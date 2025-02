Meilleur smartphone gaming : Les modèles incontournables en 2025

Les meilleurs smartphones gaming en 2025

L'Asus ROG Phone 9 Pro

L'Asus ROG Phone 9 Pro est un smartphone dédié au gaming équipé du processeur Snapdragon 8 Elite, le meilleur de sa génération. Son écran AMOLED de 6,85 pouces propose un taux de rafraîchissement de 144 Hz (contre 120Hz pour la plupart des haut de gamme) ce qui le rend plus apte que jamais au gaming.

Notre avis : L'Asus ROG Phone 9 Pro dispose de fonctionnalités dédiées aux gamers, telles que des boutons ROG AirTrigger (des gâchettes d'épaule ultrasoniques) ; et un système de refroidissement avancé. À son verso, le smartphone propose son écran AniMe Vision, pour jouer à des jeux classiques en pixel art !

Points positifs Très puissant

144 Hz de rafraichissement

Des gâchettes ultrasoniques Points négatifs Son prix

Le Nubia Red Magic 10 Pro

Le Nubia Red Magic 10 Pro a un rapport qualité-prix plus avantageux que le ROG Phone 9 bien qu'il intègre certaines des caractéristiques similaires : le processeur Snapdragon 8 Elite, un écran AMOLED de 6,85 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, mais la différence réside dans sa batterie de 7050 mAh !

Notre avis : Malgré son rapport qualité-prix indéniable, son interface logiciel peut être moins intuitive que celle d'un Asus, et la qualité de ses caméras est inférieure, mais c'est un parti-pris pour proposer les capteurs sans protubérance au dos de l'appareil pour un meilleur équilibre de l'appareil en main lors du jeu.

Points positifs Son rapport qualité-prix

Une autonomie énorme pour de longues sessions de jeu

Des gâchettes d'épaule capacitatives Points négatifs Deux ans de mise à jour contre 5 pour Asus

Son appareil photo

Le Xiaomi Poco X6 Pro

De son côté, le Poco X6 Pro est équipé du processeur MediaTek Dimensity 8300 Ultra, un octa-core très performant compte tenu du prix de ce smartphone. Son écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 1220 x 2712 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz assure une expérience optimale pour le jeu sur mobile.

L'appareil inclut un système de refroidissement, avec une grande chambre à vapeur et du graphite de grande surface, maintenant des températures optimales pendant le jeu. Des jeux comme PUBG Mobile fonctionnent à 60 FPS en paramètres graphiques élevés, et le très exigeant Genshin Impact atteint également 60 FPS en haute qualité.

Notre avis : Ses performances placent le Poco X6 Pro au-dessus de nombreux smartphones de milieu de gamme en terme de capacités de jeu. Bien qu'il puisse ne pas atteindre les performances ultimes des modèles haut de gamme, il constitue une option solide pour ceux qui recherchent une expérience de jeu satisfaisante.

Points positifs Son prix

Ses performances

Son écran Points négatifs Moins de fonctions exclusives pour le gaming

Moins haut de gamme

Pourquoi choisir un smartphone dédié au gaming ?

Performance brute et fluidité

La plupart de smartphones très haut de gamme proposent des processeur et RAM d'une très grande puissance, mais sans en avoir une réelle utilité, il s'agit d'un argument marketing, mais aussi pour anticiper la viabilité d'un appareil sur le long terme.

De leur côté, les smartphones gaming ont la nécessité d’un processeur puissant, d’une RAM suffisante et d’un GPU optimisé pour les jeux lourds. Un smartphone gaming propose :

Un prix plus avantageux qu'un très haut de gamme polyvalent

Un écran et des composants optimisés (taux de rafraîchissement à 144 Hz par exemple)

Des fonctionnalités dédiées à la pratique du jeu mobile (gâchette d'épaule, refroidissement, etc.)

Une immersion visuelle exceptionnelle

Un smartphone gaming possède un écran optimisé. Cela se traduit par un taux de rafraîchissement entre 120 Hz ou 144 Hz pour afficher un grand nombre d'images par seconde, permettant ainsi de la fluidité et réduisant les effets de flou.

