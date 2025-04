Samsung Galaxy S25 Ultra : une Galaxy Watch 7 et un prix qui fond ? C’est le moment d’en profiter !

Le Galaxy S25 Ultra est un concentré de technologie, tant au niveau matériel que logiciel. Si les améliorations par rapport au S24 Ultra sont relativement subtiles en termes de spécifications pures, Samsung mise surtout sur l'intelligence artificielle et ses services cloud pour proposer une expérience unique.

Les caractéristiques du Galaxy S25 Ultra : une bête de course

Écran : L'écran Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6,9 pouces se distingue par une résolution 3120 x 1440 pixels et un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 120 Hz. Non seulement il offre une qualité d’image exceptionnelle, mais il a été couronné meilleur écran au monde par DxOMark, un véritable gage de qualité.

Processeur : Le Snapdragon 8 Elite for Galaxy, gravé en 3 nm, est l’une des puces les plus puissantes à ce jour.

En plus de sa fluidité et de son efficacité énergétique, il embarque une IA ultra-performante qui a remporté le premier prix lors des GLOMOs du MWC. Ce processeur permet non seulement de maximiser les performances mais aussi d’optimiser l’autonomie et la gestion des ressources.

Appareil photo : Le module photo du Galaxy S25 Ultra est un véritable monstre de puissance. Il comprend un capteur principal de 200 MP, un téléobjectif périscopique de 50 MP avec un zoom optique 5x, un téléobjectif secondaire de 10 MP (zoom 3x) et un ultra grand-angle de 50 MP.

Ce setup permet de capturer des images d’une qualité exceptionnelle, même en conditions difficiles. Grâce à l'IA intégrée, il rivalise avec les meilleurs, notamment l'iPhone 16 Pro Max et les modèles haut de gamme de Xiaomi ou Honor.

Batterie : Avec une batterie de 5000 mAh, le Galaxy S25 Ultra tient facilement la journée même en usage intensif. De plus, la charge rapide 45W et la charge sans fil 15W permettent de recharger rapidement l’appareil, idéal pour les utilisateurs pressés.

S Pen : Toujours présent pour les tâches créatives et professionnelles, le S Pen reste l’un des atouts majeurs du Galaxy Ultra. Bien que la fonction Bluetooth ait été retirée, sa précision est toujours redoutable pour les utilisateurs qui ont besoin d'une prise en charge tactile ultra-rapide, que ce soit pour le dessin ou la prise de notes.

One UI 7 : l’IA au cœur de l’expérience utilisateur

Samsung place l’intelligence artificielle au centre de son système d’exploitation One UI 7. Ce dernier intègre des fonctionnalités innovantes comme la Now Bar et le Now Brief, qui permettent d'accéder rapidement aux informations et aux actions personnalisées grâce à l'IA.

Les outils de retouche photo, désormais alimentés par l'IA, offrent des options puissantes pour améliorer vos photos en quelques secondes.

Par exemple, l’outil de gomme magique permet de retirer des éléments indésirables en un clin d'œil, tandis que la fonction « meilleure pose » mis en avant par nos interlocuteurs de Samsung au MWC, ajuste l'expression des visages pour un résultat craint de réalisme.

Ces fonctionnalités n'ont pas encore été égalées par la concurrence et placent Samsung dans une position de leader sur le marché de l'intelligence artificielle mobile. D'autant plus, que ces fonctions se retrouvent sur la Gamme A moins chère de la marque.

Offres exceptionnelles pour le Galaxy S25 Ultra chez Samsung

Galaxy Watch7 offerte : Profitez d’une Galaxy Watch7 en renseignant le code SPRING au panier.

Profitez d’une Galaxy Watch7 en renseignant le code SPRING au panier. 150€ de bonus reprise : Rendez votre ancien appareil et obtenez 150€ de bonus reprise, quel que soit son état.

Rendez votre ancien appareil et obtenez 150€ de bonus reprise, quel que soit son état. Remboursement de 150€ : Nous vous remboursons 150€ pour l'achat d'un Galaxy S25 Ultra.

Nous vous remboursons 150€ pour l'achat d'un Galaxy S25 Ultra. Samsung Shop App : Téléchargez l’application Samsung Shop (via ce lien) et bénéficiez d'une remise immédiate de 5% sur la série Galaxy S25.

Ne manquez pas ces offres exclusives pour profiter du Galaxy S25 Ultra à un prix encore plus avantageux !