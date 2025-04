Realme GT 7 : un lancement stratégique sur le marché chinois du smartphone gaming

L’annonce officielle a été relayée sur les réseaux sociaux et via un microsite dédié sur Amazon India, où la marque met en avant une expérience de jeu inédite : la possibilité de jouer à 120 images par seconde (FPS) de manière stable pendant six heures d’affilée.

Cette promesse, inédite dans l’industrie, s’appuie sur un partenariat stratégique avec Krafton, éditeur du jeu Battlegrounds Mobile India (BGMI). Selon realme, le GT 7 a été conçu dès l’origine pour répondre aux exigences des joueurs intensifs, en intégrant des optimisations matérielles et logicielles spécifiques. Le smartphone a d’ailleurs été le partenaire officiel du tournoi e-sport Battlegrounds Mobile India Pro Series (BMPS) 2025. Il vient directement concurrencer les POCO F7 Ultra et POCO F7 Pro, par exemple.

Le lancement commercial du realme GT 7 en Inde est prévu pour le mois de mai 2025.

Fiche technique et innovations du realme GT 7

Le realme GT 7 se démarque par une fiche technique ambitieuse, positionnant l’appareil comme un concurrent sérieux sur le segment des smartphones haut de gamme orientés gaming. Selon les informations officielles et les caractéristiques du modèle chinois, le GT 7 embarque le nouveau processeur MediaTek Dimensity 9400+, gravé en 3 nm par TSMC. Ce SoC intègre un cœur Cortex-X925 cadencé à 3,73 GHz, trois cœurs Cortex-X4 à 3,30 GHz et quatre cœurs Cortex-A720 à 2,4 GHz, promettant des performances de pointe pour le multitâche et les jeux exigeants.

L’écran AMOLED plat de 6,78 pouces affiche une résolution Full HD+ (2 800 x 1 200 pixels), un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une luminosité locale pouvant atteindre 6 500 nits. Il couvre l’intégralité du gamut DCI-P3 et bénéficie d’une fréquence de PWM de 4 608 Hz pour limiter la fatigue oculaire. Le taux d’échantillonnage tactile atteint 2 600 Hz, garantissant une réactivité optimale lors des sessions de jeu.

Côté autonomie, realme mise sur une batterie de 7 200 mAh, un record pour la marque, associée à une charge rapide filaire de 100 W. Malgré cette capacité, le smartphone affiche une épaisseur contenue de 8,25 mm pour un poids de 203 grammes, ce qui reste compétitif par rapport au realme GT 6 (8,4 mm, 207 g, batterie 5 800 mAh). Le GT 7 introduit également une fonction de charge « bypass » de seconde génération, permettant d’alimenter directement le téléphone sans solliciter la batterie lors des longues sessions de jeu, réduisant ainsi la chauffe et préservant la durée de vie de la batterie.

Le système de refroidissement repose sur une chambre à vapeur de 7 700 mm², associée à un matériau composite en fibre de verre et graphène, censé multiplier par six la conductivité thermique par rapport au verre classique. L’appareil bénéficie par ailleurs d’une certification IP68+IP69, attestant de sa résistance à l’eau et à la poussière.

En photographie, le realme GT 7 propose un capteur principal Sony IMX896 de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS), un ultra grand-angle de 8 mégapixels (112 degrés) et une caméra frontale Sony IMX480 de 16 mégapixels pour les selfies et appels vidéo.

Performances gaming et fonctionnalités avancées

Le realme GT 7 se distingue avant tout par son orientation gaming assumée. Selon realme, il s’agirait du premier smartphone à garantir une expérience de jeu stable à 120 FPS durant six heures, une performance rendue possible grâce à l’optimisation conjointe avec Krafton pour le jeu BGMI.

Pour atteindre cet objectif, realme a mis l’accent sur la gestion thermique, la stabilité des performances et l’autonomie. La combinaison du SoC Dimensity 9400+, du système de refroidissement avancé et de la batterie haute capacité doit permettre d’éviter les baisses de framerate et la surchauffe lors des sessions prolongées. De plus, la fonction de charge « bypass » contribue à limiter la sollicitation de la batterie et donc l’élévation de la température interne.

L’écran, avec sa fréquence de rafraîchissement élevée et sa luminosité record, vise également à offrir une immersion optimale, que ce soit pour le gaming ou la consommation de contenus multimédias. L’interface realme UI 6.0, basée sur Android 15, promet une expérience fluide et personnalisable, adaptée aux attentes des utilisateurs avancés.

En comparaison, peu de smartphones du segment proposent une telle combinaison d’autonomie, de puissance et de fonctionnalités gaming. Les modèles concurrents, tels que les Asus ROG Phone, les Red Magic ou certains Xiaomi Black Shark, misent eux aussi sur des batteries haute capacité et des systèmes de refroidissement sophistiqués, mais le realme GT 7 entend se démarquer par son rapport qualité/prix.

Prix et disponibilité

Le prix officiel du realme GT 7 en Chine pour le modèle de base (12 Go RAM, 256 Go stockage) est à partir de 2 599 CNY, tandis que la version la plus aboutie (16 Go RAM, 1 To) atteint 3 799 CNY. Nous attendons une présentation officielle pour le marché français et les prix correspondants.