Samsung Galaxy A17 : un nouveau smartphone milieu de gamme en approche

Le Galaxy A17 devrait reprendre les codes esthétiques de la famille Galaxy A, avec un châssis en plastique et des lignes épurées. Il doit succéder au Galaxy A16 proposé par Samsung.

Son écran Super AMOLED, d’une taille oscillant entre 6,5 et 6,8 pouces selon les différentes fuites, afficherait une résolution Full HD+ pour une expérience visuelle confortable. Plusieurs sources évoquent une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui garantirait une bonne fluidité dans la navigation et les animations.

La luminosité pourrait atteindre un niveau appréciable pour une utilisation en extérieur.

Le lecteur d’empreintes digitales serait positionné sur la tranche, tandis que l’ensemble pèserait autour de 195 grammes, assurant ainsi une prise en main équilibrée. Ce design, sans extravagance, vise à rassurer les utilisateurs habitués à la gamme tout en proposant des évolutions attendues sur le segment.

Performances : le choix du Mediatek Helio G99

Sous le capot, le Galaxy A17 miserait sur le processeur MediaTek Helio G99, une puce octa-core déjà connue pour son efficacité sur d’autres modèles de la marque. Cette plateforme, associée à un GPU Mali-G57 MC2, offrirait des performances correctes pour les usages quotidiens, bien que certains concurrents misent désormais sur des puces plus récentes ou compatibles 5G.

Plusieurs configurations de mémoire seraient proposées, avec 4, 6 ou 8 Go de RAM et un stockage interne de 128 ou 256 Go, extensible via microSD. Ce choix permettrait à Samsung de répondre à différents besoins, du simple usage multimédia à une utilisation plus intensive.

Une expérience photo polyvalente

Côté photographie, le Galaxy A17 se doterait d’un module arrière composé de trois capteurs. Le principal atteindrait 50 mégapixels, épaulé par un ultra grand-angle dont la résolution pourrait varier entre 5 et 12 mégapixels selon les variantes, et un capteur macro de 2 mégapixels.

À l’avant, la caméra selfie offrirait 13 mégapixels, voire 32 mégapixels selon certaines fiches techniques non officielles. Cette configuration permettrait de couvrir la plupart des usages courants, de la photo de groupe aux portraits, en passant par les clichés de proximité.

L’enregistrement vidéo serait limité à la Full HD en 30 images par seconde, un choix cohérent avec le positionnement tarifaire du produit. L’aspect multimédia serait complété par un haut-parleur puissant, la compatibilité Bluetooth 5.0 ou 5.4, le Wi-Fi 7 et un port USB-C 2.0. À noter que la prise jack 3,5 mm pourrait disparaître sur ce modèle, une tendance qui se généralise dans cette gamme de prix.

Samsung Galaxy A16

Autonomie et logiciel : une batterie solide et des promesses de mises à jour

Le Galaxy A17 embarquerait une batterie de 5000 mAh, une capacité devenue standard sur ce segment, accompagnée d’une charge rapide 25W. Cette combinaison devrait garantir une autonomie confortable, permettant de tenir une journée complète, voire davantage selon l’utilisation.

Samsung prévoirait également une gestion optimisée de l’énergie grâce à la surcouche One UI 7.0, basée sur Android 15. L’un des arguments majeurs avancés par la marque serait la promesse de six années de mises à jour logicielles, un engagement rare dans cette gamme de prix et qui pourrait rassurer les utilisateurs soucieux de la pérennité de leur appareil.

Connectivité et sécurité : des options complètes

Sur le plan de la connectivité, le Galaxy A17 serait proposé en version 4G, mais des rumeurs évoquent également une possible déclinaison 5G, qui élargirait encore le champ des possibles pour les utilisateurs. Le smartphone intégrerait le NFC, un GPS multi-satellites, ainsi qu’un ensemble de capteurs comprenant accéléromètre, gyroscope, boussole et baromètre virtuel.

L’étanchéité IP65 est évoquée, bien qu’aucune confirmation officielle n’ait encore été apportée à ce sujet.

Samsung Galaxy A16

Il reste encore beaucoup de temps avant l’officialisation du Galaxy A17 par Samsung. D’ici là, il convient de prendre ces rumeurs avec les pincettes de rigueur.