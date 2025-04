Redmi Note 14 Pro : un concentré de technologie à 210 € sur Amazon

Une immersion totale

Commençons par dire que ce soit pour le streaming, les réseaux sociaux ou le gaming, le Redmi Note 14 Pro offre un véritable confort visuel. Il est doté d’un écran AMOLED de 6,67 pouces en Full HD+, avec un taux de rafraîchissement adaptatif 120 Hz. Le résultat est une image fluide, contrastée, et agréable, assez proche du haut de gamme.

Mention spéciale à la luminosité de 1800 nits, qui garantit une très bonne lisibilité même en plein soleil, un atout rare dans cette tranche de prix. Ceux qui ont connu la Game Boy savent à quel point c'est important !

De la puissance à revendre

Sous le capot de l'engin, on retrouve la puce MediaTek Helio G-1000 Ultra, épaulée par 8 Go de RAM LPDDR5. Mieux encore, la RAM virtuelle intégrée permet de pousser jusqu’à 12 Go pour les utilisateurs ayants des besoins spécifiques.

Ajoutez à cela un stockage rapide en UFS 3.1, et vous obtenez un smartphone très réactif, aussi bien pour les jeux que pour le multitâche ou la vidéo en haute définition.

Un capteur photo qui pousse les mégapixels

Côté photo, Xiaomi frappe fort avec un capteur principal de 200 MP gonflé à l’IA et la technologie Pixel Binning 16-en-1. Les clichés sont nets, lumineux, et riches en détails, même en basse lumière.

Le module comprend aussi un ultra grand-angle de 8 MP et un capteur macro de 2 MP pour les photos de près. En vidéo, vous pouvez filmer en 4K à 30 fps avec une stabilisation boostée par IA.

Une batterie endurante et même une recharge (très) rapide

Grâce à sa batterie de 5500 mAh, le Redmi Note 14 Pro tient plus d’une journée, même avec un usage poussé. Et si vous êtes à court, la recharge rapide 45 W vous permet de retrouver 50 % de batterie en 20 minutes !

Xiaomi mise ici sur la durabilité autant que sur la rapidité, ce qui en fait un excellent choix pour le quotidien.

L'un des meilleurs plans du moment

Proposé à seulement 210 € sur Amazon, ce modèle combine performances, photo haut de gamme, belle autonomie et design moderne. Un choix de premier ordre pour ceux qui veulent un smartphone pas trop cher, mais à utile en 2025.

L’offre inclut bien sûr une garantie de 2 ans, avec livraison rapide, ce qui en fait un excellent rapport qualité/prix.