Puissance, photo, écran : ce smartphone Xiaomi à petit prix veut conquérir le marché !

Plus tôt en 2024, la marque chinoise Xiaomi a lancé son Xiaomi 14T, un smartphone haut de gamme accessible, qui a tout pour séduire ceux qui veulent un appareil performant.

Et si c’était lui, le vrai champion de Xiaomi en 2025 ?

Nous avons eu l’occasion de le découvrir lors du Mobile World Congress (MWC) 2025 à Barcelone, et après l’avoir pris en main, on peut le dire : ce smartphone a de sérieux arguments à faire valoir.

Xiaomi 14T : un concentré de puissance et d’autonomie

Avec le Xiaomi 14T, on est sans aucun doute sur du haut de gamme. Son positionnement rappelle celui d’un Galaxy S24 ou S25, mais avec un prix plus abordable, ce qui en fait une excellente alternative.

Dès la première prise en main, l’ergonomie est réussie. Son design épuré, avec des bords légèrement incurvés et un dos en verre mat agréable au toucher, donne une impression de solidité et de finesse. Malgré son grand écran AMOLED 1,5K de 6,7 pouces, il reste bien équilibré en main.

Côté affichage, Xiaomi a misé sur une dalle LTPO avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 144 Hz. Résultat : une fluidité exceptionnelle, idéale pour le gaming et la glisse lors de la navigation.

Lors de notre test au salon, les couleurs étaient vibrantes, les contrastes marqués, et la luminosité (qui atteint les 2600 nits) permet une excellente lisibilité, alors même que les lumières étaient très puissantes, voire aveuglantes, durant l'événement.

Des performances de haut niveau

Sous le capot, Xiaomi frappe fort en équipant le 14T du MediaTek Dimensity 9300+, un processeur gravé en 4 nm et capable de rivaliser avec les meilleures puces du moment. Associé à 12 Go de RAM LPDDR5X et jusqu’à 512 Go de stockage UFS 4.0, il offre une réactivité bluffante.

Autre point fort : son système de refroidissement avancé avec une chambre à vapeur XXL, qui maintient des températures basses même après une session de jeu prolongée.

Et niveau batterie ? Le Xiaomi 14T embarque une batterie de 5000 mAh, standard aujourd'hui pour le haut de gamme, et permettant largement de tenir une journée et demie en usage intensif. Mais surtout, sa charge rapide 120W impressionne : il passe de 0 à 100 % en seulement 19 minutes.

Pour comparaison, un Galaxy S25 plafonne à 45W. Un vrai « game changer » pour ceux qui veulent un smartphone toujours prêt à l’usage et mobile (et à la rédaction de Les Mobiles, on aime la mobilité !).

Un appareil photo signé Leica : une vraie réussite

Si la puissance est au rendez-vous, la photo n’est pas en reste. En partenariat avec Leica, Xiaomi propose un triple module photo très convaicant :

Capteur principal de 50 MP (f/1.6), avec un excellent traitement d’image.

Téléobjectif 50 MP (zoom optique 3x et numérique jusqu’à 30x), permettant des clichés ultra-détaillés même à distance.

Ultra grand-angle de 12 MP, idéal pour capturer des paysages ou des groupes.

Au MWC, nous avons pris quelques clichés clichés et le résultat est vraiment satisfaisant. Le traitement Leica fait toute la différence : les couleurs restent naturelles, le piqué est excellent, et le mode nuit (que nous n'avons pas pu tester sur place) est particulièrement efficace d'après les retours que nous avons pu en avoir.

Le zoom optique est aussi un gros point fort, puisque les photos restent nettes et détaillées même en zoomant, ce qui n’est pas toujours le cas sur d’autres modèles haut de gamme qui préfèrent le zoom numérique boosté à l'IA.

Et pour les amateurs de vidéo, le Xiaomi 14T filme en 8K à 30 fps, avec une stabilisation optique très efficace, parfaite pour les prises de vue en mouvement.

Pourquoi choisir le Xiaomi 14T plutôt que le Xiaomi 15 Ultra ?

Bien sûr, le Xiaomi 15 Ultra est une bête de course, mais faut-il vraiment dépenser entre 1400 € et 1600 € pour un smartphone ?

Le Xiaomi 14T, lui, est proposé à 653 € PVC, (et même en ce moment à moins de 400) soit plus de moitié prix, tout en offrant des performances très proches du flagship de la marque. En main, la différence de puissance entre les deux modèles est quasiment imperceptible pour un usage quotidien.

Et bien sûr, l’expérience utilisateur reste fidèle à Xiaomi, avec son nouvel OS HyperOS, fluide et agréable. Une question de goût, mais si vous ne l’avez jamais testé, il a de quoi plaire.

Une offre à ne pas manquer : sous la barre des 400 € aujourd’hui !

Le Xiaomi 14T est déjà un excellent rapport qualité-prix avec un prix de vente conseillé à 653 €, mais si vous cherchez LA bonne affaire du moment, c'est sur Rakuten que ça se passe. Actuellement disponible à 408 €, il passe même sous la barre des 400 € jusqu'à ce soir grâce au code promo RAKUTEN10, qui offre 10 € de réduction immédiate.

À ce tarif-là, difficile de trouver mieux en ce début 2025 pour un smartphone aussi performant.

Verdict : un rapport qualité-prix imbattable

Un écran sublime, une recharge ultra-rapide, un appareil photo signé Leica, des performances de haut vol et un prix bien plus attractif que le Xiaomi 15 Ultra… le Xiaomi 14T coche toutes les cases du smartphone haut de gamme intelligent.

Après l’avoir pris en main au MWC 2025, une chose est sûre : ce smartphone est une alternative solide pour la haut de gamme, et il est à surveiller de très près !