Samsung Galaxy S25 Plus : moins de 600 € pour un smartphone à presque 1200 €

Un vrai haut de gamme Samsung à prix « milieu de gamme ». Sur Rakuten, le Galaxy S25 Plus neuf passe sous les 600 €, avec une grosse remise affichée. Nous vous disons tout !

Rémi Deschamps - publié le 17/01/2026 à 12h15
Le Galaxy S25 Plus pour les soldes

Le Galaxy S25 Plus est un très bon smartphone si vous êtes à la recherche d'un modèle récent qui durera longtemps. Aujourd’hui, il est disponible pour 589,90 € en version neuve sur Rakuten.

 

En sachant que le prix VTC de Samsung est de 1 172 €, c'est une très grosse réduction.

Pourquoi le Galaxy S25 Plus vaut encore le coup en 2026 ?

Parmi les smartphones Samsung, le Galaxy S25 Plus propose un excellent rapport qualité/prix pour s'offrir un grand écran confortable, une belle puissance de calcul et un appareil photo très efficace.

Dans la pratique, c’est un modèle pensé pour la polyvalence, comme le Galaxy S25 standard, mais ce format « Plus » est un choix plus logique si vous passez beaucoup de temps sur votre téléphone et que vous voulez un affichage plus agréable.

Ajoutons que Samsung met également en avant un suivi logiciel long sur cette génération avec 7 ans de mises à jour.

Si vous voulez un avis concret, nous avions interviewé un utilisateur de ce modèle.

✅ Points forts

  • Prix sous 600 € pour un haut de gamme récent
  • Grand écran, très confortable au quotidien
  • Modèle pensé pour durer avec un suivi logiciel long

☑️ À prendre en compte

  • Grand format, moins pratique à une main
  • Modèle d'import

Que vaut l’offre Rakuten à moins de 600 € ?

L'offre est donc proposée à 589 € auprès du vendeur Pro LumiereCozy.

 

Le paiement en plusieurs fois peut être utilisé au moment du règlement. Très utile si vous voulez lisser le budget tout en restant sur un modèle haut de gamme. Par exemple, vous pouvez payer en 4 fois sans frais avec PayPal.

Notre avis : sous 600 €, le Galaxy S25 Plus est un véritable bon plan, d'autant plus que ce modèle d'import est certifié conforme aux règles applicables du droit de l'Union européenne.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
Voir tous ses articles
