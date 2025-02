Galaxy S25 Plus : après deux semaines d’utilisation, il partage son expérience avec le tout nouveau smartphone de Samsung

Une interview sur le Galaxy S25 Plus !

Rémi Deschamps : Bonjour Jason, merci d’avoir accepté de répondre à mes questions sur le nouveau Galaxy S25 Plus. Avant tout, j'aimerais savoir pourquoi tu as choisi Samsung plutôt qu'une autre marque ?

Jason Chollet : J'ai eu plusieurs Samsung (Galaxy S7 Edge, Galaxy Note8, Galaxy S21 FE) et jamais déçu ! Puis maintenant, les mises à jour sur 7 ans rendent les smartphones « future-proof » [NDLR : « À l’épreuve du futur » en anglais].

RD : Donc tu ne t’y connais pas trop mal en Samsung ! Est-ce pour cela que tu as choisi le Galaxy S25 Plus plutôt que l'un des deux autres modèles de la gamme [Galaxy S25 et Galaxy S25 Ultra], y avait-il un aspect qui te plaisait en particulier ?

JC : Pourquoi le S25 Plus et pas les 2 autres ? Le S25 a un écran trop petit pour mes usages, le gaming, et la vidéo en streaming. Et pourquoi pas l'Ultra ? Car j'ai eu un Galaxy Note 8 et le stylet ne me servait pas…

[NDLR : les Galaxy Note ont été les premiers smartphones de Samsung à intégrer un S Pen avant que cette gamme ne disparaisse et que son stylet soit fusionné aux Galaxy S Ultra].

JC : Je ne suis pas non plus un grand photographe. Les modules des Galaxy S25 et S25 Plus me suffisent largement.

RD : Même si, comme tu le dis, tu n'es pas un « grand photographe », est-ce que tu as remarqué une différence par rapport à tes anciens smartphones à ce niveau là ?

JC : Je trouve que les photos sont vraiment bonnes, mais ce sont surtout les effets pour les vidéos et les retouches que l'on peut apporter aux photos qui m'impressionnent le plus.

RD : Tu m’as montré quelques résultats avant l’interview, et effectivement, la gomme magique ne se contente pas de supprimer un sujet sur une photo, dans tes exemples elle avait même recréé des ombres et un bras. Rien à voir avec Google Photos qui fait de la bouillie de pixels ! Et les effets de flous sont particulièrement saisissants !

Photo prise par Jason Chollet avec son Samsung Galaxy S25 Plus

RD : Je ne sais pas si tu le savais, mais Dxomark vient de nous délivrer son test des écrans de la gamme, le Galaxy S25 Plus arrive désormais en 4e place des plus beaux écrans au monde et le Galaxy S25 Ultra premier.

JC : Ça, c'est sûrement dû à l'antireflet qui n'est proposé que sur la version Ultra, sinon, ils seraient à égalité. L’écran est vraiment impressionnant ! Surtout avec un Fortnite qui tourne en ultra à 60 FPS... Et la glisse est ultra fluide dans les menus. La fluidité de One UI 7 est vraiment dingue [NDLR : One UI 7 est la nouvelle interface proposée par Samsung].

RD : Eh bien, même si One UI 7 n’est pas tout à fait exclusif aux nouveaux Galaxy, c’est quand même un point crucial de l’expérience utilisateur. Est-ce que tu peux m’en dire un peu plus ?

JC : Oui, il y a plein de petites fonctionnalités pratiques, comme les raccourcis personnalisables avec la Now Bar et la Now Brief sur l’écran de verrouillage ou les gestes pour naviguer dans les différents menus avec les barres latérales et sur le haut de l’écran. C’est intuitif.

Alors, un verdict sur le Galaxy S25 Plus ?

RD : Globalement, es-tu satisfait de cet appareil depuis sa récente acquisition, et pour l'instant, quel est l'aspect qui t’a le plus marqué par rapport à tes anciens smartphones ?

JC : Très satisfait oui. La prise en main est vraiment top, et le visuel très haut de gamme.

RD : Et côté fiche technique, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que propose le Galaxy S25 Plus que nous n'aurions pas abordé ?

JC : Il propose tout ! Il a une batterie qui tient largement une journée en utilisation intensive. On n'a pas à s'inquiéter. J’ai fait tourner YouTube Music pendant 12 heures d'affilée avec mon Galaxy S25 Plus branché en Bluetooth à deux enceintes, et il a encore tenu plusieurs heures sans recharge après cela. Il a également un processeur Snapdragon 8 Elite qui ne chauffe pas ou peu, même en jeu ! Je l’ai testé avec GTA : San Andreas, mais aussi des jeux plus lourds comme CoD Mobile, Rainbow Six Mobile et Fortnite.

RD : ...Et maintenant, la dernière question : conseillerais-tu ce modèle plutôt qu'un autre ?

JC : Complètement ! Si le budget le permet et suivant l'usage. Sinon, on peut se tourner vers un modèle plus ancien comme les Galaxy S21 ou S22.