Petit budget pour smartphones à haut potentiel, c’est le duel à ne pas rater pour choisir votre nouveau smartphone

Dans le coin gauche : le Samsung Galaxy A16. À droite : le Redmi Note 14 de Xiaomi. Deux challengers au style très différent, mais une promesse commune : en faire plus avec moins.

Deux smartphones à petit prix qui ne veulent plus faire de compromis. Grand écran, grosse batterie, photo boostée par IA et même parfois de la 5G : bienvenue dans l'entrée de gamme version ambitieuse.

Design : plastique chic contre look affirmé

Le Galaxy A16 reste fidèle à la recette Samsung : un design sobre, des bords arrondis, une coque en plastique mat qui offre une bonne prise en main. C’est simple, efficace, et franchement bien fini pour ce tarif.

En face, Xiaomi joue une partition plus visuelle. Le Redmi Note 14 mise sur une finition brillante, un bloc photo proéminent et des lignes anguleuses. Moins discret, mais plus moderne, à condition de ne pas craindre les traces de doigts.

Si vous aimez les formats légers et bien équilibrés, le Redmi Note 14 a une petite longueur d’avance. Mais le Galaxy A16 rassure par sa sobriété et son confort en main.

Écran : AMOLED pour tous

Bonne surprise : les deux modèles embarquent un écran AMOLED Full HD+. Chez Samsung, c’est du Super AMOLED de 6,5 pouces, aux contrastes profonds et aux couleurs éclatantes. Une qualité rare à ce prix.

Xiaomi n’est pas en reste avec une dalle AMOLED légèrement plus grande, qui ajoute un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour une fluidité accrue dans les menus et les réseaux sociaux. La lisibilité en plein soleil est excellente sur les deux.

Deux écrans AMOLED dans des smartphones à moins de 200 € ? Il y a encore un an, c’était impensable. Aujourd’hui, c’est presque un standard.

Performances : l'un fait le job, l'autre fait mieux

Le Galaxy A16 embarque un processeur MediaTek Dimensity 6300. Suffisant pour une utilisation basique : appels, réseaux sociaux, un peu de vidéo. Mais pas plus. Les jeux et le multitâche intensif, ce n’est pas pour lui.

Le Redmi Note 14 est mieux équipé avec une puce Dimensity 7025 et 6 Go de RAM minimum. Résultat : plus de fluidité, une meilleure gestion des applis et une interface plus réactive au quotidien.

Si vous voulez un smartphone réactif pour vos journées chargées, le Redmi prend l’avantage. Le Galaxy A16 conviendra mieux aux profils plus “zen”.

Photo : Samsung joue la sobriété, Xiaomi l’audace

Les deux modèles misent sur un capteur principal de 50 mégapixels, mais la philosophie diffère. Chez Samsung, le traitement reste naturel, sobre, parfois un peu trop. L’IA vient en renfort pour améliorer les clichés, mais les résultats en basse lumière sont limités.

Xiaomi fait dans la saturation et les détails boostés. Son interface photo propose plus d’options (filtres, longue expo, effets créatifs) et séduira les utilisateurs actifs sur les réseaux.

Xiaomi mise sur l’effet « wow », Samsung sur la constance. Aucun ne brille la nuit, mais le Redmi est plus fun à utiliser au quotidien.

Autonomie : 5000 mAh pour tout le monde, mais...

Les deux modèles intègrent une batterie de 5000 mAh, ce qui garantit une bonne tenue sur une journée et demie. En pratique, le Redmi Note 14 tient un peu plus longtemps grâce à une meilleure optimisation logicielle.

La recharge rapide fait aussi la différence : 33W chez Xiaomi, contre seulement 15W pour Samsung. Le premier se recharge en un peu moins d’une heure, le second approche les deux heures.

L’autonomie est solide dans les deux cas, mais Xiaomi marque des points avec une recharge vraiment rapide — un détail qui compte au quotidien.

Interface et mises à jour : chacun son camp

Samsung mise sur One UI Core, une version épurée et fluide de son interface phare. Simple, efficace, et surtout, sans pub ni applications intrusives. Deux ans de mises à jour sont garantis.

Xiaomi propose MIUI 14 avec plus de fonctions, mais aussi plus de bloatware. L’interface est personnalisable à souhait, mais un peu plus lourde à prendre en main. Le suivi logiciel est bon, sans être très clair côté sécurité.

Petit plus pour Samsung : une certification IP52, qui garantit une résistance aux éclaboussures. Pratique en cas d’averse.

One UI est plus propre et plus stable. MIUI en fait plus, parfois trop. À vous de voir si vous aimez la personnalisation ou la simplicité.

Prix : une différence qui pèse

Le Samsung Galaxy A16 se trouve autour de 199 €. Le Redmi Note 14, lui, dépasse souvent les 250 € selon les versions. Un écart non négligeable, qui peut faire pencher la balance si votre budget est serré.

Verdict : question de priorité

Le Galaxy A16 est un bon choix pour ceux qui veulent un smartphone fiable, sans superflu, et à prix contenu. Le Redmi Note 14, plus ambitieux, s’adresse à ceux qui veulent un peu plus de tout : écran, puissance, fonctionnalités… quitte à payer un peu plus.