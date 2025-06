Poco F7 Ultra : Xiaomi remet les pendules à l’heure avec un smartphone qui fait trembler la concurrence

Les amateurs de performances haut de gamme l’attendaient avec impatience : le Xiaomi Poco F7 Ultra est enfin là, et autant dire qu’il ne vient pas les mains vides.

Taillé pour les gamers les plus exigeants mais parfaitement adapté à un usage quotidien (et c'est là un poiont important à souligner), ce modèle met la barre très haut : design affûté, composants de pointe, et innovations maison impressionnantes.

Une fiche technique dopée au maximum

En son cœur bat le Snapdragon 8 Elite, la version la plus musclée des haut de gamme de SoC Qualcomm, généralement réservée aux ultra-flagships. Il est épaulé par 24 Go de RAM LPDDR5X et jusqu’à 1 To de stockage UFS 4.0.

Avec cette configuration, aucun lag possible, même avec plusieurs jeux AAA ouverts simultanément.

L’écran AMOLED de 6,8 pouces atteint un nouveau palier : résolution WQHD+, fréquence de 144 Hz, 526 PPI, et une luminosité jusqu’à 2600 nits.

Une fluidité visuelle exemplaire qui est clairement conçu pour le gaming puisque 144 Hz est supérieur aux 120 Hz que l'on retrouve habituellement.

Le taux d’échantillonnage tactile de 2160 Hz assure une réactivité fulgurante au touché, idéale pour les FPS, MOBA et jeux de rythme exigeants si vous jouez aux doigts plutôt qu'à la manette.

Une atterie XXL pour une recharge parfaite

Le Poco F7 Ultra embarque une batterie massive de 5500 mAh, couplée à une HyperCharge 120W via USB-C. Recharge complète en 21 minutes chrono. C'est simple, de ce côté-là, aucune des marques majeures ne fait mieux, ni Apple, ni Samsung.

Refroidissement FusionTech 4D : le futur, déjà là

Le système de refroidissement FusionTech 4D à triple chambre régule activement la température sur plusieurs couches thermiques. Résultat : 0 throttling, même après une heure de Fortnite ou Warzone Mobile.

Maintenir des performances stables en toutes circonstances : voilà la véritable alchimie techno-logique.

L’élite sans l’exubérance

Contrairement aux smartphones gaming au design très « geek » (aucun jugement ici), le Poco F7 Ultra affiche un style plus sobre, élégant et premium. Il propose un dos en verre texturé, un cadre métallique ultra-fin, et une ergonomie pensée pour une prise en main confortable.

Ainsi, il sait se faire monstre de puissance discret.

Et côté appareil photo, il donne accès à un capteur principal arrière de 64 MP avec stabilisation optique, un ultra grand-angle 12 MP, et un téléobjectif 5x de 8 MP. De quoi capturer de vraies images de qualité… entre deux parties.

Un smartphone gamer sans fioritures esthétiques, capable de passer inaperçu… tout en écrasant la concurrence côté performances.

Côté logiciel, le HyperOS 2 intègre les dernières fonctions gaming avancées : réglages thermiques adaptatifs, profils de performance par jeu, compatibilité avec les manettes USB-C, comme la Razer Kishi V2 ou BackBone One.

Une offre immanquable

Le Poco F7 Ultra est proposé à 605 € au lieu de 803 € PVC sur Amazon, avec une garantie constructeur de 2 ans et une livraison express. Il est également disponible sur le site officiel Xiaomi avec des bonus de précommande.