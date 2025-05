Samsung Galaxy S26 Ultra : entre innovations photos et préservation du S Pen

Le Galaxy S26 Ultra marquerait une rupture importante avec l'approche photographique actuelle de Samsung. En effet, selon les informations divulguées, le constructeur abandonnerait la configuration à quatre capteurs du S25 Ultra au profit d'un système à trois modules plus performants. Cette nouvelle architecture comprendrait une caméra principale de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 200 mégapixels offrant un zoom optique 4x.

Cette simplification de la configuration permettrait l'intégration d'une fonction d'ouverture variable sur le capteur principal, une technologie qui améliorerait considérablement les performances en conditions de faible luminosité. Samsung rattraperait ainsi son retard face aux constructeurs chinois qui ont déjà adopté cette innovation sur leurs appareils haut de gamme notamment chez Huawei ou Oppo, par exemple.

Le constructeur prépare également l'arrivée d'un nouveau capteur ISOCELL de 1/1,3 pouce, remplaçant l'actuel HP2 utilisé depuis 2023. Ce nouveau composant bénéficierait d'une structure de pixels optimisée pour augmenter la sensibilité à la lumière, accompagnée de nouvelles optiques pour parfaire la qualité d'image.

L'innovation technique ne s'arrête pas aux capteurs. Samsung développe une méthode révolutionnaire de production de lentilles utilisant l'impression jet d'encre pour créer des couches anti-reflet plus fines. Cette technologie permettrait de réduire significativement l'épaisseur du module photographique, ouvrant la voie à un design général plus élégant et moins protubérant.

Le S Pen confirmé malgré les interrogations

Contrairement aux spéculations récurrentes, Samsung a officiellement confirmé le maintien du S Pen sur le Galaxy S26 Ultra. Annika Bizon, vice-présidente Produit et Marketing de Samsung UK, a déclaré que le stylet demeure « un élément clé du portefeuille » et « essentiel à l'expérience Ultra ». Cette position ferme met fin aux rumeurs persistantes concernant une possible suppression du compartiment dédié au stylet.

La fonctionnalité Bluetooth du S Pen, qui avait été supprimée sur le Galaxy S25 Ultra, devrait donc faire son retour sur le S26 Ultra.

Disponibilité de la prochaine série Galaxy S26

Selon toutes vraisemblances, le Samsung Galaxy S26 Ultra et ses petits camarades devraient être officiellement annoncés au début de l'année 2026, suivant le calendrier habituel de la marque pour ses lancements de flagships.