Poco F7 Pro : un concentré de puissance pour gamers et utilisateurs exigeants à petit prix

Les passionnés de smartphones gaming l'attendaient avec impatience : le Xiaomi Poco F7 Pro débarque enfin, et autant dire qu’il ne vient pas les mains vides.

Pensé pour les joueurs exigeants, ce modèle promet des performances musclées, une dalle calibrée pour le jeu mobile, un refroidissement renforcé et quelques surprises logicielles bien senties. Bref, un condensé de specs taillées pour le combat... sans exploser les prix.

Une fiche technique taillée pour le jeu (et pas que)

Au cœur de la bête, le processeur Snapdragon 8 Gen 3, l’un des plus puissants du moment, juste derrière la version « Elite » que l'on retrouve sur les flagships les plus chers. Il est épaulé par 16 Go de RAM LPDDR5X et un stockage UFS 4.0, le combo parfait pour charger les jeux et les apps sans attendre.

L’écran AMOLED de 6,67 pouces est une petite merveille pour le gaming : définition WQHD+, rafraîchissement adaptatif à 120 Hz, 526 PPI et luminosité maximale à 1500 nits. Même en plein soleil, ça reste parfaitement lisible.

Un taux d’échantillonnage tactile parmi les plus élevés du marché permet une réactivité quasi instantanée. Clairement un atout pour les FPS nerveux ou les MOBA exigeants.

Grosse batterie, charge express

On reste dans le haut du panier avec une batterie de 6000 mAh couplée à une charge 90W en USB-C. Résultat ? Une recharge complète en 37 minutes. Difficile de faire mieux sur cette gamme, surtout comparé à certains concurrents (oui, on te regarde, Samsung...).

Système de refroidissement IceLoop 3D : plus qu’un gadget

Pour éviter la surchauffe pendant les longues sessions de jeu, Xiaomi mise sur un nouveau système IceLoop 3D à double canal. Concrètement, une meilleure dissipation thermique et des performances constantes, même après 45 minutes de Genshin Impact en ultra.

Le système de refroidissement IceLoop 3D

Performances stables, température contrôlée : un must pour les gamers nomades qui ne veulent pas faire chauffer leurs doigts (ou leur processeur).

Pas qu’un simple smartphone gaming

Là où le Poco F7 Pro marque des points, c’est qu’il ne se contente pas d’être un monstre de jeu. Contrairement aux ROG Phone ou RedMagic, il adopte un design plus sobre, plus passe-partout.

C’est un appareil qui assume son orientation gaming sans sacrifier son confort d’utilisation au quotidien. Appareil photo convenable, finitions soignées, interface propre.

Un smartphone gamer qui n’a pas l’air d’une console portable, c’est plutôt rafraîchissant. Idéal si vous voulez la puissance sans le look "gamer".

Et pour les joueurs pur jus, le HyperOS 2 apporte des fonctions avancées : gestion thermique, mode performance personnalisable, et compatibilité manettes (dont la Razer Kishi V2 ou une BackBone 2 via USB-C pour une latence minimale).

L'offre qu’il ne faut pas rater

Le Poco F7 Pro est disponible à 498 € au lieu de 653 € sur Amazon. L’offre inclut une garantie constructeur de 2 ans et une livraison rapide. Vous pouvez également vous procurer le smartphone directement sur le site de son constructeur.