Oppo Reno13 : des smartphones de milieu de gamme qui se la joue Premium

Lors d’un évènement exceptionnel, à Milan, Oppo a présenté officiellement trois nouveaux smartphones pour cette série Reno13. Les trois modèles présentent des caractéristiques techniques similaires, notamment en matière de protection. Ils bénéficient tous d'une triple certification d'étanchéité (IP66/68/69), assurant une résistance optimale à l'eau et à la poussière. Cette protection s'étend même aux jets d'eau chaude jusqu'à 80°C.

L'autonomie constitue un autre point fort partagé. En effet, les Reno13 Pro 5G et Reno13 F embarquent une batterie de 5800 mAh, tandis que le Reno13 5G dispose d'une capacité de 5600 mAh. La charge rapide SUPERVOOC est présente sur les trois modèles, avec des puissances variables : 80W pour le Pro et le modèle standard, 45W pour le F.

Le suivi logiciel s'inscrit également dans une logique commune, avec un engagement de 5 ans de mises à jour système et 6 ans de correctifs de sécurité. Les trois smartphones fonctionnent sous ColorOS 15.0, basé sur Android 15.

La série Oppo Reno13 enrichit la photographie mobile avec l'intelligence artificielle

Les trois nouveaux Reno13 proposent des fonctionnalités d'intelligence artificielle avancées pour la photographie mobile aussi bien en ce qui concerne la capture que l’édition d'images.

Ainsi, la fonction AI Livephoto est l’une des principales innovations de cette série. Elle permet de capturer des séquences de trois secondes en résolution 2K, offrant ainsi une expérience photographique plus immersive. Cette technologie s'appuie sur la stabilisation électronique d'image (EIS) pour garantir des prises de vue fluides et nettes.

Le partage des contenus a également été simplifié grâce à la technologie O+ Connection, qui permet de transférer les animations directement vers les appareils iOS sans perte de qualité. Cette compatibilité veut faciliter le partage sur les principales plateformes sociales comme TikTok, Instagram et WhatsApp.

Côté prise de vue, on peut compter sur plusieurs outils d’édition comme l’amélioration de la netteté pour optimiser les détails des objets éloignés, le déflouteur qui corrige les photos floues et le traitement anti-reflets qui élimine les reflets sur les surfaces vitrées.

Une productivité optimisée par l'IA

Au-delà de la photographie, la série Reno13 propose des fonctionnalités d'IA pour améliorer la productivité quotidienne. Ainsi, une application dédiée aux documents permet de résumer des textes et d'éditer du contenu. L'assistant de prise de notes IA aide à formater et modifier les textes, tandis qu'une boîte à outils IA facilite la traduction et la reconnaissance vocale.

Des différenciations marquées selon les modèles

Le modèle Oppo Reno13 Pro se distingue par le système photo le plus sophistiqué de la série. Son module principal de 50 mégapixels (Sony IMX890) avec stabilisation optique sur deux axes s'accompagne d'un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d'un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels offrant un zoom optique 3.5x. La caméra frontale de 50 mégapixels complète cet ensemble.

Le Reno13 F dispose d’un module photo qui comprend trois capteurs : un objectif principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique sur 2 axes OV50D, un ultra grand-angle de 8 mégapixels (112°) OV08D10, et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. La caméra frontale de 32 mégapixels permet des selfies détaillés.

Les trois appareils proposent notamment un mode sous-marin exploitant leurs capacités d'étanchéité.

Le Reno13 5G est doté d’une configuration photo similaire au Reno13 F 5G avec un capteur principal de 50 mégapixels Sony LYT-600, un ultra grand-angle 8 mégapixels OV08D10 et un capteur de profondeur de 2 mégapixels tandis que pour les selfies, il dispose d’un capteur de 50 mégapixels.

Pour les performances, le smartphone Reno13 Pro 5G s'appuie sur le processeur Mediatek Dimensity 8350, gravé en 4 nanomètres, associé à 12 Go de RAM LPDDR5x et 512 Go de stockage UFS 3.1. De son côté, le Reno13 F 5G embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, gravé en 4nm, qui offre un équilibre entre performance et efficacité énergétique.

