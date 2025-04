Reconditionné, performant, et beaucoup moins cher que prévu : mais jusqu’à quand ?

Sorti en 2021, l'iPhone 13 Pro Max propose des composants qui tiennent encore très bien la route aujourd’hui, ce pourquoi nous recommandons ce modèle parmi le splus intéressants actuellement pour se procurer un iPhone :

: Super Retina XDR de 6,7 pouces, avec ProMotion (120 Hz) Processeur : puce A15 Bionic, toujours ultra performante en 2025

: triple capteur, avec zoom optique et ultra grand-angle Autonomie : jusqu’à 2 jours d’usage

Mais son vrai atout, c’est sa longévité logicielle. Grâce à la prise en charge d’iOS sur plusieurs années, ce modèle reste fluide, sécurisé et compatible avec toutes les apps les plus exigeantes. Le tout à un prix bien plus raisonnable qu’un iPhone neuf.

Les meilleurs prix chez CertiDeal (avec -5% Free)

En ce moment, vous pouvez commander l’iPhone 13 Pro Max chez CertiDeal, avec plusieurs niveaux d’état esthétique, tous garantis 2 ans. Et si vous êtes client Free Mobile, vous bénéficiez de -5% immédiat sur le prix affiché.

Voici les meilleurs tarifs disponibles :

État Prix initial Prix -5% Free Correct 482,99 € 458,84 € Très bon état 508,99 € 483,54 € Parfait état 521,99 € 495,89 € Premium 561,99 € 533,89 €

Reconditionné en France, garanti 2 ans

Tous les modèles vendus par CertiDeal sont reconditionnés en France, testés et certifiés dans des laboratoires en Île-de-France. Vous avez droit à 2 ans de garantie, et même à l’option d’une batterie neuve si vous le souhaitez.

En clair : c’est une solution fiable, économique, et bien plus durable que d’acheter du neuf.

Un iPhone puissant, endurant, et compatible iOS pendant plusieurs années à moins de 490 € ? Difficile de faire mieux.