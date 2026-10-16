410 € de moins sur le Pixel 11 Pro chez RED by SFR : comment l'obtenir à 789 € au lieu de 1199 €

Le Pixel 11 Pro à 789 € au lieu de 1 199 €, difficile de ne pas regarder l’offre de RED de plus près. Mais pour obtenir ce tarif, il faut d’abord avancer 1 039 €, puis récupérer 250 € grâce à deux remboursements. Une mécanique un peu moins simple qu’elle n’en a l’air, mais qui fait tout de même tomber le smartphone haut de gamme de Google sous les 800 €.

La Rédac LesMobiles - publié le 16/10/2026 à 12h15
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Deux smartphones Google Pixel posés sur un rocher devant des montagnes sombres et brumeuses.

RED affiche le Google Pixel 11 Pro à 789 € au lieu de 1 199 € avec son forfait 120 Go 5G à 12,99 € par mois sans engagement. La réduction atteint 410 €, mais elle n'est pas entièrement appliquée au moment de la commande. Il faut d'abord régler 1 039 €. Les 250 € restants sont récupérés ensuite grâce à deux offres de remboursement.

 

Comment RED fait passer le Pixel 11 Pro de 1 199 € à 789 €

RED applique une remise immédiate de 160 €. Le Pixel 11 Pro passe ainsi de 1 199 € à 1 039 €, soit le montant demandé au moment de l'achat.

Deux remboursements complètent ensuite la baisse de prix : 150 € au titre de l'offre constructeur et 100 € remboursés par SFR avec l'achat associé au forfait RED.

La fiche mentionne aussi un bonus reprise pouvant atteindre 150 €. Nous ne l'intégrons pas dans le calcul des 789 €, puisqu'il faut faire reprendre un ancien téléphone pour en profiter. RED annonce également une livraison gratuite en 24 heures et une garantie de deux ans.

260 € de réduction supplémentaire avec le forfait RED

Sans forfait, RED affiche le Pixel 11 Pro à 1 049 € après le remboursement constructeur de 150 €. Avec le forfait 120 Go 5G, le prix final annoncé tombe à 789 €.

Les 260 € d'écart correspondent à la remise immédiate de 160 € liée à l'achat avec forfait et aux 100 € remboursés par SFR. Il faut en contrepartie souscrire le forfait RED 120 Go 5G à 12,99 € par mois.

Le forfait est sans engagement. Sur douze mois, il représente 155,88 €. Sur vingt-quatre mois, 311,76 €. Ces durées ne sont pas imposées : l'abonnement peut être résilié à tout moment.

Un Pixel 11 Pro qui passe sous les 800 €

À 789 €, le Pixel 11 Pro conserve surtout l'intérêt de son équipement photo. Il associe un capteur principal de 50 Mpx à un ultra grand-angle de 48 Mpx et un téléobjectif de 48 Mpx avec zoom optique x5. Son écran Super Actua OLED LTPO de 6,3 pouces peut faire varier sa fréquence de 1 à 120 Hz.

RED affiche également le Pixel 11 à 629 €, soit 160 € de moins que le Pixel 11 Pro au prix actuellement présenté sur le site. Nous avions déjà détaillé les différences entre le Pixel 11 et le Pixel 11 Pro lors de leur lancement. Les conditions promotionnelles du Pixel 11 n'étant pas détaillées ici, ces 160 € correspondent uniquement à l'écart entre les prix affichés par RED, et non à une comparaison complète des deux offres.

L'offre sur le Pixel 11 Pro est annoncée jusqu'au 31 octobre, dans la limite des conditions prévues pour les remboursements et des stocks disponibles.

 
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