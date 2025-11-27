Qualcomm présente le Snapdragon 8 Gen 5, une puce pour de hautes performances sur le segment Premium

Le fondeur américain vient de lever le voile sur son nouveau processeur mobile premium, positionné juste en dessous du très puissant 8 Elite Gen 5. Gravée en 3 nm et équipée de cœurs Oryon, cette puce entend offrir des performances flagship à un public plus large.

Qualcomm a officialisé le 26 novembre 2025 le Snapdragon 8 Gen 5, un nouveau processeur mobile destiné à équiper les smartphones haut de gamme. Selon le fabricant, cette puce se situe un cran en dessous du Snapdragon 8 Elite Gen 5 dans la hiérarchie, mais conserve néanmoins des caractéristiques dignes des appareils les plus performants du marché. Rappelons que Qualcomm avait déjà teasé l’existence de ce composant, il y a quelques mois de cela, après le Snapdragon Summit 2025 de septembre.

Avec le Snapdragon 8 Gen 5, l’idée est de segmenter le catalogue, à l'image de ce que propose MediaTek avec ses gammes Ultra et Pro. D'après la marque, le Snapdragon 8 Gen 5 permettra d'apporter des performances de niveau flagship à une gamme plus étendue de smartphones premium, ciblant ainsi les personnes à la recherche de puissance pour le gaming, le montage vidéo et les fonctionnalités d'intelligence artificielle avancées, sans avoir à investir dans les modèles les plus onéreux.

Une architecture de pointe gravée en 3 nm

Sur le plan technique, le Snapdragon 8 Gen 5 repose sur le processus de fabrication N3P de TSMC, une version optimisée de la gravure en 3 nm qui garantit une efficacité énergétique supérieure. D'après le fabricant, cette puce intègre les cœurs CPU Oryon, développés en interne par Qualcomm, avec un cœur principal cadencé à 3,8 GHz et des cœurs de performance atteignant 3,32 GHz. Cette configuration place le Snapdragon 8 Gen 5 au niveau du Snapdragon 8 Elite Gen 1 en termes de puissance CPU, ce qui montre un bond significatif entre les générations.

Du côté graphique, le processeur embarque le GPU Adreno 840, qui reprend l'architecture du GPU Elite mais avec une fréquence légèrement réduite à 1,2 GHz. Cette approche permet de maintenir des performances graphiques élevées tout en optimisant la consommation d'énergie. Selon les premiers tests de référence, le chipset atteindrait environ 3,3 millions de points sur AnTuTu et des scores proches de 3000 en single-core et 10000 en multi-core sur Geekbench 6, avec une capacité d'affichage d'environ 100 images par seconde sur le test graphique Aztec en 1440p.

Des gains impressionnants face à la génération précédente

Le Snapdragon 8 Gen 5 affiche des améliorations notables comparé au Snapdragon 8 Gen 3. D'après Qualcomm, les performances CPU progressent de 36%, tandis que l'efficacité énergétique du processeur s'améliore de 42%. Ces chiffres suggèrent une meilleure gestion thermique et une autonomie prolongée pour les appareils équipés de cette puce. Côté GPU, les gains de performance atteignent 11%, accompagnés d'une efficacité énergétique en hausse de 28% par rapport au Snapdragon 8 Gen 3.

Selon le fabricant, cette combinaison devrait se traduire par une meilleure expérience graphique au sein des jeux vidéo et les applications gourmandes, sans compromettre la durée de vie de la batterie. La réactivité de la navigation web bénéficie également d'une progression notable, avec une amélioration annoncée de 76%.

L'intelligence artificielle au cœur de l'expérience utilisateur

Les capacités en intelligence artificielle sont l'un des points forts majeurs du Snapdragon 8 Gen 5. Le processeur intègre le Hexagon NPU de Qualcomm, qui offre une amélioration de 46% des performances IA comparé au Snapdragon 8 Gen 3. D'après le fabricant, ces gains permettront d'exécuter des tâches d'intelligence artificielle directement sur l'appareil, avec une prise en charge des entrées multimodales.

Le Snapdragon 8 Gen 5 embarque également un Sensing Hub amélioré, autorisant l'activation d'assistants IA via la détection de mouvement et de voix. Selon Qualcomm, la puce permettra aux assistants IA agentiques de fournir des interactions contextuelles et des suggestions personnalisées aux utilisateurs.

Le processeur intègre par ailleurs le modem Qualcomm X80 5G Modem-RF System, identique à celui du Snapdragon 8 Elite de la génération précédente, garantissant une connectivité 5G performante.

Le OnePlus 15R qui embarque la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5

Disponibilité et premiers smartphones équipés

Les premiers appareils intégrant le Snapdragon 8 Gen 5 devraient arriver sur le marché dans les prochaines semaines. D'après les informations disponibles, OnePlus inaugurera cette puce avec le OnePlus Ace 6T, dont le lancement est prévu fin novembre 2025 en Chine. Un modèle qui sera disponible sous l'appellation OnePlus 15R sur les marchés internationaux. Vivo a également confirmé l'intégration du Snapdragon 8 Gen 5 dans son modèle S50 Pro Mini, attendu pour décembre.

