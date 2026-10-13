Oppo Find X10 Pro Max : triple capteur 200 mégapixels et puce 2 nm avant le lancement du 21 octobre

Oppo va prochainement lancer les Find X10 et Find X10 Pro Max, deux smartphones haut de gamme centrés sur la photographie avec Hasselblad. Leur lancement mondial aura lieu le 21 octobre à Majorque, et les précommandes sont déjà ouvertes en Europe.

Sylvain Pichot - publié le 13/10/2026 à 15h30
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Oppo Find X10 Pro et Find X10 Pro Max

Après quelques rumeurs et un lancement en Chine, les nouveaux flagships de la marque Oppo seront bientôt une réalité chez nous. Ces deux modèles profitent de l’aboutissement du savoir-faire de la marque Ainsi, selon Oppo, la série Find X10 adopte un Borderless Design. Un verre sculpté d'une seule pièce se prolonge jusqu'au module photo, ce qui atténue visuellement son relief. Le Find X10 Pro Max en Luna White s'inspire des appareils photo classiques. Son LUMO Camera Island affiche une finition métallique argentée mate, avec un double flash, des détails moletés et l'anneau orange propre à Hasselblad. Le dos en verre mat reprend un motif inspiré du textile.

Le Find X10 sera proposé en Glacier Blue, Glow Coral et Mist Grey. Le Find X10 Pro Max sera décliné en Titanium Grey et Luna White.

Des capteurs 200 mégapixels et un moteur d'image dédié

D'après la marque, le Find X10 embarque le premier double système photo 200 mégapixels de sa catégorie. Le Find X10 Pro Max propose le premier triple système 200 mégapixels de l'industrie, avec des capteurs de cette définition sur l'ultra grand-angle, l'objectif principal et le téléobjectif. Le téléobjectif périscopique offre un zoom optique 3x.

Ces capteurs s'appuient sur le LUMO True Image Engine, qui combine le Master Mode et les données colorimétriques de la True Color Camera. Oppo affirme ainsi viser des couleurs et des tonalités fidèles à la scène. En vidéo, les trois caméras arrière du Pro Max filment en 4K à 120 i/s et en 8K à 30 i/s. Le Find X10 offre les mêmes capacités sur ses deux capteurs 200 mégapixels. L'Open Gate Capture exploite toute la surface du capteur, afin de recadrer ensuite en paysage, en portrait ou dans d'autres formats.

Oppo Find X10 Pro Max

À titre de comparaison, le Galaxy S26 Ultra de Samsung associe un capteur principal de 200 mégapixels à trois modules de 10 à 50 mégapixels. Oppo se démarque donc par le nombre de capteurs 200 mégapixels.

Puce 2 nm, batterie de 7150 mAh et ColorOS 17

Le Find X10 utilise le MediaTek Dimensity 9600M. Le Pro Max fait partie des premiers appareils dotés du Dimensity 9600 Pro, annoncé le 15 septembre et présenté comme la première puce Android gravée en 2 nm. MediaTek annonce jusqu'à 15 % de gain en multitâche et une efficacité énergétique accrue de 61 %. Ces chiffres proviennent du fabricant et n'ont pas encore été mesurés en conditions réelles.

Les deux modèles reçoivent une batterie silicium-carbone de 7 150 mAh. Selon Oppo, elle tient jusqu'à deux jours en usage classique et conserve plus de 80 % de sa capacité après cinq ans, d'après des tests internes. Frandroid mentionne une charge filaire de 80 W et sans fil de 50 W pour le Pro Max. Pour comparaison, le Galaxy S26 Ultra dispose d'une batterie de 5 000 mAh.

Oppo Find X10 Pro Max

Côté logiciel, ColorOS 17 introduit le Living Flow Design et l'AI Mind Pilot, doté d'un Agent Mode qui relie l'IA aux fichiers et photos du téléphone. La série est par ailleurs partenaire officiel de l'imagerie mobile du BFI London Film Festival, qui se tient du 7 au 18 octobre.

Disponibilité et prix

Oppo n'a pas encore communiqué les tarifs européens, qui seront dévoilés le 21 octobre avec les caractéristiques complètes officielles. Des informateurs évoquent un prix de 890 € pour la version 12+256 Go, mais cette information n'a pas été confirmée par la marque.

Les précommandes sont ouvertes sur oppo.com contre un acompte de 49 €. Les clients obtiennent un cadeau au choix, parmi le kit téléconvertisseur Hasselblad, l'Oppo Watch X3 ou l'Oppo Pad 5 WiFi. Ils bénéficient aussi d'une remise de 150 € sur le Find X10 ou de 200 € sur le Pro Max, ainsi que d'une garantie du meilleur prix jusqu'à fin 2026.

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
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