Samsung Galaxy A16 : le smartphone logique pour les utilisateurs modérés

Samsung est le plus gros constructeur de smartphones Android et arrive juste derrière Apple en termes de ventes mondiales de téléphones portables. Que ce soit sur le segment du haut de gamme ou non, l’entreprise coréenne sait proposer des appareils de qualité, à l’épreuve du temps, adaptés à des profils variés d’utilisateurs.

Comme on le dit : qui peut le plus, peut le moins. C’est d’autant plus vrai avec Samsung, qui tire profit de son expérience dans le premium pour offrir des appareils plus modestes, mais diablement efficaces ! À tel point que ce ne sont pas les Galaxy S qui se vendent le plus, mais bien les Galaxy A1*.

Ces dernières années, ce sont donc les Galaxy A14, puis les Galaxy A15, qui ont dominé les ventes chez Samsung, selon Counterpoint Research. C’est pourquoi nous avons décidé de nous intéresser à leur successeur direct : le Samsung Galaxy A16.

Pourquoi choisir le Galaxy A16 ?

Fiche technique du Samsung Galaxy A16

Écran : Écran Amoled de 6,7 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+

Écran Amoled de 6,7 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+ Processeur : Processeur MediaTek Dimensity 6300

Processeur MediaTek Dimensity 6300 Mémoire : 4 Go de RAM

4 Go de RAM Stockage : Capacité de stockage de 128 Go (extensible avec une carte microSD)

Capacité de stockage de 128 Go (extensible avec une carte microSD) Appareil photo : Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra Macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité.

Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra Macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité. Connectivité : 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C

5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C Batterie : Batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide 25W

Le Galaxy A16 mise sur deux caractéristiques essentielles : un bel écran AMOLED et une autonomie très satisfaisante. Et bien sûr, il est proposé à un prix très attractif. Il est donc parfaitement adapté aux utilisateurs qui ont un usage modéré de leur smartphone et qui ne pratiquent pas le gaming intensif, par exemple.

Cela dit, il reste un excellent outil du quotidien grâce à des mises à jour fréquentes et pour une longue durée, garantissant un appareil pérenne et donc un excellent investissement.

Quelle offre pour le Galaxy A16 en ce moment ?

C’est sur Amazon que nous avons trouvé la meilleure offre : il est proposé à seulement 145 €. Vous pouvez le payer en plusieurs fois, il est fourni avec une garantie légale de 2 ans, et la livraison est gratuite. Il s’agit d’un "Choix d’Amazon", ce qui signifie qu’il est directement recommandé par la plateforme.