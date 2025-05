Samsung Galaxy S25 Edge face au S25 Ultra : le duel des fleurons de Samsung

Le Galaxy S25 Edge marque le grand retour de l'appellation « Edge » chez Samsung, abandonnée depuis plusieurs années notamment depuis le Galaxy S7 Edge. Cette renaissance s'accompagne d'une prouesse technique impressionnante : un profil d'une finesse remarquable de seulement 5,8 millimètres d'épaisseur.

Cette caractéristique en fait le smartphone premium le plus fin du catalogue du fabricant coréen, bien loin des 8,9 millimètres du S25 Ultra. Cette différence se ressent également sur la balance, avec un poids de 171 grammes pour l'Edge contre 232 grammes pour l'Ultra.

Les deux appareils partagent néanmoins un point commun majeur : l'utilisation du titane pour le cadre, matériau noble qui renforce la résistance tout en maintenant un poids contenu. Cette finition premium distingue ces modèles des S25 et S25+ standards qui se contentent d'un cadre en aluminium.

La palette de couleurs varie légèrement entre les deux modèles, mais ils partagent notamment une teinte « titane bleu argenté » particulièrement élégante qui souligne leur appartenance au segment ultra-premium de la marque.

Des écrans de haute volée aux spécificités distinctes

Si les deux smartphones embarquent des dalles AMOLED 2X de définition QHD+, plusieurs nuances les distinguent. Le S25 Edge propose un écran de 6,7 pouces protégé par le verre Gorilla Glass Ceramic 2, tandis que le S25 Ultra monte à 6,9 pouces avec une protection Gorilla Glass Armor.

La version Ceramic 2, plus récente, offrirait selon Samsung une meilleure résistance aux rayures et une réduction significative des reflets.

Les bordures ultrafines du S25 Edge accentuent l'impression d'immersion visuelle, tandis que le S25 Ultra conserve des tranches légèrement plus marquées pour faciliter la prise en main et l'utilisation du S Pen.

Les deux écrans supportent un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz, garantissant fluidité et économie d'énergie selon les usages.

Performance et stockage : un socle commun, des nuances en haut de gamme

Au cœur des deux appareils bat le même processeur Snapdragon 8 Elite For Galaxy, version optimisée du dernier SoC de Qualcomm. Cette puce gravée en 3 nanomètres promet des performances accrues tout en limitant la consommation énergétique. Les deux modèles disposent également de 12 Go de mémoire vive, assurant une multitâche fluide et réactive.

C'est au niveau du stockage que les chemins se séparent. Le S25 Edge se limite à deux configurations : 256 ou 512 Go, quand le S25 Ultra propose une option supplémentaire à 1 To. Cette différence reflète le positionnement du S25 Ultra comme outil de création de contenu professionnel, capable de stocker de nombreuses photos et vidéos en haute résolution.

Photographie : polyvalence contre compacité

La configuration photo constitue probablement la différence la plus marquante entre les deux modèles. Le S25 Edge fait le choix de la simplicité avec un module à deux capteurs : un principal de 200 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels avec autofocus. Cette configuration minimaliste permet de maintenir la finesse exceptionnelle de l'appareil.

Le S25 Ultra, fidèle à sa réputation, déploie un arsenal photographique complet avec quatre capteurs : un principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels avec autofocus, et deux téléobjectifs complémentaires (10 mégapixels avec zoom optique 3x et 50 mégapixels avec zoom optique 5x).

Cette configuration offre une polyvalence inégalée, permettant de capturer des scènes dans pratiquement toutes les conditions, du macro au zoom lointain.

Autonomie : le prix de la finesse

La quête de finesse du S25 Edge impose un compromis inévitable sur la capacité de la batterie. Avec 3 900 mAh, il dispose de l'accumulateur le plus modeste de la gamme S25. À titre de comparaison, le S25 Ultra embarque une batterie de 5 000 mAh, promettant une autonomie significativement supérieure.

Cette différence se retrouve également dans les capacités de charge : 25W en filaire pour le Edge contre 45W pour l'Ultra. Les deux modèles supportent toutefois la charge sans fil 15W et le standard Qi2, permettant la recharge inversée d'autres appareils compatibles.

Fonctionnalités communes pour l’intelligence artificielle

Du côté des fonctions d’intelligence artificielle réunies autour des possibilités de Galaxy AI, les deux smartphones proposent exactement les mêmes options.

Enfin, le Galaxy S25 Edge est proposé à partir de 1 249 euros pour la version 256 Go et 1 369 euros pour la configuration 512 Go. Le S25 Ultra démarre quant à lui à 1 472 euros, avec des tarifs dépassant les 1 800 euros pour la version 1 To.