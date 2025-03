Samsung Galaxy S25 Ultra vs Google Pixel 9 Pro XL : quel Android haut de gamme choisir en 2025 ?

Galaxy S25 Ultra et Pixel 9 Pro XL sont deux visions différentes du smartphone haut de gamme, avec d’un côté la puissance brute et la polyvalence chez Samsung, et de l’autre, l’intelligence logicielle et la photographie optimisée chez Google. Mais, lequel sort véritablement vainqueur s’il fallait n’en choisir qu’un ?

Un versus au sommet pour les deux Android les plus ambitieux du moment

Des écrans à couper le souffle, mais un Pixel plus lumineux

D’un côté, on a le Galaxy S25 Ultra avec son superbe écran Dynamic AMOLED de 6,8 pouces, une résolution 1440 x 3088 pixels et un taux de rafraîchissement 120 Hz pour une fluidité impeccable. Avec 2600 nits de luminosité, il assure une bonne visibilité même en plein soleil.

De l’autre, le Pixel 9 Pro XL affiche également une dalle OLED de 6,8 pouces, avec une définition légèrement inférieure (1344 x 2992 pixels), mais un pic de luminosité de 3000 nits, soit 67 % de plus que son rival. Un détail qui peut faire toute la différence si vous utilisez souvent votre smartphone en extérieur.

D’après DxOMark, le Google Pixel 9 Pro XL possédait le meilleur écran au monde… avant l’arrivée du Galaxy S25 Ultra !

Performances : le Galaxy surclasse le Pixel

Si vous cherchez la puissance à l’état brut, le Galaxy S25 Ultra est clairement devant. Avec son Snapdragon 8 Elite for Galaxy, il explose les scores en benchmarks : 2,2 fois plus performant avec le test AnTuTu (2795K contre 1292K pour le Pixel) et 60 % plus rapide en single-core sur GeekBench 6 (3147 contre 1962 points).

Il bénéficie également d’un stockage UFS 4.0, bien plus rapide que l’UFS 3.1 du Pixel, parfait pour accélérer le chargement des applications et des jeux.

Le Pixel 9 Pro XL, lui, joue une autre carte : celle de l’optimisation logicielle. Avec son Google Tensor G4, il ne vise pas la surenchère de puissance, mais plutôt une expérience fluide et intelligente, notamment grâce à l’intégration poussée de l’IA Google.

Toutefois, lors des Global Mobile Award début mars, c’est l’IA Qualcomm IA Engine, intégré à la Snpadragon 8 Elite qui a remporté le prix de la meilleure innovation IA.

Photos et autonomie : Google brille en photo, Samsung tient plus longtemps

Le Galaxy S25 Ultra mise sur l’ultra-haute définition avec un capteur principal de 200 MP, un ultra grand-angle de 50 MP et deux téléobjectifs ( zoom optiques 3x et 5x). De son côté, le Pixel 9 Pro XL préfère l’efficacité logicielle et l’optimisation par l’IA. Résultat ? Selon DxOMark, il fait mieux en qualité d’image, notamment en gestion des couleurs et en mode nuit.

Côté autonomie, Samsung prend l’avantage. Sa batterie tient 42 % plus longtemps (31h10 contre 21h55 pour le Pixel), et la charge rapide atteint 45W, contre 37W seulement pour Google.

Le Galaxy embarque aussi des technologies supplémentaires comme le Dolby Atmos pour un son plus immersif et le Bluetooth 5.4, plus récent.

Verdict : lequel est fait pour vous ?

Le Samsung Galaxy S25 Ultra est le choix parfait si vous voulez un smartphone ultra-puissant, avec une autonomie béton et une recharge rapide. Il embarque les dernières technologies et est sorti six mois après le Pixel, ce qui lui permet de bénéficier des dernières innovations.

Concrètement, il est plus performant sur le plan technique. Ce serait donc lui le gagnant du jour.

Toutefois, quand il s’agit de décrire les deux smartphones les plus perfectionnés du moment, cela ne veut pas vraiment dire grand chose et beaucoup dépendra de votre appréciation de l’interface de Google et Samsung ou encore de leur écosystème.

Le Google Pixel 9 Pro XL, quant à lui, séduira ceux qui recherchent un smartphone intelligent, avec un écran ultra-lumineux et un appareil photo d’exception. Son optimisation logicielle et ses mises à jour Google en font un choix sûr pour ceux qui privilégient l’expérience utilisateur. D’autant que souvent, l’interface de Google est décrite comme l’une des meilleures du marché !