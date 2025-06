Presque aussi puissant que la Switch 2 (et au même prix) ce smartphone gaming fait tourner les jeux avec une fluidité impressionnante

Beau, original, puissant : s’il ne fallait garder qu’un seul smartphone haut de gamme abordable pour les passionnés de jeux vidéo, ce serait lui. Le RedMagic 10 Air est un condensé de puissance pensé pour le gaming mobile, à un prix défiant toute concurrence.

Un smartphone qui joue dans la cour des consoles

Suite à une discussion passionnée entre rédacteurs de Phonandroid et Les Mobiles à base de smartphones et de jeux vidéo (et après avoir partagé nos avancées sur Clair Obscur : Expédition 33), nous nous sommes attelés à savoir si un la Nintendo Switch 2 vaut le coup.

Ajoutons que l’un de nos collègues était justement en train de tester la Switch 2…

Il n’en fallait pas moins pour que le sujet glissant du prix de cette dernière arrive sur le tapis.

Alors, certes, les jeux ne sont pas toujours les mêmes, mais pourtant, force est de constater que pour le même prix, il existe un smartphone gaming tout récent qui fait mieux par biens des aspects !

À tarif équivalent, le RedMagic 10 Air offre une expérience gaming presque équivalente à une Switch 2 : écran AMOLED, et puissance brute au rendez-vous.

Un design sobre, une puissance maximale

Contrairement aux Rog Phone souvent tape-à-l’œil, le RedMagic 10 Air affiche un style futuriste mais discret.

Attention, plus sobre, mais pas moins idéal pour ceux qui apprécient le gaming. Sa face arrière lisse sans module photo protubérant le rend très agréable à utiliser à l’horizontale, car il ne souffre d’aucun déséquilibre.

L'écran est un autre atout majeur : 6,8 pouces AMOLED avec une définition de 2480x1116 pixels et surtout le ratio écran-corps le plus élevé jamais atteint, avec 93.7 %.

Le RedMagic 10 Air embarque 12 Go de RAM, un processeur haut de gamme Qualcomm 8 Gen 3 et un système de refroidissement actif. Résultat : même les jeux les plus gourmands tournent en toute fluidité, sans chauffe excessive.

Grâce à son taux de rafraîchissement de 120 Hz et à sa capacité à atteindre jusqu’à 120 FPS dans une sélections de jeux très plus populaires (c'est aussi bien que sur PS5), le RedMagic 10 Air permet une expérience de jeu ultra-fluide.

Cela est possible, car Son architecture à double puce, avec la puce RedCore R3 dédiée, prend en charge l’optimisation graphique, le rendu audio, les retours haptiques et la gestion thermique, tout en améliorant l’efficacité énergétique.

Si en mode docké, une Switch 2 propose le double des performances de ce Nubia, en revanche, en portable le RedMagic 10 Air n'est pas si loin d'égaler la console portable de Nintendo (15 % d'écart environ) !

Pour l'un des smartphones gaming récent les moins chers du marché, c'est une prestation (très) convaincante.

Pour en savoir plus, découvrez notre test du RedMagic 10 Air.

Moins cher qu’un flagship, plus fun qu’une console

Avec sa gestion thermique très poussée, le RedMagic 10 Air est taillé pour durer dans le feu de l’action. Et à moins de 500 € actuellement sur Amazon vous avez entre les mains un smartphone gaming de pointe au prix d’une Switch 2.

À moins d’être accro aux exclusivités Nintendo (et ça quelqu'un élevé à Mario Double Dash et Zelda : The Wind Waker peut le comprendre), vous ferez plus de choses avec ce RedMagic 10 Air.

Et sur Fortnite, Call of Duty Mobile ou Genshin Impact, l’expérience visuelle et tactile est tout simplement supérieure. Et il est possible de connecter une manette comme une Backbone.