Un écran gaming, c'est aussi une excellente luminosité pour jouer en plein jour. Adieu les cessions sur la Gameboy Color sous la couette avec une loupe Flo Light Game Master !

Autonomie et refroidissement

Contrairement à un appareil « classique », le smartphone gaming est amené à faire tourner des jeux sur de longues sessions, ce qui veut dire qu'il doit supporter une utilisation continue sans chauffer.

Pour cela il faut une batterie dédiée. Le nombre de mAh est souvent bien plus élevé que la moyenne, pour compenser l'énergie utilisée et proposer une autonomie au moins égale à celle d'un smartphone haut de gamme traditionnel. de plus, il lui faut un système de refroidissement puissant.

Les critères essentiels pour choisir un smartphone gaming

Performances graphiques et fluidité

Les jeux fonctionnent mieux sur un smartphone gaming, que sur les ultra haut de gamme des marques dont ce n'est pas la spécialité. Pour le mesurer objectivement, il existe des outils d'analyse comparative appelé des Benchmark : les plus célèbres étant notamment Geekbench et AnTuTu.

Sur cet exemple, nous voyons que le Red Magic 10 Pro est plus puissant que le Galaxy S24 Ultra, pour une différence de plusieurs centaines d'euros.

Accessoires compatibles pour une expérience complète

Manettes, gâchettes, systèmes de refroidissement externe, coques gaming ou encore casque et écouteurs optimisés pour le jeu, il existe bien des accessoires pour rendre la pratique du jeu mobile plus agréable. Beaucoup son disponibles directement auprès d'Asus et Nubia directement, les deux marques de références pour le smartphone gaming.

On peut penser aux ROG Kunai Gamepad, ou encore au Backbone One des manettes de jeu modulaires qui se clipse sur votre smartphone. Mais les accessoires sont très nombreux, voici les différentes catégories, cela peut vous donner une idée de ce qui existe :

Manettes : pour un meilleur contrôle.

: pour un meilleur contrôle. Refroidissement : pour éviter la surchauffe.

: pour éviter la surchauffe. Casques : pour un son immersif.

: pour un son immersif. Gâchettes : pour une meilleure réactivité.

: pour une meilleure réactivité. Batteries & chargeurs : pour une autonomie maximale.

: pour une autonomie maximale. Docks : pour transformer un smartphone en station de jeu fixe

pour transformer un smartphone en station de jeu fixe Accessoire de streaming : pour enregistrer ou diffuser vos sessions de jeu

pour enregistrer ou diffuser vos sessions de jeu Autres : gants gaming pour la friction, écran anti reflet, etc.

Comparatif des meilleurs smartphones gaming par budget

Moins de 500 € : Pour les joueurs occasionnels Nous vous recommandons le Xiaomi Poco X6 Pro, un smartphone polyvalent avec une appétence pour le gaming. Entre 500 € et 1000 € : L’équilibre parfait Le Nubia Red Magic 10 Pro est un vrai smartphone gaming haut de gamme, mais à un prix abordable. Plus de 1000 € : Les références haut de gamme L'Asus ROG Phone 9 Pro est le choix évident pour ceux qui veulent la meilleure expérience si vous souhaitez y mettre le prix.

Les meilleurs jeux mobiles pour tester votre smartphone gaming

Les jeux suivants sont les plus populaires au monde :

Jeu Joueurs en 2024 Remarque League of Legends: Wild Rift 120 millions Moins joué que la version PC, mais reste un gros succès. Brawl Stars 150 millions Supercell maintient un public actif avec des événements. Genshin Impact 200 millions Estimé en fonction des mises à jour et événements réguliers. Fortnite (toutes versions) 247 millions Basé sur les chiffres de joueurs actifs mensuels globaux toutes plateformes. Candy Crush Saga 240 millions Toujours un incontournable grâce à sa simplicité. Honor of Kings 365 millions Environ 100 millions de joueurs actifs quotidiens.

Notre avis : Quel est le meilleur smartphone gaming de 2025 ?

Trois smartphones sortent du lot, nous les avons mentionnés tout au long de ce dossier : L'Asus Rog Phone 9 Pro, le Nubia Red Magic 10 Pro et le Xiaomi Poco X6 Pro.