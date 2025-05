Realme GT 7 et GT 7T : la nouvelle offensive du constructeur chinois sur le marché européen

D'après la marque, cette nouvelle génération repousse les limites techniques tout en maintenant un positionnement tarifaire agressif. Le GT 7, modèle phare de la gamme, affiche un prix de 749,99 euros pour la version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, tandis que la variante 512 Go est proposée à 799,99 euros. Le GT 7T, positionné légèrement en dessous, vise un public recherchant un équilibre entre performances et accessibilité financière.

Des processeurs MediaTek pour conquérir l'Europe

Le realme GT 7 marque une première sur le marché européen en intégrant le processeur MediaTek Dimensity 9400e. Selon le fabricant, cette puce gravée en 4 nanomètres se classe parmi les trois meilleurs processeurs Android disponibles en Europe. Conçue spécifiquement pour le gaming, elle promet des performances de flagship sans faire exploser les coûts de production.

Le Dimensity 9400e s'appuie sur l'architecture de troisième génération de TSMC et intègre un cœur Cortex-X925 cadencé à 3,73 GHz, accompagné de trois cœurs Cortex-X4 à 3,3 GHz et quatre cœurs Cortex-A720 à 2,4 GHz. Cette configuration octocœur vise à optimiser l'équilibre entre puissance brute et efficacité énergétique.

Le GT 7T, quant à lui, embarque un processeur Dimensity 8400-Max, positionnant ce modèle dans une gamme légèrement inférieure mais conservant des performances solides pour la plupart des usages. Cette différenciation permet à realme de couvrir plusieurs segments de prix tout en maintenant une cohérence technique entre les deux appareils.

La stratégie de realme s'appuie sur un partenariat renforcé avec MediaTek, permettant au constructeur de proposer des performances comparables aux flagships équipés de processeurs Snapdragon, tout en bénéficiant d'un avantage prix.

Une autonomie record certifiée par le Guinness

L'autonomie constitue l'argument principal du realme GT 7, qui embarque une batterie de 7000 mAh. Cette capacité, inédite sur le marché actuel des smartphones haut de gamme, permet, selon realme, d'atteindre des durées d'utilisation inégalées. Le constructeur a d'ailleurs fait certifier cette performance par le Guinness World Records, établissant un nouveau record avec 24 heures de lecture vidéo en continu sans épuisement complet de la batterie.

Cette prouesse technique est accompagnée d'une charge rapide de 120 watts, permettant de récupérer 50% de capacité en 15 minutes, selon les spécifications. Toutefois, le chargeur n'est pas inclus dans l'emballage, une pratique désormais courante dans l'industrie pour réduire les coûts et l'impact environnemental.

La technologie IceSense Graphene intégrée au GT 7 vise à optimiser la dissipation thermique sur 360 degrés. Cette innovation permet de maintenir des performances stables même lors d'utilisations intensives, un enjeu crucial pour les smartphones gaming. Le système de refroidissement avancé contribue également à préserver la longévité de la batterie en limitant les montées en température.

Comparé aux flagships concurrents comme l'iPhone 16 ou le Galaxy S25 Edge, le GT 7 se démarque nettement par cette capacité de batterie.

Un écran AMOLED optimisé pour le multimédia

Les deux modèles de la série GT 7 partagent une dalle AMOLED de 6,78 pouces affichant une définition de 2780 x 1264 pixels. Cette configuration offre une densité de 450 pixels par pouce, garantissant une netteté satisfaisante pour la consultation de contenus multimédias. La fréquence de rafraîchissement variable de 60 à 120 Hz s'adapte automatiquement au contenu affiché pour optimiser la fluidité et l'autonomie.

Selon realme, l'écran peut atteindre un pic de luminosité de 6000 cd/m², permettant une lisibilité optimale même en plein soleil. La compatibilité HDR10+ et Dolby Vision enrichit l'expérience de visionnage, particulièrement appréciable pour les contenus vidéo haute définition. En outre, la protection Corning Gorilla Glass 7i renforce la résistance aux rayures et aux chocs.

L'intégration d'un lecteur d'empreintes sous l'écran complète l'ergonomie générale, tandis que la certification IP68/IP66/IP69 garantit une résistance à l'eau et à la poussière. Ces caractéristiques placent les GT 7 et GT 7T au niveau des standards attendus dans leur segment de prix.

Une photographie axée sur la polyvalence

Le realme GT 7 adopte une configuration triple capteur avec un module principal de 50 mégapixels utilisant un capteur Sony IMX 906 de format 1/1,56 pouce. Ce capteur s'accompagne d'un téléobjectif de 50 mégapixels offrant un zoom optique 2x et d'un ultra grand-angle de 8 mégapixels. Cette configuration vise à couvrir la majorité des situations photographiques sans complexifier l'interface utilisateur.

L'absence de zoom optique plus important est un choix assumé par realme, qui privilégie l'intelligence artificielle pour compenser cette limitation. Cette approche s'observe également chez d'autres constructeurs comme Honor avec le Honor 400, le Magic6 ou Apple avec l'iPhone 16 standard.

La caméra frontale de 32 mégapixels vise les utilisateurs friands de selfies et de visioconférence. L'enregistrement vidéo 4K à 60 images par seconde avec support Dolby Vision complète les capacités multimédia de l'appareil, positionnant le GT 7 comme un outil polyvalent pour les créateurs de contenu amateur.

Le GT 7T, bien que partageant certaines caractéristiques avec son grand frère, propose une configuration photo légèrement différente, adaptée à son prix.

Des prix agressifs face à la concurrence

Avec un prix de départ de 749,99 euros pour la version 12+256 Go, le realme GT 7 se positionne directement face à l'iPhone 16 standard et au Galaxy S25 Edge, tout en proposant des caractéristiques techniques souvent supérieures, notamment en termes d'autonomie. Il est également décliné en version 12+512 Go à 799,99 euros.

Cette stratégie de « flagship killer » s'inscrit dans la continuité de la philosophie realme, visant à démocratiser les technologies premium. Le GT 7T, quant à lui est proposé à partir de 649,99 euros pour la configuration 649,99 euros ou à 699,99 euros pour la version 12+512 Go.

Notez que realme propose également des offres de lancement avec le realme GT 7 12+256 Go à 649,99 euros avec un chargeur 120W offert ou à 699,99 euros pour la version 12+512 Go (aussi avec un chargeur 120w inclus). Enfin, les premiers acheteurs d’un realme GT 7T 12+256 Go pourront se l’offrir à 549,99 euros (chargeur 120W compris) ou à 599,99 euros (chargeur 120W fourni) pour la version 12+512 Go.