Il est associé à 8 Go de RAM pouvant supporter jusqu’à 8 Go de mémoire vive virtuelle et 256 Go de stockage. Il prend en charge l'extension de stockage via carte micro SD jusqu'à 2 To.

Enfin, au cœur du Reno13 5G se trouve le processeur Mediatek Dimensity 8350, gravé en 4 nm et cadencé jusqu'à 3,35 GHz. Il est épaulé par 12 Go de RAM LPDDR5x (extensibles virtuellement avec 12 Go supplémentaires), et 256 Go de stockage UFS 3.1. Le refroidissement est assuré par un système associant graphite ultra conducteur et chambre à vapeur.

Concernant l’affichage, le Reno13 Pro 5G est doté d’un écran AMOLED de 6,83 pouces qui affiche une définition Full HD+ et profite d'un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz.

L'écran du Reno13 F 5G est un modèle AMOLED de 6,67 pouces qui bénéficie d'une protection AGC Dragontrail Star2, associée à une technologie permettant son utilisation avec les doigts mouillés. La définition FHD+ (2400 x 1080 pixels) et la fréquence de rafraîchissement de 120 Hz permettent d’assurer une expérience visuelle fluide.

Le Reno13 dispose, pour sa part, d’un écran AMOLED de 6,59 pouces qui affiche une définition FHD+ (2760 x 1256 pixels) avec une fréquence de rafraîchissement adaptative jusqu'à 120 Hz. La luminosité maximale atteint 1600 cd/m² en pic HDR, assurant une bonne lisibilité en toutes conditions, selon la marque.

Notez que les trois modèles intègrent des haut-parleurs stéréo compatibles avec différentes technologies (OReality Audio pour le Pro, Dolby Atmos pour le modèle standard). La connectivité est complète sur l'ensemble de la gamme, incluant 5G, Wi-Fi 6 et NFC.

Cette nouvelle génération de smartphones Oppo Reno13 propose ainsi une gamme cohérente, où chaque modèle répond à des besoins spécifiques tout en maintenant un socle technique commun. En somme, Le Reno13 Pro privilégie la photographie, le Reno13 F la robustesse, tandis que le modèle standard Reno13 recherche l'équilibre général.

Coloris, prix, disponibilité et offre de lancement de la série Reno13

La série Oppo Reno13 sera disponible en France à partir du 7 mars 2025 pour les modèles Reno13 Pro 5G et Reno13 5G et à partir du 14 mars pour le Reno13 F 5G. Le Reno13 Pro 5G sera proposé en 2 coloris : Violet papillon et Graphite, le Reno13 5G en Blanc papillon et Bleu saphir, tandis que le Reno13 F 5G seront proposés en 3 coloris : Violet papillon, Bleu saphir et Graphite.

Le Reno13 Pro 5G (12+512 Go) et le Reno13 5G (12+256 Go) seront respectivement commercialisés au tarif recommandé de 799,90 euros et 599,90 euros, tandis que le Reno13 F (8+256 Go) seront commercialisés au tarif recommandé de 329,90 euros.

Oppo met en place des offres de lancement durant la période du 7 au 24 mars :

Pour tout achat d’un Reno13 Pro 5G : remise coupon de 100 euros + chargeur SUPERVOOC offert sur la boutique officielle d’Oppo ou remise immédiate de 120 euros pour tout achat chez les partenaires Boulanger, Fnac-Darty.

Pour tout achat d’un Reno13 5G : remise coupon de 70 euros + chargeur SUPERVOOC offert sur la boutique officielle d’Oppo.

Durant la période du 14 mars au 15 avril, pour tout achat d’un Reno13 F 5G ou Reno13 FS 5G : une paire d’écouteurs sans fil Enco Buds2 Pro offerte (Prix constaté de 49,90 euros) sur la boutique officielle ou une remise immédiate de 30 euros dans les autres réseaux de distribution.