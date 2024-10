Realme GT 7 Pro face à l'iPhone 16 Pro Max : le duel des smartphones haut de gamme 2024

Le realme GT 7 Pro sera officiellement annoncé courant novembre mais on connait déjà ses principales caractéristiques techniques. Le realme GT 7 Pro embarque le processeur Snapdragon 8 Elite qui vient d’être dévoilé par Qualcomm. Il sera associé à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Les premiers tests de performances révèlent un score AnTuTu de 3 025 991 points, surpassant les performances de l'A18 Pro d'Apple.

Le realme GT 7 Pro a été aperçu sous geekbench montrant également une puissance assez impressionnante.

Rappelons que l'iPhone 16 Pro Max utilise la puce A18 Pro gravée en 3 nm, couplée à 8 Go de RAM et propose plusieurs options de stockage allant de 256 Go à 1 To. Sa batterie de 4685 mAh offre une autonomie record de plus de 17 heures en utilisation continue.

Comparaison des écrans du realme GT 7 Pro vs iPhone 16 Pro Max

Le realme GT 7 Pro se distingue par son écran AMOLED de 6,82 pouces avec une résolution de 1864 x 3820 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. La technologie Samsung Eco² OLED Plus utilisée permet d'atteindre une luminosité maximale de 6000 cd/m² en pic local, tout en réduisant la consommation d'énergie de 52%. À titre de comparaison, l'iPhone 16 Pro Max propose quant à lui une dalle OLED de 6,9 pouces avec une résolution de 1320 x 2868 pixels et une fréquence de rafraîchissement adaptative de 1 à 120 Hz. Sa luminosité maximale atteint 2000 cd/m², avec une protection en verre céramique.

Et pour les photos ?

Le système photo du realme GT 7 Pro s'articule autour d'un triple module 50+8+50 mégapixels, complété par un capteur frontal de 32 mégapixels. L'appareil bénéficie d'une certification IP69 pour la résistance à l'eau et à la poussière. L'iPhone 16 Pro Max mise sur un module principal de 48 mégapixels avec la technologie Fusion Camera, permettant une mise au point plus rapide et un délai de déclenchement minimal. La fonction Audio Mix, utilisant l'intelligence artificielle, permet d'isoler les voix et de réduire les bruits parasites lors des enregistrements vidéo.

Le prix et la disponibilité du prochain smartphone realme GT 7 Pro seront connus lors de sa présentation officielle, courant novembre.