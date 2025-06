Samsung dévoilera ses Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 le 9 juillet à New York

Samsung s'apprête à lever le voile sur sa nouvelle génération de smartphones pliants lors d'un événement Galaxy Unpacked programmé le 9 juillet 2025 à 10h EDT, selon les informations divulguées par le réputé leaker Evan Blass. Cette annonce, bien qu'officieuse, correspond à la tradition estivale de la marque qui présente habituellement ses appareils pliants durant cette période. Les Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6 avaient effectivement été annoncé début juillet 2024. L'événement devrait se dérouler à New York, comme l'indique le fuseau horaire mentionné.

Cette édition 2025 promet d'être particulièrement riche avec la présentation simultanée des Galaxy Z Fold7 et Galaxy Z Flip7, accompagnés d'une nouvelle gamme de montres connectées incluant la Galaxy Watch 8 et une Galaxy Watch Ultra.

Un Galaxy Z Fold7 axé sur la finesse et l'élégance

Le Galaxy Z Fold7 sera l'attraction principale de cet événement, Samsung ayant multiplié les teasers ces dernières semaines pour mettre en avant ses caractéristiques. Selon le fabricant, l'appareil adopte un design considérablement plus fin que son prédécesseur, atteignant seulement 9 millimètres une fois replié et 4,5 millimètres en position ouverte. Cela ne lui permettra pas toutefois de battre le record du mobile pliant au format livre le plus fin au monde, puisque le Honor Magic V3, en attendant le Magic V5 est plus fin. Pour arriver une telle finesse la charnière a été redessinée et plus compacte, répondant aux critiques récurrentes concernant l'encombrement des précédents modèles.

L'écran principal bénéficie d'un agrandissement significatif, passant de 7,6 pouces sur le Z Fold6 à 8 pouces, tandis que l'écran de couverture gagnerait également en surface avec 6,5 pouces contre 6,3 pouces précédemment. Ces deux dalles conserveraient la technologie Dynamic LTPO AMOLED 2X avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité de pointe de 2 600 cd/m², garantissant une excellente lisibilité en extérieur.

Concernant le système photographique, on aurait droit à l'intégration d'un capteur principal de 200 mégapixels, identique à celui du Galaxy S25 Ultra. Cette configuration triple comprendrait également un ultra grand-angle et un téléobjectif pour le zoom optique, complétée par un capteur frontal de 10 mégapixels sur l'écran de couverture et un capteur de 4 mégapixels dissimulé sous l'écran pliant. Le processeur Snapdragon 8 Elite devrait équiper l'ensemble, offrant les performances nécessaires aux nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle intégrées.

Le Galaxy Z Flip7 mise sur l'autonomie et l'écran externe

Le Galaxy Z Flip7 n'est pas en reste avec des améliorations ciblées sur les points faibles identifiés par les utilisateurs. L'écran principal s'étendrait légèrement à 6,85 pouces, mais c'est surtout l'écran externe qui bénéficierait d'une évolution significative, passant de 3,4 à 4 pouces. Cette augmentation permettrait une utilisation plus confortable des applications sans nécessiter l'ouverture systématique de l'appareil, répondant ainsi à la concurrence du Motorola Razr 60 Ultra.

Concernant l'autonomie, le smartphone embarquerait une batterie portée à 4 300 mAh contre 4 000 mAh sur le modèle précédent. Cette augmentation de 300 mAh, bien que modeste, devrait contribuer à une meilleure endurance quotidienne, particulièrement appréciable sur un format compact. Le système photographique semble en revanche inchangé par rapport au Z Flip6, conservant la même configuration.

Comme son grand frère, le Z Flip7 maintient la charge à 25W, un choix qui peut surprendre face à la concurrence proposant des puissances supérieures.

Disponibilité et prix

Les précommandes des Galaxy Z Fold7 et Z Flip7 débuteraient immédiatement après la présentation du 9 juillet, suivant la stratégie habituelle de la marque. La commercialisation effective est attendue pour la fin juillet ou le début du mois d’août 2025, soit environ deux semaines après l'annonce.