Pro Max avec trois capteurs 200 mégapixels, incluant un ultra grand-angle à 200 mégapixels.

Batterie et autonomie : vers les 8000 mAh

Sur le volet de l’autonomie, les indications issues de plusieurs fuites convergent vers une batterie dite « 8000 mAh-class », ce qui suggère une capacité très élevée par rapport à la plupart des smartphones haut de gamme actuels. Selon les informations rapportées, le Find X10 Pro viserait un objectif de batterie supérieure à 8000 mAh dans ses premiers prototypes, même si certaines sources rappellent que des configurations antérieures mentionnaient 6000 mAh sur d’autres fuites liées à la série.

En outre, l’appareil serait capable de supporter la charge à 80W en filaire et à 50W sans fil.

