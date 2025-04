Samsung Galaxy S25 Ultra : la baisse de prix qu’on n’attendait pas si tôt

Successeur direct des excellents S23 Ultra et S24 Ultra, le Samsung Galaxy S25 Ultra est d’ores et déjà pressenti comme le meilleur Android de l’année, et probablement l’un des meilleurs smartphones, toutes marques confondues. De notre côté, la note maximale était une évidence.

Des spécifications qui parlent aux technophiles !

Le Galaxy S25 Ultra, c’est tout simplement du très haut niveau, à commencer par son écran Dynamic AMOLED 2X de dernière génération, salué par DxOMark qui le place devant le Pixel 9 Pro XL, jusque-là numéro 1.

Les contrastes sont profonds, la luminosité record, la colorimétrie très fidèle : bref, c’est un écran taillé autant pour le gaming, la photo, que le contenu HDR comme le streaming vidéo.

Sous le capot, on retrouve un Snapdragon 8 Elite « For Galaxy », une version optimisée en exclusivité pour Samsung. Ce SoC est ce que l’on peut qualifier sans difficulté de « monstre de puissance », boosté par une AI Engine de Qualcomm deux fois primée lors de GLOMOs 2024 et 2025.

Résultat : non seulement les performances brutes de ce smartphone explosent les scores, mais l’optimisation IA pour la photo, les performances thermiques et l’autonomie est impressionnante.

La Galaxy AI, combinée à Gemini Nano (en collaboration avec Google) et à l’architecture Qualcomm, transforme l'expérience au quotidien comme si nous avions un véritable ordinateur portatif en poche : retouches photo avancées avec remplacement de visage, reconstitution intelligente de l’arrière-plan, assistants contextuels, résumé de notes, traduction en temps réel…

Tout cela en natif, c'est-à-dire avec une synergie qui fonctionne en local, sans dépendre du cloud !

Ajoutez à ça une batterie très autonome, un système de refroidissement efficace, un stylet S Pen toujours plus précis (même si nous regrettons la fonction Bluetooth), et un module photo capable de rivaliser avec un appareil reflex, et vous obtenez un smartphone pensé pour les utilisateurs les plus exigeants qui aiment pousser leurs appareils dans les derniers retranchements.

L’offre à ne pas rater : Amazon propose le Galaxy S25 Ultra à 994 €

Si le Galaxy S025 Ultra vous intéresse, celui-ci est disponible sur Amazon à seulement 994 €, avec la possibilité de paiement en 24 fois. Une option idéale pour étaler l’investissement, et profiter dès maintenant de l’un des meilleurs smartphones de l’année.

D’autant plus que celui-ci sera mis à jour pendant 7 ans !

C’est actuellement l’une des offres les plus compétitives, sans compromis sur la garantie ni sur le service. Une alternative sérieuse à l’achat direct chez Samsung, surtout si vous ne recherchez pas les bonus annexes type tablette offerte.