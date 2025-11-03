Du 27 octobre au 9 novembre 2025 inclus, le code MYPHONE accorde une remise immédiate de 150 €, cumulable avec d’autres promotions déjà en cours sur ce produit. En prime, les acheteurs profitent de six mois d’abonnement Google AI Pro gratuits, d’une valeur de 131,94 €.

Cette offre officielle concerne toutes les versions du Galaxy S25, quels que soient le coloris ou la capacité de stockage. Le modèle démarre à 902,05 €, et descend donc à environ 752 € après application du code. Une baisse bienvenue pour un smartphone salué dans notre test du Galaxy S25 comme l’un des meilleurs flagships Android de l’année.

Offre limitée : jusqu’au 9 novembre 2025, le code MYPHONE fait baisser le prix du Galaxy S25 de 150 €.

Une offre officielle pleine d’avantages

En plus de la remise, Samsung accompagne cette opération de plusieurs bénéfices exclusifs : livraison et retours gratuits, financement possible en 3x à 36x, programme de reprise jusqu’à 415 € pour un ancien appareil (voire même plusieurs), et 1 % du montant reversé en points Samsung Rewards.

Samsung ajoute également 6 mois d’accès gratuit à Google AI Pro, un service premium d’assistance et d’optimisation basé sur l’intelligence artificielle, intégré à Android. Un bonus utile pour découvrir tout le potentiel du Galaxy S25 sans surcoût.

✅ Points forts Remise immédiate de 150 € via le code MYPHONE

6 mois de Google AI Pro offerts (valeur 131,94 €)

Livraison et retours gratuits

Reprise jusqu’à 415 € sur un ancien appareil

Financement flexible jusqu’à 36x

Offre officielle Samsung, sans intermédiaire ⚠️ Points faibles Offre limitée dans le temps (jusqu’au 9 novembre 2025)

Prix de départ encore élevé pour certains budgets

Un haut de gamme encore plus accessible

Doté du processeur Exynos 2500 gravé en 3 nm et d’un écran Dynamic AMOLED 120 Hz, le Galaxy S25 combine puissance et sobriété énergétique. Le smartphone brille par sa qualité d’affichage et son autonomie, tout en profitant des dernières avancées logicielles de Samsung, dont la nouvelle interface One UI 8 basée sur Android 15.

Notre test complet souligne également les progrès réalisés sur la photo : traitement d’image plus naturel, mode nuit amélioré et stabilisation vidéo plus précise.

Autant d’atouts qui justifient son positionnement haut de gamme un peu cher, mais qui, en le considérant comme un investissement sur la durée, et non un smartphone à changer dans trois ans, devient en réalité plutôt rentable.

Pourquoi acheter directement sur Samsung.com

En commandant sur la boutique officielle, les acheteurs bénéficient de la garantie constructeur, du service après-vente Samsung et de toutes les protections associées (Care+, Rewards, retours facilités). Mais également, l’offre de reprise et le financement intégré rendent l’achat plus accessible.

Les amateurs de la marque peuvent également découvrir les autres modèles de la gamme sur notre page dédiées aux mobiles Samsung, où figurent également les S25+ et S25 Ultra. L’offre actuelle reste toutefois la plus avantageuse pour profiter du savoir-faire de la marque à un tarif réduit.