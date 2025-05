RedMagic 10S Pro : la nouvelle référence du gaming mobile débarque en Chine

Après le RedMagic 10 Pro, la filiale de Nubia propose le RedMagic 10S Pro. Ce dernier vient concurrencer les ROG Phone 9 d’Asus mais également les realme GT 7 et POCO F7 Pro, par exemple qui offrent des caractéristiques techniques particulièrement intéressantes notamment pour les jeux vidéo.

Faisant suite au RedMagic 9S Pro, le RedMagic 10S Pro se veut plus puissant que le 10 Pro puisqu’il embarque le processeur Snapdragon 8 Elite Leading Edition, une version overclockée du chipset haut de gamme de Qualcomm.

Cette puce, associée à la puce dédiée RedCore R3 Pro, permet d'atteindre un score AnTuTu record de 3,46 millions de points. Pour mettre ces chiffres en perspective, le Samsung Galaxy S25 Ultra, équipé du Snapdragon 8 Elite standard, affiche des performances légèrement inférieures.

Le smartphone propose des configurations allant jusqu'à 24 Go de RAM LPDDR5T et 1To de stockage UFS 4.1 Pro, la norme d’écriture et de lecture la plus rapide à ce jour.

Ces spécifications placent l'appareil au niveau de l'Asus ROG Phone 9 Pro, qui propose également 24 Go de RAM mais avec un stockage maximal de 512Go. Cette généreuse allocation mémoire garantit une fluidité exemplaire, même lors de sessions de jeu intensives avec plusieurs applications en arrière-plan.

Le moteur de jeu CUBE intégré optimise automatiquement les performances selon le titre lancé. Ainsi, le terminal maintient une fluidité constante de 60 images par seconde sur certains jeux parmi les plus gourmands en ressources.

La marque communique aussi sur le fait que la technologie Frame Interpolation prend en charge plus de 200 jeux et améliore la stabilité visuelle de 30%.

Un système de refroidissement révolutionnaire

L'une des principales innovations du RedMagic 10S Pro réside dans son système de refroidissement ICE-X amélioré. Selon le fabricant, cette solution combine refroidissement liquide et ventilation active avec la technologie Liquid Metal 2.0. La conductivité thermique est améliorée de 250% par rapport à la génération précédente, avec une surface de dissipation thermique agrandie de 30%.

Cette approche est différente de celle de Samsung, qui mise sur un refroidissement passif optimisé pour le Galaxy S25 Ultra. Le système de RedMagic permet de réduire la température du processeur de 5°C supplémentaires, garantissant des performances soutenues même lors de sessions prolongées.

Caractéristique des smartphones de la marque, le ventilateur intégré tourne à 23 000 tours par minute. Cette solution active, absente chez la plupart des concurrents comme l'Asus ROG Phone 9 Pro qui privilégie un refroidissement passif, permet de maintenir des températures optimales même en charge maximale.

Un écran taillé pour l'immersion gaming

L'écran du RedMagic 10S Pro adopte un format 6,85 pouces sans encoche ni poinçon, offrant un ratio écran/façade de 95,3%. Cette dalle AMOLED affiche une résolution 1,5K (2688x1216 pixels) avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 144Hz. La luminosité maximale atteint 2000 cd/m² annoncé par la marque est à un niveau comparable au Galaxy S25 Ultra mais inférieur aux 2600 cd/m² du ROG Phone 9 Pro.

Les bordures ultra-fines de 1,25mm minimisent les angles morts visuels. La technologie de protection oculaire intégrée, combinant matériel et algorithmes d'intelligence artificielle, réduit la fatigue visuelle de 18% selon les tests internes. Notez aussi, comme tous les mobiles RedMagic, l’intégration du capteur frontal sous l’écran pour une vision sans aucune gêne.

Les gâchettes tactiles avancées offrent un taux d'échantillonnage de 520 Hz avec une fréquence de toucher de 2500 Hz. Ces spécifications surpassent celles de nombreux concurrents et garantissent une réactivité optimale pour les jeux compétitifs. La technologie Magic Touch 2.0 améliore encore la précision des commandes tactiles.

Autonomie et charge rapide : un duo gagnant

La batterie de 7500mAh constitue l'un des points forts majeurs du RedMagic 10S Pro. Cette capacité dépasse largement celle du Galaxy S25 Ultra (5000mAh) et même celle de l'Asus ROG Phone 9 Pro (6000mAh). D'après la marque, cette batterie permet 10 heures de jeu intensif sans interruption.

La technologie de charge rapide 120W permet une recharge complète en seulement 35 minutes. Cette vitesse rivalise avec les meilleurs du marché, notamment le système de charge 120W du Black Shark 6. La technologie de séparation intelligente de la charge protège la batterie et maintient des températures fraîches pendant les sessions de jeu ou de recharge prolongées.

L'architecture à double cellule et la technologie d'anode en silicium de nouvelle génération optimisent la densité énergétique tout en préservant la longévité de la batterie.

Design et fonctionnalités gaming avancées

Le châssis transparent métallique du RedMagic 10S Pro intègre un éclairage RGB personnalisable avec 15 options de couleurs au niveau du ventilateur. Cette signature visuelle illumine donc à la fois le ventilateur et le panneau arrière, créant une ambiance gaming particulière. Le design plat élimine la protubérance traditionnelle de l'appareil photo, améliorant le confort lors des sessions de jeu en mode paysage.

La touche Magic programmable offre un accès instantané aux fonctionnalités gaming et aux outils comme la traduction en temps réel et l'enregistrement vocal. Cette approche rappelle les boutons dédiés gaming de l'Asus ROG Phone 9 Pro, mais avec une intégration logicielle plus poussée.

L'assistant IA MORA évolue vers la version 2.0 avec un nouveau design « Magic Baby » et fonctionne sous RedMagic OS 10.5. Cette intelligence artificielle exécute des commandes vocales en jeu, fournit des suggestions stratégiques en temps réel et propose des sous-titres IA pour surmonter les barrières linguistiques.

Disponibilité et prix

Le RedMagic 10S Pro est disponible en Chine, avec des prix débutant à 4999 RMB (environ 650 euros). L'appareil se décline en plusieurs configurations :

RedMagic 10S Pro :

Shadow 12+256Go : 4999 RMB

Shadow 16+512Go : 5499 RMB

Moonlight 12+256Go : 5299 RMB

Moonlight 16+512Go : 5799 RMB

Édition limitée Wuthering Waves 16+512Go : 5999 RMB

RedMagic 10S Pro+ :

Shadow 16+512Go : 5999 RMB

Moonlight/Dusk 16+512Go : 5999 RMB (prix de lancement), 6299 RMB (prix régulier)

Moonlight/Dusk 24+1To : 7499 RMB

Le lancement international est prévu pour le 5 juin 2025. La marque annonce également l'arrivée de la tablette gaming RedMagic Astra pour le 11 juin en Chine, suivie d'un lancement mondial en juillet.