Samsung Galaxy S26 Ultra : le S Pen pourrait perdre ses fonctionnalités avancées au profit de la charge Qi2

D'après les informations relayées par @PandaFlashPro sur X, Samsung préparerait une transformation majeure de son S Pen pour le Galaxy S26 Ultra. Cette modification fait partie des récents changements que connaît le stylet depuis plusieurs années. En effet, le constructeur coréen avait déjà opéré vers une simplification notable avec le Galaxy S25 Ultra en supprimant le support Bluetooth du S Pen, une fonctionnalité que très peu d'utilisateurs exploitaient selon la marque.

Cette nouvelle rumeur suggère que Samsung pourrait aller encore plus loin en retirant complètement le numériseur du S Pen. Cette décision marquerait une rupture importante avec la philosophie qui a longtemps caractérisé les appareils Ultra et, avant eux, la gamme Galaxy Note. Le numériseur, c’est l'élément technique qui distingue fondamentalement le S Pen d'un simple stylet capacitif standard.

La suppression de ce composant s'expliquerait par la nécessité de libérer de l'espace interne dans le châssis du smartphone. Cet espace gagné permettrait d'intégrer les composants nécessaires à la charge sans fil Qi2 complète, une technologie que Samsung n'a pas encore pleinement adoptée sur ses appareils haut de gamme.

Des fonctionnalités avancées en péril

Le numériseur du S Pen permet actuellement deux fonctionnalités essentielles. La première concerne la sensibilité à la pression, qui permet aux utilisateurs de varier l'épaisseur des traits ou l'intensité des actions selon la force appliquée sur l'écran. C’est très pratique pour les applications de dessin, de prise de notes manuscrites ou de retouche photo.

La seconde fonctionnalité menacée concerne l'interaction en mode survol, qui permet au S Pen de communiquer avec l'écran sans contact direct. Cela permet des usages spécifiques comme la prévisualisation de contenu, la navigation dans les menus de manière plus précise ou encore l'affichage d'informations contextuelles.

L'intégration de la charge Qi2 comme contrepartie

La principale motivation de Samsung pour cette modification résiderait dans l'intégration complète de la technologie de charge sans fil Qi2. Actuellement, le Galaxy S25 Ultra ne dispose que d'une compatibilité « Qi2 Ready », ce qui signifie qu'il peut exploiter cette technologie uniquement par l'intermédiaire d'accessoires équipés d'aimants, comme certaines coques spécialisées.

La charge Qi2 propose une puissance de charge de 15W et, surtout, utilise un système magnétique similaire à la technologie MagSafe d'Apple pour assurer un alignement optimal entre le smartphone et le chargeur. Cela garantit un positionnement précis des bobines de charge, optimisant ainsi l'efficacité énergétique et réduisant les pertes de charge.

L'intégration native de ces aimants dans le châssis du Galaxy S26 Ultra nécessiterait un réaménagement interne conséquent. L'espace actuellement occupé par le numériseur du S Pen pourrait ainsi être réalloué à ces nouveaux composants magnétiques. En outre, cela permettrait également de réduire la taille de l’appareil, une tendance.

Enfin, selon certaines rumeurs, le S Pen du Galaxy S26 Ultra pourrait même ne plus être intégrable dans le châssis du smartphone.