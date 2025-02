Presque 20 % de réduction sur le modèle XL du dernier Pixel 9 de Google !

Depuis sa sortie, la gamme des Pixel 9 de Google a réussi à gagner encore en estime dans le cœur de la communauté des technophiles qui suivent de près le monde du smartphone.

Proposant des écrans tout simplement prodigieux, une puissance de calcul difficile à rattraper, parmi les meilleurs appareils photo du marché haut de gamme, mais aussi l’une des meilleures interfaces et des connectivités dernier cri…

Les Pixels sont désormais une véritable alternative à Samsung et Apple en offrant des atouts qui justifient de se tourner vers eux.

Que propose le Google Pixel 9 Pro XL ?

Ecran : Oled FHD+, 1344 x 2992, 120 Hz, 6,8 pouces

Oled FHD+, 1344 x 2992, 120 Hz, 6,8 pouces Processeur : Google Tensor 4

Google Tensor 4 Stockage Interne : 128Go, 256Go, 512Go, 1To

128Go, 256Go, 512Go, 1To Mémoire vive : 16Go de RAM

16Go de RAM Capteur principal : 50 Mpx, avec ouverture F/1.7

50 Mpx, avec ouverture F/1.7 Batterie : 5060 mAh

Avec le Google Pixel 9 Pro XL, on peut dire que Google a vraiment vu en grand, car avec ses 6,8 pouces, soit la même taille qu’un Galaxy S25 Ultra, il a été élu par DxOMark comme le smartphone avec le meilleur écran au monde.

Mine de rien, cela n’a rien d’évident, car plus l’écran est grand, plus le DPI est « difficile » à maintenir élevé, à moins d’augmenter énormément la résolution.

Et ce n’est pas tout, car DxOMark lui a également décerné la place du meilleur appareil photo pour un smartphone Android ! Ce qui fait accessoirement de lui l’un des rares smartphones, avec le Honor Magic 6 Pro, à cumuler plusieurs places aussi haut dans les classements sur ce site de référence.

Une première pour Google, qui dépasse ainsi Samsung et Apple sur le plan des caractéristiques pures.

Mais un smartphone, ce n’est pas que du potentiel, c’est aussi de l’utile, et de ce côté-là, rien à craindre, car nous en avons pour notre argent.

L’interface de Google est particulièrement intuitive, certains disent même qu’elle est la meilleure du marché, et avec un écosystème aussi riche que celui de Google, difficile de lutter, puisque même Samsung utilise énormément Google et son Gemini Nano !

Où se procurer le Google Pixel 9 Pro XL ?

C’est sur Rakuten que nous avons trouvé une excellente offre, à savoir un Pixel 9 Pro XL en version importée internationale pour 844 €, avec une garantie de 2 ans et une assurance. La livraison est gratuite et il est possible de payer en plusieurs fois.

Cela reste évidemment un prix conséquent, mais 355 € sous le prix PVC fixé par Google, et pour un smartphone très haut de gamme, il est à considérer comme un investissement sur le long terme. Google pratique une politique de mises à jour sur 7 ans, ce qui est dans la moyenne très haute du secteur.

Cela veut dire que ce smartphone pourrait vous durer même un peu plus que cela.