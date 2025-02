Qualcomm dévoile sa nouvelle puce Snapdragon 6 Gen 4 pour smartphones milieu de gamme

Qualcomm vient d’annoncer la disponibilité de son nouveau processeur Snapdragon 6 Gen 4. Celui-ci est destiné à intégrer les smartphones du segment de milieu de gamme.

Techniquement, il embarque un module Qualcomm Kryo qui affiche une amélioration de 11% des performances CPU, tandis que le GPU Adreno voit ses capacités graphiques bondir de 29%, selon la société américaine.

L'efficacité énergétique n'est pas en reste avec une réduction de la consommation de 12% par rapport à la précédente génération.

En outre, on peut également compter sur la prise en charge native de l'IA générative, une première dans cette gamme de processeurs. Les utilisateurs pourront ainsi profiter d'applications d'IA directement sur leur appareil, sans nécessiter de connexion permanente au cloud.

Des fonctionnalités premium accessibles au plus grand nombre

La plateforme Snapdragon 6 Gen 4 démocratise plusieurs technologies jusqu'ici réservées aux segments plus haut de gamme.

Elle prend notamment en charge l'affichage en 4K et la transmission audio sans perte via Snapdragon Sound. Les créateurs de contenu devraient apprécier les capacités photo et vidéo améliorées, permettant des captures de qualité aussi bien en plein jour qu'en basse lumière, selon la marque. La connectivité n'est pas oubliée avec l'intégration de la 5G ultra-rapide et du Wi-Fi dernière génération.

Plusieurs constructeurs majeurs ont déjà confirmé l'adoption prochaine de cette nouvelle puce, notamment realme, Oppo et Honor. Les premiers smartphones équipés du Snapdragon 6 Gen 4 devraient être commercialisés dans les mois à venir.