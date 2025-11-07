Samsung Galaxy A36 : le meilleur du milieu de gamme pour à peine plus de 200 € sur Amazon pendant le Black November

Bon plan Black November : le Galaxy A36 passe à 215 € sur Amazon, une affaire rare sur un modèle sorti récemment.

Un smartphone complet à prix mini

Le Galaxy A36 c'est un écran Super AMOLED 6,7 pouces 120 Hz, une puce Snapdragon cadencée à 2,4 GHz, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Tout simplement efficace et pas cher.

Avec son indice de réparabilité de 8,6/10 et une finition soignée, il est d'après noyus le meilleur rapport qualité/prix proposé par Samsung sous les 300€ (lire notre avis détaillé).

✅ Points forts Écran 120 Hz fluide et lumineux

Puce Snapdragon performante

Autonomie solide et charge rapide ⚠️ Points faibles Pas de chargeur fourni

Interface One UI un peu chargée

Un bon plan à saisir pendant le Black November

À un peu plus de 200 €, le Galaxy A36 fait de l’ombre à la concurrence. Ce modèle Enterprise Edition bénéficie du sérieux de Samsung, d’un suivi logiciel long très long de 6 ans et d’une conception durable. Peu de smartphones à ce prix peuvent en dire autant.

Si vous cherchez un appareil équilibré pour moins de 300 €, consultez aussi notre sélection des meilleurs smartphones à moins de 300 €.