Qualcomm dévoile le Snapdragon 7 Gen 4 : la frontière entre milieu et haut de gamme s'estompe

Les chiffres annoncés par Qualcomm donnent le vertige. Le nouveau SoC (System on Chip) affiche des gains de performance impressionnants par rapport à son prédécesseur, le Snapdragon 7 Gen 3 : 27% d'amélioration pour le CPU, 30% pour le GPU et un bond spectaculaire de 65% pour les capacités de traitement d'intelligence artificielle.

Ces performances s'expliquent notamment par une nouvelle architecture de processeur qui adopte une configuration 1+4+3 : un cœur principal Cortex-A720 cadencé à 2,8 GHz, quatre cœurs de performance Cortex-A720 à 2,4 GHz et trois cœurs d'efficacité Cortex-A520 à 1,84 GHz. Par rapport au Snapdragon 7 Gen 3, cette nouvelle puce dispose d'un cœur principal plus véloce et d'un cœur de performance supplémentaire, au détriment d'un cœur d'efficacité en moins.

Le Snapdragon 7 Gen 4 est fabriqué avec un procédé en 4 nm, comme son prédécesseur, mais les optimisations apportées par Qualcomm permettent d'extraire davantage de performances de cette finesse de gravure.

L'IA au cœur de l'expérience

Dans le sens logique de l’histoire, l'intelligence artificielle est indéniablement au centre de cette nouvelle génération de processeur. Pour la première fois dans la série 7, Qualcomm intègre des fonctionnalités IA directement dans le matériel, permettant l'exécution locale de modèles de langage volumineux (LLM) et d'assistants IA génératifs.

Le NPU Hexagon du Snapdragon 7 Gen 4 permet également, et c'est une première pour un processeur de cette gamme, de générer des images par diffusion stable (Stable Diffusion 1.5) directement sur l'appareil, sans nécessiter de connexion au cloud. Cette technologie, jusqu'alors réservée aux puces haut de gamme, permet de créer des images à partir de simples descriptions textuelles.

Ces capacités d'IA embarquées ouvrent la voie à de nombreuses fonctionnalités pratiques au quotidien : édition de photos avec retouches intelligentes, génération de textes créatifs, traduction instantanée, le tout sans dépendre d'une connexion internet permanente.

Photographie et multimédia : des améliorations notables

Le traitement d'image n'est pas oublié avec le Triple ISP (Image Signal Processor) Spectra 12 bits capable de gérer des capteurs photo jusqu'à 200 mégapixels. Pour la première fois dans la série 7, Qualcomm intègre des fonctionnalités d'autofocus, de balance des blancs et d'exposition automatique assistées par IA.

La puce prend également en charge l'enregistrement vidéo 4K à 60 images par seconde avec Super Resolution en temps réel et, nouveauté pour la série 7, une stabilisation électronique d'image directement intégrée au matériel.

Côté audio, le Snapdragon 7 Gen 4 bénéficie de la technologie Snapdragon Sound avec prise en charge des codecs Qualcomm aptX Voice, aptX Lossless et aptX Adaptive pour une qualité sonore optimale via Bluetooth.

Gaming : des technologies premium désormais accessibles

Les joueurs ne sont pas en reste puisque Qualcomm a intégré certaines fonctionnalités de sa suite Elite Gaming, auparavant réservée à la série 8. Le gain de 30% en performances graphiques permet d'envisager des jeux plus fluides et des animations plus lisses.

Le Snapdragon 7 Gen 4 embarque également le Qualcomm Adaptive Performance Engine 4.0 qui optimise intelligemment l'allocation des ressources pour les tâches intensives, ainsi que le Snapdragon Game Super Resolution et le Qualcomm Game Quick Touch pour une expérience de jeu plus réactive.

Connectivité de pointe

En matière de connectivité, le Snapdragon 7 Gen 4 fait également un bond en avant avec la prise en charge du Wi-Fi 7 (contre Wi-Fi 6E pour son prédécesseur), permettant des vitesses théoriques jusqu'à 5,8 Gbit/s contre 2,9 Gbit/s précédemment.

La puce intègre également le Bluetooth 6.0 et, pour la première fois dans la série 7, la technologie XPAN (Extended Personal Area Network) de Qualcomm, jusqu'ici réservée à la série 8. Cette technologie améliore considérablement l'expérience de connectivité sans fil, notamment pour l'audio.

Des smartphones attendus dès ce mois-ci

Qualcomm a annoncé que Honor et Vivo seraient les premiers fabricants à adopter le Snapdragon 7 Gen 4 dans leurs prochains smartphones, avec des annonces attendues dès ce mois de mai 2025. Realme devrait également rejoindre la liste des constructeurs utilisant cette nouvelle puce dans les mois à venir.