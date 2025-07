Samsung Galaxy Z Fold7 : l’expérience du Galaxy S25 Ultra en version pliante ?

Le premier smartphone pliant de Samsung, le Galaxy Z Fold date de 2019. Depuis la formule s’est un peu affinée mais pas tant que cela. Il a donc été logiquement rattrapé par d’autres marques notamment Honor qui, avec son dernier Magic V5 et le Magic V3 avant lui revendiquait être le smartphone pliant au format livre le plus fin au monde aussi bien fermé que déplié. Ainsi, le Magic V5 propose un profil de 4,1 ou 4,2 mm, selon la finition choisie. Désormais, le Galaxy Z Fold7 peut rivaliser. En effet, ce dernier est remarquable par sa finesse.

Ouvert, il affiche des dimensions de 143,2 x 158,4 mm pour une épaisseur de seulement 4,2 mm, et une fois replié, il ne mesure que 8,9 mm d’épaisseur. Cela représente une diminution de 26% par rapport au Fold6 de 2024 et rapproche l’appareil du Galaxy S25 Ultra, qui atteint 8,2 mm.

Cette prouesse technique ne se limite pas à l’esthétique : elle offre une prise en main plus agréable et une expérience proche d’un smartphone classique lorsqu’il est fermé d’autant que son écran externe a été élargi.

Samsung a effectivement retravaillé le ratio de l’écran externe, désormais en 21:9, ce qui le rend plus large et donc plus confortable à utiliser au quotidien. Selon la marque, la largeur d’affichage se situe entre celle d’un Galaxy S25 et d’un S25 Plus, mettant fin à la sensation d’étroitesse des générations précédentes. Le poids a également été revu à la baisse, avec 215 grammes sur la balance, soit moins que le S25 Ultra (219 g).

Pour rassurer sur la robustesse malgré cette finesse, Samsung met en avant une charnière et un cadre en aluminium blindé, du verre Gorilla Glass Ceramic 2 sur l’écran externe et du Gorilla Glass Victus 2 à l’arrière. L’écran interne bénéficie d’une couche de verre ultra fine, épaissie de 50% pour plus de résistance et une pliure moins marquée. L’appareil est certifié IP48 pour une protection contre l’eau et la poussière.

Ecrans plus grands, expérience logicielle renouvelée

Le Galaxy Z Fold7 propose deux écrans OLED avec une fréquence de rafraîchissement adaptative de 1 à 120 Hz et un pic de luminosité annoncé à 2600 cd/m². L’écran externe atteint 6,5 pouces (Full HD+, 1080 x 2520 pixels), soit 0,2 pouce de plus que le Fold6, tandis que l’écran interne s’étend à 8 pouces (QXGA+, 2184 x 1968 px), gagnant 0,4 pouce par rapport à la génération précédente.

Une évolution notable concerne la caméra selfie de l’écran interne, désormais logée dans un poinçon en haut à droite. Ce choix, dicté par la recherche de finesse, met fin à la caméra sous l’écran qui permettait un affichage sans interruption sur le Galaxy Z Fold6. Autre changement majeur : le S Pen Fold Edition n’est plus compatible avec l’écran pliable du Fold7. Samsung justifie cette absence par la nécessité de préserver la finesse de l’appareil et par le faible taux d’utilisation du stylet chez les utilisateurs des précédentes générations.

Côté logiciel, le Galaxy Z Fold7 inaugure One UI 8 basée sur Android 16, intégrant de nombreuses fonctionnalités d’intelligence artificielle, notamment via la solution Galaxy AI enrichie par Google Gemini. Par rapport aux Galaxy S25, pas de réelles nouvelles fonctions mais l’adaptation à l’écran interne du smartphone permettant ainsi de faire du multitâche et donc d’afficher plusieurs applications simultanément. Notez que Samsung promet 7 ans de mises à jour pour le système et pour la sécurité, comme les autres mobiles haut de gamme de la marque.

Performances, photo et autonomie : le haut de gamme assumé

Le Galaxy Z Fold7 embarque le processeur Snapdragon 8 Elite, référence du moment sur Android, épaulé par 12 ou 16 Go de RAM selon la configuration choisie. Cette puissance assure une fluidité exemplaire pour toutes les tâches, du multitâche à l’IA générative.

La partie photo progresse nettement avec cinq capteurs au total. À l’arrière, on retrouve un capteur principal de 200 mégapixels (f/1,7), OIS, capteur 1/1,13 pouce, 44% plus lumineux que sur le Fold6, un ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2) avec autofocus pour la macro et un téléobjectif x3 de 10 mégapixels (f/2,4), OIS, zoom numérique jusqu’à x30.

À l’avant, le capteur du cover display est de 10 mégapixels (f/2,2), et celui de l’écran interne (dans le poinçon) est également de 10 mégapixels avec un champ de vision à 100 degrés. Cette configuration vise à offrir une qualité d’image supérieure, en particulier pour la visioconférence et les selfies, par rapport au Fold6 qui utilisait une caméra sous l’écran moins performante.

La batterie reste à 4400 mAh, rechargeable en filaire à 25 W maximum, sans évolution notable par rapport au Fold6. Toutefois, Samsung annonce une autonomie de 1 heure de plus grâce à l’optimisation logicielle et à la meilleure efficacité énergétique au chipset par rapport à son prédécesseur.

Disponibilité et prix

Au final, à y regarder de plus près la fiche technique et l’esthétisme du Galaxy Z Fold7, Samsung veut offrir l’expérience du Galaxy S25 Ultra mais en mode pliant. Le Galaxy Z Fold7 sera commercialisé à partir du 25 juillet 2025. Jusque-là, il est possible de le précommander. Trois coloris sont proposés chez tous les revendeurs : bleu nuit, noir absolu et gris, avec une finition mate pour chacun. Un quatrième coloris, « vert d’eau », sera disponible exclusivement sur le site officiel de Samsung.

Côté tarifs, voici les prix annoncés selon les configurations : 12+256 Go à 2099 euros, 12+512 Go à 2219 euros et 16 Go+1To à 2519 euros.