Samsung Galaxy A36 : le meilleur du milieu de gamme pour à peine plus de 200 € sur Amazon pendant le Black November

Bon plan Black November : le Galaxy A36 passe à 215 € sur Amazon, une affaire rare sur un modèle sorti récemment.
Un smartphone complet à prix mini
Le Galaxy A36 c'est un écran Super AMOLED 6,7 pouces 120 Hz, une puce Snapdragon cadencée à 2,4 GHz, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Tout simplement efficace et pas cher.
Avec son indice de réparabilité de 8,6/10 et une finition soignée, il est d'après noyus le meilleur rapport qualité/prix proposé par Samsung sous les 300€ (lire notre avis détaillé).
✅ Points forts
- Écran 120 Hz fluide et lumineux
- Puce Snapdragon performante
- Autonomie solide et charge rapide
⚠️ Points faibles
- Pas de chargeur fourni
- Interface One UI un peu chargée
Un bon plan à saisir pendant le Black November
À un peu plus de 200 €, le Galaxy A36 fait de l’ombre à la concurrence. Ce modèle Enterprise Edition bénéficie du sérieux de Samsung, d’un suivi logiciel long très long de 6 ans et d’une conception durable. Peu de smartphones à ce prix peuvent en dire autant.
Si vous cherchez un appareil équilibré pour moins de 300 €, consultez aussi notre sélection des meilleurs smartphones à moins de 300 €.
À retenir : le Galaxy A36 est d'après nous le meilleur milieu de gamme du moment. À 215 € sur Amazon, difficile de trouver mieux en rapport qualité/prix.