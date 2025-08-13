Realme annonce une édition limitée Game of Thrones pour son prochain 15 Pro

La marque realme propose depuis plusieurs années des collaborations avec différentes franchises afin de séduire un public plus large que les simples utilisateurs espérant ainsi proposer des objets exclusifs et de collectionneurs. Cette nouvelle collaboration concernerait une association avec l'univers de Westeros qui pourrait permettre au fabricant de toucher les amateurs de fantasy et de culture pop.

Les éditions limitées inspirées de franchises populaires ne sont pas nouvelles dans l'industrie mobile. OnePlus avait déjà marqué les esprits avec ses collaborations McLaren, tandis que Samsung avait proposé des versions Galaxy S spéciales pour certains films. Cependant, l'association entre realme et Game of Thrones serait une première pour la marque, qui mise généralement sur des designs colorés et des finitions premium pour séduire sa clientèle jeune. Récemment, realme s’est associé avec Aston Martin proposant le realme GT 7 Dream Edition.

D'après la marque, ces éditions spéciales permettent de renforcer l'identité visuelle de ses produits tout en proposant une expérience utilisateur unique.

Des spécifications techniques prometteuses

Le realme 15 Pro standard devrait embarquer des caractéristiques haut de gamme, et l'édition Game of Thrones ne devrait pas faire exception. Selon les informations disponibles, le smartphone pourrait être équipé d'un processeur Snapdragon de dernière génération, accompagné de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne.

L'écran AMOLED de 6,7 pouces afficherait une résolution Full HD+ avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, garantissant une fluidité optimale pour les jeux et la navigation. La luminosité maximale pourrait atteindre 1200 cd/m², assurant une lisibilité parfaite même en plein soleil. Côté photographie, le realme 15 Pro Game of Thrones Edition embarquerait probablement un triple capteur principal de 108 mégapixels, complété par un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un macro de 2 mégapixels. La caméra frontale de 32 mégapixels permettrait de réaliser des selfies de qualité professionnelle.

L'autonomie serait assurée par une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 67W, permettant une recharge complète en moins d'une heure.

Un design inspiré des Sept Royaumes

L'édition Game of Thrones se démarquerait principalement par son design exclusif. Les rumeurs évoquent une coque arrière ornée de motifs rappelant les armoiries des grandes maisons de Westeros, avec des finitions métalliques dorées et noires. Le logo realme pourrait être redessiné pour s'harmoniser avec l'esthétique de la série, créant un ensemble visuel cohérent.

Les accessoires fournis dans le coffret collector comprendraient probablement une coque de protection aux couleurs de la série, un chargeur personnalisé et des écouteurs avec un design spécifique. Le processus d'unboxing serait mémorable.

Aucune confirmation officielle n'ait encore été communiquée par realme, nous verrons si l'édition Game of Thrones sera disponible sur d’autres marchés qu’en Chine et à quel prix, il sera proposé.