Probablement plus pour longtemps, Samsung offre 10 % de réduction et un bonus reprise pour son Galaxy S25 Ultra, et ce n’est pas tout

Le Galaxy S25 Ultra est le tout nouveau très haut de gamme commercialisé par Samsung. Déjà, de nombreux experts pensent qu’il sera le smartphone de l’année, comme l’avait été son prédécesseur. C’est par exemple le cas de Steven Lathoud.

Il faut dire que la bête est loin d’être une véritable nouveauté et s’appuie sur une lignée très prestigieuse qui fait son chemin depuis maintenant plusieurs années.

Quelles sont les caractéristiques techniques du Galaxy S25 Ultra ?

Plus bel écran au monde selon Dxomark, processeur Snapdragon 8 Elite for Galaxy d’une puissance presque inutile tant rien n’en nécessite autant, et appareil photo au sommet, voilà ce que propose le Galaxy S25 Ultra, parmi la ribambelle de services souvent pertinents au quotidien !

Si vous aimez les grands écrans, pour le streaming vidéo ou le gaming, mais que vous avez également des besoins plus polyvalents qu’avec un smartphone optimisé pour le gaming, alors le Galaxy S25 Ultra est LE smartphone Android très haut de gamme qui vous offrira la meilleure expérience.

C’est notamment grâce à l'écosystème très polyvalent de Samsung que l’appareil tire son épingle du jeu.

Quelle offre pour le Galaxy S25 Ultra de Samsung ?

Le Galaxy S25 Ultra de Samsung est disponible avec différentes offres proposées directement par son constructeur afin d’en faciliter l’obtention :