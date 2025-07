Prime Days : les meilleurs ventes Amazon en ce moment

À quelques heures du lancement des Prime Day 2025, la promesse annuelle de belles réductions exclusivement pour les abonnés Prime, voici à quoi ressemble le top trois des smartphones les plus vendus sur le site de vente en ligne.

Du mardi 8 juillet à minuit jusqu'au vendredi 11 juillet à 23h59, des remises pourraient réduire le prix des smartphones les plus demandés sur Amazon. Ce top 3 est constitué du Xiaomi Redmi Note 14, de l'iPhone 13 (reconditionné) et du Samsung Galaxy A16.

Xiaomi Redmi Note 14 : l'entrée de gamme le plus complet

Le smartphone le plus vendu ces derniers jours sur Amazon est un modèle entrée de gamme à moins de 160€. Il s'agit du Xiaomi Redmi Note 14 sorti en début d'année, le 15 janvier 2025.

Si vous êtes un féru de photographie et que vous ne souhaitez pas pour autant allouer un gros budget à votre smartphone. Le Xiaomi est le modèle qu'il vous faut. Sa panoplie photo est digne d'un modèle haut de gamme :

Un capteur principal de 108 Mpx avec stabilisation optique

avec stabilisation optique Un capteur ultra grand-angle de 8 Mpx

Un capteur macro de 2 Mpx

Un capteur frontal de 20 Mpx

Une autonomie de 2 jours est promise par sa batterie de 5110 mAh. Quant à ses performances, les 8 Go de RAM couplés aux 256 Go de stockage permettent de faire tourner sans souci, les applications les plus gourmandes en termes de graphismes.

Aussi, le Xiaomi Redmi Note 14 embarque un écran AMOLED full HD+ de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, pour une navigation fluide entre applications et sur le web. Il est disponible à seulement 129€ sur Amazon.

Le Samsung Galaxy A16 ferme la porte de ce podium

Chez Amazon, le troisième smartphone le plus demandé en ce moment n'est nul autre que le Samsung Galaxy A16.

Le successeur du Samsung Galaxy A15, best-seller du constructeur sud-coréen en 2024, dispose de nombreux avantages. À commencer par son tarif particulièrement accessible combiné à l'assurance de réaliser un investissement sur le long terme : 6 ans de mise à jour OS assurés par Samsung.

Malgré son faible coût, le Samsung Galaxy A16 embarque un très bon module photo avec un capteur principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 5 Mpx et un macro de 2 Mpx. Le capteur photo avant de 13 Mpx. Si vous aimez la photographie, ce modèle vous permet de réaliser de beaux clichés sans vous ruiner.

Sa batterie de 5000 mAh vous offre l'autonomie nécessaire pour tenir aisément toute une journée. Même si vous visionnez des séries, des vidéos YouTube ou jouez à des jeux mobile sur son écran Super AMOLED de 6,7 pouces.

Le Samsung Galaxy A16 est un entrée de gamme idéale pour les petits budgets ou pour faire office de premier smartphone pour un collégien ou une collégienne par exemple. Il est accessible à seulement 125€ sur Amazon.

L'iPhone 13 : le roi du reconditionné ?

Apple place aussi l'un de ces modèles sur le podium des meilleures ventes de smartphones Amazon. L'iPhone 13 reconditionné est le deuxième modèle le plus demandé actuellement sur la plateforme de vente en ligne.

Cet appareil dispose des avantages classiques d'un iPhone : une sécurité renforcée quant à la non-divulgation de vos données personnelles, l'interface léchée et unique d'IOS et une très bonne qualité photo.

Fiche technique iPhone 13 :

Ecran : OLED Super Retina XDR 6,1 pouces, 2532 x 1170 pixels

: OLED Super Retina XDR 6,1 pouces, 2532 x 1170 pixels Processeur : Apple A15 Bionic

: Apple A15 Bionic Mémoire vive : 4 Go de RAM

: 4 Go de RAM Stockage interne : 128 Go

: 128 Go Appareil photo principal : Double capteur de 12 Mpx (grand-angle + ultra grand-angle)

: Double capteur de 12 Mpx (grand-angle + ultra grand-angle) Caméra frontal : TrueDepth 12 Mpx, vidéo 4K HDR

: TrueDepth 12 Mpx, vidéo 4K HDR Batterie : 3240 mAh, compatible avec charge rapide et sans fil

L'iPhone 13 est également compatible avec la dernière maj IOS et le sera avec IOS 26. Ainsi, ce modèle complet vous assure un investissement sur le long terme. En ce moment, vous pouvez en profiter à uniquement 325€ sur Amazon.