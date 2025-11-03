Samsung Galaxy S25 : une offre inédite fait fondre son prix, avec 6 mois d’AI Pro gratuits

Le Samsung Galaxy S25 bénéficie en ce moment d’une offre particulièrement intéressante sur la boutique officielle Samsung. Réduction, offres, nous vous disons tout, et si ça vaut le coup.

Rémi Deschamps - publié le 03/11/2025 à 17h45
Le Samsung Galaxy S25 disponible en réduction chez Samsung
 

Du 27 octobre au 9 novembre 2025 inclus, le code MYPHONE accorde une remise immédiate de 150 €, cumulable avec d’autres promotions déjà en cours sur ce produit. En prime, les acheteurs profitent de six mois d’abonnement Google AI Pro gratuits, d’une valeur de 131,94 €.

Cette offre officielle concerne toutes les versions du Galaxy S25, quels que soient le coloris ou la capacité de stockage. Le modèle démarre à 902,05 €, et descend donc à environ 752 € après application du code. Une baisse bienvenue pour un smartphone salué dans notre test du Galaxy S25 comme l’un des meilleurs flagships Android de l’année.

Offre limitée : jusqu’au 9 novembre 2025, le code MYPHONE fait baisser le prix du Galaxy S25 de 150 €.

Une offre officielle pleine d’avantages

En plus de la remise, Samsung accompagne cette opération de plusieurs bénéfices exclusifs : livraison et retours gratuits, financement possible en 3x à 36x, programme de reprise jusqu’à 415 € pour un ancien appareil (voire même plusieurs), et 1 % du montant reversé en points Samsung Rewards.

Samsung ajoute également 6 mois d’accès gratuit à Google AI Pro, un service premium d’assistance et d’optimisation basé sur l’intelligence artificielle, intégré à Android. Un bonus utile pour découvrir tout le potentiel du Galaxy S25 sans surcoût.

✅ Points forts

  • Remise immédiate de 150 € via le code MYPHONE
  • 6 mois de Google AI Pro offerts (valeur 131,94 €)
  • Livraison et retours gratuits
  • Reprise jusqu’à 415 € sur un ancien appareil
  • Financement flexible jusqu’à 36x
  • Offre officielle Samsung, sans intermédiaire

⚠️ Points faibles

  • Offre limitée dans le temps (jusqu’au 9 novembre 2025)
  • Prix de départ encore élevé pour certains budgets

Un haut de gamme encore plus accessible

Doté du processeur Exynos 2500 gravé en 3 nm et d’un écran Dynamic AMOLED 120 Hz, le Galaxy S25 combine puissance et sobriété énergétique. Le smartphone brille par sa qualité d’affichage et son autonomie, tout en profitant des dernières avancées logicielles de Samsung, dont la nouvelle interface One UI 8 basée sur Android 15.

 

Notre test complet souligne également les progrès réalisés sur la photo : traitement d’image plus naturel, mode nuit amélioré et stabilisation vidéo plus précise. 

Autant d’atouts qui justifient son positionnement haut de gamme un peu cher, mais qui, en le considérant comme un investissement sur la durée, et non un smartphone à changer dans trois ans, devient en réalité plutôt rentable.

Pourquoi acheter directement sur Samsung.com

En commandant sur la boutique officielle, les acheteurs bénéficient de la garantie constructeur, du service après-vente Samsung et de toutes les protections associées (Care+, Rewards, retours facilités). Mais également, l’offre de reprise et le financement intégré rendent l’achat plus accessible.

Les amateurs de la marque peuvent également découvrir les autres modèles de la gamme sur notre page dédiées aux mobiles Samsung, où figurent également les S25+ et S25 Ultra. L’offre actuelle reste toutefois la plus avantageuse pour profiter du savoir-faire de la marque à un tarif réduit.

 

Suivez toute l’actualité LesMobiles.com sur Google Actualités

Cette page peut contenir des liens d’affiliation. Si vous achetez via l'un des ces liens, le site marchand pourra nous reverser une commission.

Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Xiaomi 15 Ultra
Guide d'achat

Smartphones 2025 : le guide des modèles polyvalents pour photo, jeux et travail

03/11/2025
Apple iPhone 17 Pro Max
Guide d'achat

Comparatif des smartphones avec les processeurs les plus rapides pour 2025

02/11/2025
Samsung Galaxy S25 Ultra
Guide d'achat

Les meilleurs smartphones haut de gamme 2025 : puissance et innovation à portée de main

02/11/2025
Asus ROG Phone 9 Pro
Guide d'achat

Les smartphones qui tiennent plus de 2 jours sans recharge en 2025

01/11/2025