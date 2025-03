Samsung Galaxy S25 Ultra : l’une des meilleures notes jamais attribuées sur Les Mobiles

Depuis quelques années, s’il y a bien un modèle qui peut se vanter d’être très régulièrement sur le haut des différents podiums organisés chaque année pour élire un smartphone, c’est bien le Galaxy S Ultra de Samsung et ses différentes déclinaisons.

En 2025, nous en sommes à la version Galaxy S25 Ultra, un véritable mastodonte qui fait suite à deux générations encensées par les critiques et analystes de nouvelles technologies. Déjà, il semble assez probable que ce sera lui le champion de 2025 parmi les Android, et même parmi tous les smartphones. De notre côté, nous lui avons donné la note maximale.

Des caractéristiques brutes d’une grande puissance

Le Galaxy S25 Ultra est un smartphone gargantuesque. Il propose un écran énorme avec une dalle Dynamic AMOLED 2X absolument magnifique. DxOMark lui a octroyé la meilleure note, devant le Google Pixel 9 Pro XL, qui était jusque-là au sommet de ce qui se faisait en la matière !

Côté processeur, il possède le Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, mais avec le petit twist supplémentaire de la qualification« For Galaxy », marquant que cette version de la puce a un petit quelque chose en plus lorsqu’elle est liée aux Galaxy de Samsung. Et dans les faits, force est de constater que cette puce est bluffante en puissance brute, mais aussi en optimisation IA.

La Qualcomm AI Engine contenue dans cette puce a remporté le prix de la meilleure innovation IA deux années consécutives aux Global Mobile Awards à Barcelone durant le Mobile World Congress où nous étions début mars.

Niveau batterie, ce modèle est un véritable monstre, avec peut-être un bémol au niveau de sa charge rapide qui reste en deçà des concurrents chinois, mais fait mieux que Google et Apple.

Enfin, selon nous, ce qui fait la véritable force de l’appareil, en plus de cette impressionnante puissance brute, c’est l'utilisation de l’IA pour offrir des services remarquables, utiles et efficaces.

Alors qu’Apple prend du retard avec son Apple Intelligence, Samsung propose déjà sur ses modèles milieu de gamme des retouches photo (« Meilleure Pose ») permettant de modifier l’expression du visage, de remplacer des éléments du décor, voire des personnes, en recréant à la perfection un fond ou un membre manquant.

Mais ce n’est que la partie visible de ce que l’IA apporte aux appareils de Samsung.

Avec un mélange de Galaxy AI (Samsung), Gemini Nano (Google) et AI Engine (Qualcomm), le Galaxy S25 Ultra optimise de très nombreuses tâches avec intelligence, permettant une expérience utilisateur sans aucun défaut et d’une intuitivité exemplaire. Tout s’accorde avec une grande harmonie, transformant ce smartphone en une véritable centrale technologique, capable de tout faire… parfaitement.

Où se procurer le Galaxy S25 Ultra ?

Si vous êtes intéressé par ce modèle, vous pouvez vous le procurer directement chez Samsung. L’enseigne propose d'excellentes options pour faciliter son acquisition, avec la possibilité de payer en 24 fois sans frais. C'est d'après nous la meilleure offre actuelle.

Un financement en 24 fois

Gemini Advanced et 2 To de stockage en ligne offerts pendant 6 mois

10 % de remise en commandant depuis l’application Samsung Shop

Une tablette Galaxy Tab S6 Lite offerte

Vous pouvez également retrouver le Galaxy S25 Ultra chez Amazon, Cdiscount et Rakuten à des prix plus compétitifs, mais avec légèrement moins d'offres complémentaires.