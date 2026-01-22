Pixel 9a : petit prix pour les soldes, mais grosses performances

Le Google Pixel 9a est un smartphone à destination de ceux qui veulent un smartphone simple à utiliser et fiable sur la durée. En soldes, l’offre que nous avons repérée est disponible pour 340 € en version 128 Go, une zone de prix où l’on hésite souvent entre un « bon milieu de gamme » ou un modèle plus ambitieux, mais en promotion.

Ce qui rend le Pixel 9a intéressant, c’est avant tout son équilibre : un format moderne, un écran fluide et une partie photo pensée pour obtenir un résultat naturel sans passer par les réglages. Ajoutons que l'indice de réparabilité est élevé, un détail important pour garder votre téléphone plusieurs années et donc rentabiliser votre achat.

La fiche technique du Google Pixel 9a, que vaut-elle ?

Le Pixel 9a embarque un écran 6,3 pouces avec un rafraîchissement pouvant monter jusqu'à 120 Hz.

Côté performances, il utilise la puce Tensor que l'on retrouve également dans les Pixel 9 supérieurs, le tout associée à 8 Go de RAM, ce qui une base solide pour le multitâche, les applis du quotidien, la photo, le gaming et le streaming, sans sensation de lourdeur.

Côté photo, le Pixel 9a est équipé d'un très bon capteur principal 48 Mpx et d’un ultra grand-angle. mais, l’intérêt, ici, est surtout la cohérence du traitement opéré par le logiciel de Google qui retouche assez finement les photos pour un résultat naturel, mais qui ne dénature pas le réel.

✅ Points forts Écran 6,3 pouces fluide (jusqu’à 120 Hz).

8 Go de RAM : expérience stable au quotidien.

Photo 48 Mpx : rendu simple et cohérent.

Indice de réparabilité élevé : bon point pour la durée. ☑️ À prendre en compte Chargeur non fourni.

Que vaut l’offre Pixel 9a à 340 € ?

À 340 €, le Pixel 9a est d'après nous une option très compétitive pour qui veut un smartphone simple, équilibré et durable. La est livraison gratuite et gérée directement par Cdiscount selon les conditions affichées, mais le produit est bien vendu via la marketplace du site.

Si vous hésitez encore entre plusieurs modèles de la marque, la page Mobiles Google permet de comparer rapidement les références selon vos priorités (format, budget, photo, autonomie).

Pour 340 €, le Pixel 9a mise sur l’écran 120 Hz, une base solide et une photo efficace, avec un indice de réparabilité élevé. C'est un grand oui pour nous !