Samsung Galaxy S25 Plus : moins de 600 € pour un smartphone à presque 1200 €

Le Galaxy S25 Plus est un très bon smartphone si vous êtes à la recherche d'un modèle récent qui durera longtemps. Aujourd’hui, il est disponible pour 589,90 € en version neuve sur Rakuten.

En sachant que le prix VTC de Samsung est de 1 172 €, c'est une très grosse réduction.

Pourquoi le Galaxy S25 Plus vaut encore le coup en 2026 ?

Parmi les smartphones Samsung, le Galaxy S25 Plus propose un excellent rapport qualité/prix pour s'offrir un grand écran confortable, une belle puissance de calcul et un appareil photo très efficace.

Dans la pratique, c’est un modèle pensé pour la polyvalence, comme le Galaxy S25 standard, mais ce format « Plus » est un choix plus logique si vous passez beaucoup de temps sur votre téléphone et que vous voulez un affichage plus agréable.

Ajoutons que Samsung met également en avant un suivi logiciel long sur cette génération avec 7 ans de mises à jour.

Si vous voulez un avis concret, nous avions interviewé un utilisateur de ce modèle.

✅ Points forts Prix sous 600 € pour un haut de gamme récent

Grand écran, très confortable au quotidien

Modèle pensé pour durer avec un suivi logiciel long ☑️ À prendre en compte Grand format, moins pratique à une main

Modèle d'import

Que vaut l’offre Rakuten à moins de 600 € ?

L'offre est donc proposée à 589 € auprès du vendeur Pro LumiereCozy.

Le paiement en plusieurs fois peut être utilisé au moment du règlement. Très utile si vous voulez lisser le budget tout en restant sur un modèle haut de gamme. Par exemple, vous pouvez payer en 4 fois sans frais avec PayPal.

Notre avis : sous 600 €, le Galaxy S25 Plus est un véritable bon plan, d'autant plus que ce modèle d'import est certifié conforme aux règles applicables du droit de l'Union européenne.