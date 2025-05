Samsung Galaxy A36 : C'est le meilleur milieu de gamme du moment ? (Oui)

Le Galaxy A36, c’est un peu le milieu de gamme du milieu de gamme. Nous entendons par là qu’il est sorti en même temps que les Galaxy A26 et A56, comme l’appareil de l’entre-deux : proposant un prix plus doux que son grand frère A56, mais une fiche technique plus solide que le A26.

Cela fait de ce smartphone un excellent rapport qualité-prix combinant le meilleur des deux mondes.

Quelle est la fiche caractéristiques du Galaxy A36 ?

Le Galaxy A36 de Samsung propose trois points forts intéressants à mettre en avant si vous êtes à la recherche d’un appareil polyvalent.

Premièrement, il dispose d’un très bel écran Super AMOLED, le même que sur le Galaxy A56. Les couleurs sont profondes, la luminosité est élevée, parfait pour le streaming vidéo grâce à son grand format.

Et surtout, il affiche 120 Hz de taux de rafraîchissement, ce qui le rend non seulement agréable pour le scroll lors de vos navigations sur les réseaux ou dans les menus, mais aussi indiqué si vous aimez vous adonner, de temps en temps, à des jeux mobiles.

Son deuxième point fort est sans nul doute son appétence très marquée pour les technologies d’intelligence artificielle, puisqu’il donne accès à plusieurs d’entre elles : apprentissage automatique avec Galaxy AI, génération avec Gemini Nano, ChatGPT, etc., ou encore la fameuse photographie computationnelle.

Ce dernier point mène d'ailleurs à notre troisième point fort : la photographie. Eh oui, si sur le papier il ne semble pas particulièrement briller avec ses capteurs — ou du moins ne pas s’élever plus haut que la moyenne — en réalité, c’est grâce à son IA intégrée qu’il réalise de véritables prouesses techniques.

Il n’existe presque aucun autre smartphone à ce prix qui donne accès à la qualité de retouche photo proposée par ce modèle, si ce n’est peut-être le Galaxy A26. Nous avons eu l’occasion de tester cela en direct, et le résultat est, par certains aspects, proche de ce que nous pouvons obtenir sur un Galaxy S de dernière génération.

Nous parlons bien ici de retouche photo, et non de la qualité brute des clichés. Pour faire simple, l’IA opère à plusieurs niveaux :

Mode Portrait : assisté par l'IA pour un flou d'arrière-plan précis.

assisté par l'IA pour un flou d'arrière-plan précis. HDR : amélioration de la plage dynamique des images.

amélioration de la plage dynamique des images. Stabilisation électronique (EIS) : réduction des tremblements lors de l'enregistrement vidéo.

réduction des tremblements lors de l'enregistrement vidéo. Fonctionnalités IA : outils comme Circle to Search, Effacement d’objet, ou encore Meilleure pose, pour modifier vos expressions de visage ou supprimer des éléments, laissant le smartphone recréer un fond… voire un bras si besoin !

Où se procurer le Galaxy A36 au meilleur prix ?

Actuellement, il vous est possible d’acheter le Galaxy A36 directement chez son constructeur, Samsung. Mais pour un prix plus intéressant, Amazon met à disposition l’appareil pour 258 €. Il s’agit d’un prix tout à fait convaincant, le smartphone étant proposé à 399 € en prix de lancement.