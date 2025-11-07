Samsung Galaxy A36 : le meilleur du milieu de gamme pour à peine plus de 200 € sur Amazon pendant le Black November

Le Samsung Galaxy A36 profite actuellement d’une belle promotion sur Amazon : 215 € seulement au lieu du tarif habituel bien plus élevé. Un prix puissant pour un smartphone performant et complet, parfait pour celles et ceux qui veulent de la qualité sans dépasser les 250 €.

Rémi Deschamps - publié le 07/11/2025 à 12h15
Le Samsung Galaxy A36
 

Bon plan Black November : le Galaxy A36 passe à 215 € sur Amazon, une affaire rare sur un modèle sorti récemment.

Un smartphone complet à prix mini

Le Galaxy A36 c'est un écran Super AMOLED 6,7 pouces 120 Hz, une puce Snapdragon cadencée à 2,4 GHz, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Tout simplement efficace et pas cher.

 

Avec son indice de réparabilité de 8,6/10 et une finition soignée, il est d'après noyus le meilleur rapport qualité/prix proposé par Samsung sous les 300€ (lire notre avis détaillé).

✅ Points forts

  • Écran 120 Hz fluide et lumineux
  • Puce Snapdragon performante
  • Autonomie solide et charge rapide

⚠️ Points faibles

  • Pas de chargeur fourni
  • Interface One UI un peu chargée

Un bon plan à saisir pendant le Black November

À un peu plus de 200 €, le Galaxy A36 fait de l’ombre à la concurrence. Ce modèle Enterprise Edition bénéficie du sérieux de Samsung, d’un suivi logiciel long très long de 6 ans et d’une conception durable. Peu de smartphones à ce prix peuvent en dire autant.

Si vous cherchez un appareil équilibré pour moins de 300 €, consultez aussi notre sélection des meilleurs smartphones à moins de 300 €.

À retenir : le Galaxy A36 est d'après nous le meilleur milieu de gamme du moment. À 215 € sur Amazon, difficile de trouver mieux en rapport qualité/prix.

 

