Redmi Note 14 Pro Plus : c'est le smartphone milieu de gamme du moment chez Xiaomi (et il vaut vraiment le coup)

Nous étions présents en mars lors du Mobile World Congress de Barcelone pour couvrir l’événement. Durant ce salon, Xiaomi nous a impressionnés avec une sélection de smartphones originaux aux spécifications solides. Des appareils qui nous ont laissé un véritable goût de « et pourquoi pas ! ».

Bien sûr, parmi les téléphones portables que nous avons découverts figuraient les nouveaux hauts de gamme Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Ultra. Mais étonnamment, nos regards ont également été attirés par des modèles plus accessibles, orientés milieu de gamme.

Un renouveau du milieu de gamme perceptible

Durant tout le salon, Xiaomi, mais aussi Samsung et ZTE, ont démontré leur volonté de redonner au cœur de gamme ses lettres de noblesse, lettres dont l’encre commençait sérieusement à s’effacer.

Il faut dire que les chiffres de ventes montrent une tendance du public à se tourner soit vers l’entrée de gamme, soit vers le haut de gamme.

Pour contrer ce phénomène, Samsung a lancé ses excellents Galaxy A26, A36 et A56, avec des finitions et fonctionnalités proches du haut de gamme. Xiaomi adopte la même stratégie avec ses gammes Redmi Note et Poco.

Une approche commerciale, certes, mais bénéfique : elle pousse les fabricants à intégrer dans des smartphones abordables des fonctionnalités autrefois réservées au segment premium.

Le dernier Redmi Note nous a fait très bonne impression

Finissons le suspense : c’est le Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus que nous vous recommandons aujourd’hui. Ce modèle est le plus puissant de la gamme Redmi Note.

Son design épuré et de qualité en fait une alternative très sérieuse aux Galaxy A55 et A56 de Samsung, positionnés à la frontière du haut de gamme.

Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus embarque une puce Qualcomm taillée pour le milieu de gamme, épaulée par au moins 8 Go de RAM, extensibles virtuellement. Cela le rend apte à gérer le gaming occasionnel de manière fluide.

Il dispose également d’un grand écran de 6,67 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. De quoi profiter pleinement des jeux en 3D ou du streaming vidéo en haute définition.

Mais là où ce modèle frappe fort, c’est qu’à peine au-dessus de 300 €, il intègre un quadruple capteur photo, dont un objectif principal de 200 mégapixels. Il capte efficacement la lumière pour produire de bons clichés de jour comme de nuit.

Les quatre capteurs permettent de capturer des scènes variées avec un rendu naturel, sans recourir au zoom numérique, souvent destructeur de qualité.

Où se procurer cet appareil ?

En ce moment, le Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus est proposé à 303 € sur Amazon. Un excellent prix, surtout lorsque l’on sait que son tarif de lancement était de 473 €.