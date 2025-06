Oppo Find X9 Ultra : des améliorations photographiques majeures avec un capteur de 200 mégapixels

Le prochain smartphone Oppo Find X9 Ultra devrait succéder au Find X8 Ultra qui malheureusement n’est pas disponible sur le marché français. Espérons que son successeur le soit. En effet, ce modèle s’annonce comme étant particulièrement intéressant au niveau de la photographie, un domaine dans lequel la marque a toujours cherché à se distinguer.

Selon les fuites récentes, le smartphone Find X9 Ultra intégrerait une configuration à double périscope particulièrement ambitieuse, combinant un capteur principal de 200 mégapixels avec un second capteur de 50 mégapixels. Rappelons que le Find X8 Ultra actuel propose deux capteurs périscope de 50 mégapixels chacun.

La marque aurait opté pour les capteurs Samsung ISOCELL HP5 et JN5, des composants habituellement réservés aux appareils ultra-premium. Cette sélection technique suggère une volonté d'Oppo de positionner son futur flagship dans le segment le plus exigeant du marché de la photographie mobile. Le capteur de 200 mégapixels devrait également intégrer des fonctionnalités macro et supporter un zoom optique 10x.

Au-delà de la résolution brute, Oppo prévoirait d'étendre l'utilisation de son capteur d'image spectral, précédemment exclusif au Find X8 Ultra, aux modèles Find X9 et X9 Pro standard. Ces deux derniers devraient succéder aux Find X8 (non disponible aussi) et Find X8 Pro, qui, pour le coup est proposé en France. Pour mémoire, cette technologie améliore la précision colorimétrique et la reproduction des tons de peau, particulièrement dans des conditions d'éclairage complexes. L'objectif est de réduire l'aspect « artificiellement corrigé » souvent observé sur les smartphones et d'obtenir des rendus plus naturels.

Performance et processeurs : MediaTek et Qualcomm au programme

Sur le plan des performances, la série Find X9 adopterait une stratégie différente selon les modèles. Les versions standard de la gamme seraient équipées du nouveau MediaTek Dimensity 9500, une puce haut de gamme conçue pour concurrencer directement les meilleures offres de Qualcomm.

Le Oppo Find X9 Ultra pourrait cependant adopter une approche différente en intégrant le Snapdragon 8 Elite 2 de Qualcomm, attendu pour la fin 2025. Cette configuration permettrait à Oppo de proposer une hiérarchie claire dans sa gamme. L'écran du Oppo Find X9 Ultra devrait mesurer 6,82 pouces avec une dalle OLED offrant une résolution 2K+ et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le smartphone fonctionnerait sous ColorOS 16, basé sur Android 16, dont la sortie est prévue après la version stable d'Android 16 de Google.

Une présentation dès le mois d’octobre, du moins sur certains marchés ?

Concernant la commercialisation, les informations restent encore minimales. Toutefois, il se murmure que les modèles Find X9, X9+ et X9 Pro pourraient être lancés dès octobre 2025, tandis que la version Ultra arriverait au début 2026.